Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Rzeczpospolita»: Die USA wollen das Cyber-Wettrüsten gewinnen

WARSCHAU: Zur Außenpolitik des neuen US-Präsident Joe Biden gegenüber China und Russland schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Niemand hat erwartet, dass der neue US-Präsident die Frage eines Fernsehjournalisten bejaht, ob er Wladimir Putin für einen Mörder hält. Niemand hat auch den harten Schlagabtausch von Vertretern der US-Regierung mit chinesischen Diplomaten in Alaska erwartet. Sicherlich sind Peking und Moskau überrascht. Bislang waren die Russen spezialisiert auf schockierende Taten und Äußerungen, die den Westen vor das Dilemma stellten, wie er darauf reagieren soll.

Bestimmt hat auch niemand erwartet, dass Joe Biden bereits in den ersten Monaten seiner Präsidentschaft den Russen und den Chinesen mit Gegenangriffen im Netz drohen würde. Dass er mit dem Zünden einer Cyber-Bombe droht gegen jene, die diese schon benutzen und damit den Prozess demokratischer Wahlen gefährden, aber auch das Funktionieren großer Firmen und Institutionen. Amerika will die Initiative übernehmen in diesem Cyber-Wettrüsten, das andere begonnen haben - die Feinde des Westens. Alles deutet darauf hin, dass es weiterhin auf diesem Feld der Stärkste ist. Es hat die besten Fachleute, die größten IT-Firmen, die meisten Mittel und einen gut ausgebauten Geheimdienst.»

«Komsomolskaja Prawda»: Corona-Impfstoff Sputnik V ist neues Symbol

MOSKAU: Zu der weltweiten Nachfrage nach dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V schreibt die russische Boulevardzeitung «Komsomolskaja Prawda» am Dienstag:

«Heute erleben wir die Geburt eines neuen russischen Symbols - nach der Kalaschnikow und dem Ballett. Mehr als 50 Länder haben bereits den Wunsch geäußert, den Impfstoff aus Russland zu bekommen. Der Auftragsbestand für Sputnik V ist nach vorläufigen konservativen Schätzungen bereits doppelt so hoch wie die jährlichen Einnahmen aus den Waffenexporten! Und das ist erst der Anfang. (...)

Noch vor einem Jahr gab es Zweifel an unseren Fähigkeiten. Was wir nun erreicht haben, ist das Verdienst des sowjetischen Gesundheitssystems, das nicht völlig zunichte gemacht wurde - sowie der russischen und sowjetischen Schule der Virologie und Epidemiologie. Unsere Wissenschaft auf diesem Gebiet ist erhalten geblieben. Als eine ernsthafte Bedrohung auftauchte, hat unser System sehr effektiv zu arbeiten begonnen: Ein bestimmtes Problem musste innerhalb einer kurzen Zeit gelöst werden.»

«Der Standard»: Zusperren reicht nicht aus

WIEN: Trotz vieler Neuinfektionen, die deutlich über dem deutschen Niveau liegen, verzichtet Österreich vorerst auf eine Verschärfung der Maßnahmen. Die Wiener Zeitung «Der Standard» kommentiert am Dienstag:

«Die Pandemie ist längst nicht mehr «nur» ein virologisches Problem. Sie hat mittlerweile so viele Nöte und Mangelerscheinungen produziert, dass ein simples Zusperren des ganzen Landes nicht mehr funktioniert. Wir müssen nach einem Jahr Gesundheitskrise differenzierter mit dem Problem umgehen. (...) Auf Dauer wird Österreichs starke Wirtschaft diese Schwächung ihres Immunsystems (Anm: durch Lockdowns) nicht durchhalten; auf Dauer können auch die Verlängerung der Kurzarbeit und Nothilfen nicht verhindern, dass immer mehr Menschen arbeitslos werden und Betriebe in die Pleite schlittern; auf noch längere Sicht wird die Bildungslücke, die diese Krise hinterlässt, gravierende Folgen zeitigen; und schließlich sind die psychischen Folgen noch gar nicht abzuschätzen.»