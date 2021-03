Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«LA Times»: Kampf gegen Corona ist ein Rennen gegen menschliche Natur

LOS ANGELES: Zum erneuten Anstieg der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen in den USA schreibt die «Los Angeles Times» am Dienstag:

«Es ist wie die Erinnerung an einen schlechten Fiebertraum. Ein Jahr, nachdem Covid-19 in New York City wütete, steigen die Infektionszahlen dort und in anderen Hotspots im ganzen Land wieder - trotz der größten Impfkampagne, die das Land je unternommen hat. (...) Auch wenn man nur ein bisschen zurückfällt, hat das schwerwiegende Folgen. Und das nicht nur wegen der damit verbundenen Krankheit und Todesfälle. Wie Wissenschaftler seit Monaten warnen, erhöht die anhaltende Ausbreitung des Virus die Wahrscheinlichkeit neuer Varianten, die eine höhere Resistenz gegen Medikamente aufweisen oder tödlicher sind. Obwohl die USA bei den Impfungen bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben (...), ist jetzt nicht der Zeitpunkt zum Nachlassen. (...) Präsident Biden, der die Gouverneure und Bürgermeister, die ihre Maskenpflicht aufgehoben haben, dazu auffordert, sie wieder einzuführen (viel Glück dabei), beschrieb diesen Moment als ein Rennen gegen die Zeit, um die Überflutung der USA durch eine weitere schlimme Covid-19-Welle zu verhindern. Er liegt halb richtig. Es ist ein Rennen, aber gegen die menschliche Natur.»

«Der Standard»: Chats des Kanzlers zeigen ein Land des Schachers

WIEN: Zu den Chatprotokollen von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und von Finanzminister Gernot Blümel rund um die Vergabe des Chefpostens bei der Österreichischen Staatsholding ÖBAG schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Sie (Anm. Die Chats) zeigen, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit welcher Arroganz die Truppe staatliche und staatsnahe Jobs verteilte. Man muss sich das vor Augen führen: Da wird die Staatsholding umgebaut, und der heutige Alleinvorstand Thomas Schmid, ein Vertrauter von Kanzler Sebastian Kurz, konnte sich die Ausschreibung für seinen späteren hochdotierten Posten offenbar aus dem Finanzministerium heraus selbst zurechtzimmern. «Kriegst eh alles, was du willst», versicherte Kurz. (...) Durch die vorliegenden Chats lässt sich schwarz auf weiß nachlesen, was in Österreich möglich ist - und wie sicher sich die türkisen (Anm.: ÖVP-) Akteure dabei fühlten. Spätestens jetzt darf der neue, saubere Stil der Kurz-ÖVP als Marketing-Gag enttarnt gelten.»