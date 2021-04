Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Financial Times»: Hilfe für Indien ist mehr als moralisches Gebot

LONDON: Zur Corona-Krise in Indien meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Viele Nationen haben dunkle Zeiten in der globalen Pandemie durchgemacht; einige mit kleineren Bevölkerungszahlen haben immer noch höhere Todesraten. Aber mit Berichten über Menschen, die auf den Straßen vor überfüllten Krankenhäusern sterben, denen der Sauerstoff ausgeht, ähnelt Indien heute wohl am ehesten den Worst-Case-Szenarien, die ausgemalt wurden, als das Virus vor 16 Monaten identifiziert wurde. (...)

Das Risiko für den Rest der Welt besteht darin, dass je größer der globale Pool an Infektionen ist, desto größer ist auch das Risiko von Mutationen, die stärker infektiöse oder resistente Varianten hervorbringen. Ein besorgniserregender «Doppelmutanten»-Stamm, der zuerst in Indien identifiziert wurde, ist inzwischen in mehreren anderen Ländern gefunden worden. Im globalen Kampf gegen das Virus ist die Kette der Menschheit nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Hilfe durch andere Länder ist daher nicht nur ein moralisches Gebot, sondern entspricht auch deren eigenen Interessen.

«Tages-Anzeiger»: Impfstoff-Verteilung zeigt Versagen des Westens

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kritisiert am Dienstag die ungleiche Verteilung von Corona-Impfstoffen:

«Es ist ein moralisches Versagen des Westens, ein Rückfall in Nationalismus; dies ist hässlich, gefährlich und kurzsichtig. Setzt sich die Entwicklung fort, wird auch noch in zwei Jahren im ärmeren Teil der Welt kein ausreichender Impfschutz bestehen. (...)

Es sei denn, die Welt besinnt sich endlich auf die Solidarität, die sie in der Theorie so hochhält. Die reicheren Länder, die die Verletzlichsten in ihrer Mitte geimpft haben, müssen sofort einen Teil ihrer Impfstoffe abgeben, damit auch in anderen Staaten zumindest das medizinische Personal geschützt werden kann. Wissen und Technik müssen transferiert werden, damit auch ärmere Länder Impfstoff-Produktionsstätten auf- und ausbauen können.

Ob und wie die Staatengemeinschaft zusammensteht, wird die Welt auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte prägen. Die wohlhabenden Länder müssen sich jetzt entscheiden, ob sie als moralische Versager in die Geschichtsbücher eingehen wollen - oder als jene, die Vernunft und Menschlichkeit siegen ließen.»

«Nesawissimaja»: Kiew sollte im Ukraine-Konflikt Stolz überwinden

MOSKAU: Zum Ukraine-Konflikt und zu einem möglichen Treffen von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin schreibt die Moskauer Zeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Der russische Präsident hat Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagen, sich mit den Anführern der nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk zu treffen. Das war nicht nur Putins Antwort auf Selenskyjs Vorschlag, sich im Donbass zu treffen. Dahinter verbirgt sich auch die grundsätzliche Frage des Ukraine-Konflikts der vergangenen sieben Jahre - einer Weigerung der Führung in Kiew, mit den Separatisten direkte Verhandlungen aufzunehmen.

Die Ukraine hat dafür eine einfache Erklärung: die abtrünnigen Gebiete seien russische Marionetten, ein Feigenblatt für die verdeckte «Okkupation», und Verhandlungen mit ihnen würden bedeuten, dass es in der Ukraine keine Aggression Russlands gibt, sondern einen Bürgerkrieg. Und das will die Ukraine auf gar keinen Fall einräumen. Stattdessen will Kiew direkt mit dem Kreml verhandeln (...).

Doch wenn Präsident Selenskyj wirklich etwas erreichen will, das Ende des praktisch täglichen Sterbens ukrainischer Bürger auf beiden Seiten im Donbass, dann sollte er seinen Stolz überwinden und sich auf diese Gespräche einlassen - um Leben zu retten. Doch nein, Kiew verzichtet auf ein Ende des Blutvergießens - im Namen einer «Sauberkeit von Prinzipien».»