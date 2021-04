Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Tages-Anzeiger»: Hartes Durchgreifen stabilisiert keine Staaten

ZÜRICH: Zu Berichten über einen Umsturzversuch in Jordanien heißt es am Dienstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«König Abdullah II. von Jordanien hatte bislang vor allem eines im Angebot: Stabilität. Und er lebte gut davon. Während sich in der Region Staatsoberhäupter in antiisraelischer Rhetorik ergingen, Diktatoren ihre Bürger folterten, Revolutionen scheiterten und Volksgruppen sich bekriegten, war sein Königreich vor allem eines: ein geschätzter Partner. (...) Zuletzt allerdings verdichteten sich die Zeichen, dass das Königshaus hartes Durchgreifen für notwendig erachtet - und es ist zu befürchten, dass sich dieser Trend nach dem angeblichen Umsturzversuch verstärken wird. (...)

Das Beispiel von der Türkei unter Recep Tayyip Erdogan zeigt jedoch, dass sich Staaten mit Härte allein nicht stabilisieren lassen: Heute ist dort die Gesellschaft gespalten, das Verhältnis zu den Partnern zerrüttet - und der Präsident findet kein anderes Mittel mehr, als seinen Kurs immer weiter zu verschärfen.

Dass die Gruppe der Unzufriedenen mittlerweile bis in die königliche Familie reicht, sollte Abdullah besser als Anlass zum Nachdenken nehmen. Vielleicht erkennt er dann mit Blick auf die Türkei: Wenn der Druck steigt, sind flexible Systeme meist stabiler als jene, die nur hart und starr sind.»

«Washington Post»: Auch Hongkongs wirtschaftliche Freiheit gefährdet

WASHINGTON: Angesichts des immer repressiveren Vorgehens der Pekinger Führung in Hongkong sieht die «Washington Post» auch die wirtschaftlichen Perspektiven der Sonderverwaltungsregion düster:

«Chinas Führung glaubt, sie könne die Demokratiebewegung in Hongkong zerschlagen und dabei dessen glitzernden Ruf als Hochburg des asiatischen Kapitalismus bewahren. Aber kann sie das wirklich? In den vergangenen Tagen hat Chinas Marionettenregime in Hongkong entschieden, den Zugang zu einem Regierungsregister abzuschneiden, das Journalisten, Banken und andere nutzen, um die wahren Eigentümer von Unternehmen und Liegenschaften zu identifizieren. Dies ist ein weiterer Schritt rückwärts von Hongkongs viel gelobter Transparenz und ein Zeichen dafür, dass der Autoritarismus auch in das wirtschaftliche Leben eindringt (...) Chinas Präsident Xi Jinping möchte vielleicht fortan unangenehme Enthüllungen schnüffelnder Reporter unterbinden. Indem er diese Tür schließt, zeigt er auch, dass das Versprechen, wirtschaftliche Freiheiten könnten überleben, wenn andere Freiheiten beschnitten werden, pure Fiktion ist.»