Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Die Presse»: Die grüne Spitzenkandidatin bildet den Zeitgeist ab

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» kommentiert am Dienstag die Entscheidung der Grünen für Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin:

«Die Kür stieß in der Partei allenthalben auf Applaus - und dies nicht allein wegen des strategischen Kalküls, gegen die männerdominierte Konkurrenz mit der einzigen Frau und einem relativ frischen Gesicht an der Spitze in die Wahlschlacht zu ziehen. Die Grünen bilden besser als ihre Mitbewerber den Zeitgeist ab, der auch vom Bewusstsein um die Gefahr des Klimawandels beflügelt wird. Die Altvorderen der Partei staunten nicht schlecht, wie reibungslos, ohne Untergriffe, Zwischenrufe und Quertreibereien die Debatte in der K-Frage lief. Wie zwei «Realos» die Machtfrage unter vier Augen ausmachten, widersprach allen «hehren» basisdemokratischen Prinzipien.»