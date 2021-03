Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Tages-Anzeiger»: Die Welt muss Elend in Syrien bekämpfen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Dienstag mit dem seit zehn Jahren andauernden Konflikt in Syrien:

«Dem Westen fällt nicht mehr ein, als strenge Sanktionen aufrechtzuerhalten. Die Hoffnung, dass Assad deshalb sein Verhalten ändert, wird bis heute von nichts unterfüttert. Während wenige am Krieg verdienen, leben nun fast 90 Prozent der Syrer unter der Armutsgrenze. Assad verweigert jedoch weiterhin Gespräche über Reformen - warum auch, Russland und der Iran schützen ihn. (...)

Statt der Katastrophe weiter zuzusehen, sollten Europa, die USA und andere wieder Initiativen entwickeln. Sie könnten beginnen, dem Regime begrenzte, aber konkrete Angebote zu machen: Weizen für die Aufklärung der Schicksale der Verschwundenen, Medikamente für die Freilassung von Gefangenen, während Sanktionen auf Rüstungsgüter und gegen regimenahe Mafiosi weiterbestehen. Ohne Frage wäre das ein heikles Unterfangen - bislang wusste Assad Hilfe aus dem Ausland so zu kanalisieren, dass sie letztlich vor allem ihm nutzte. Die Alternative ist jedoch, dass das Elend weitergeht, bis der Hunger jene dahingerafft hat, die den Krieg überlebten.»

«NZZ»: Armin Laschet hat kein Rezept

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Reaktion des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet auf die Niederlagen seiner Partei bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz:

«Ähnliches könnte der CDU im Herbst auch in der Bundespolitik drohen. Der Parteichef Laschet weiß das: Seine Partei müsse bei der Bundestagswahl so stark abschneiden, dass sie bei der nächsten Regierungsbildung mitreden könne, erklärte er am Montag. Das tönte eher defensiv als selbstbewusst. Sonst schien der CDU-Vorsitzende den Eindruck erwecken zu wollen, eigentlich sei alles halb so schlimm. Er sei von den Ergebnissen enttäuscht, sagte er, als handle es sich nicht um historische, sondern um ganz normale Wahlniederlagen. (...)

Armin Laschet ist seit knapp zwei Monaten Chef der CDU. Die Bewährungsprobe, vor der er derzeit steht, könnte grösser kaum sein: Ähnlich verunsichert wie heute war die Partei letztmals am Ende der Ära Kohl, als sie von einer Spendenaffäre existenziell erschüttert wurde. Wie Laschet die CDU zurück in die Erfolgsspur führen will, vermochte er bisher nicht einmal ansatzweise zu erklären.»

«El País»: Deutschland hat tragfähige Alternativen zur Union

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz:

«Die doppelte Niederlage der Union bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stellt die Bundesregierung vor große Probleme. Die Stimmenverluste für die Konservativen fielen noch größer als erwartet aus. Das ist auf den Verschleiß durch die Pandemie-Politik zurückzuführen aber auch auf Korruption im Zusammenhang mit dem Kauf von Masken. Die Wähler sind in Zeiten, in denen ihnen Opfer abverlangt werden, nicht bereit, zwielichtiges Verhalten derer zu tolerieren, die ein Beispiel abgeben sollten.

Ganz anders haben die Grünen guten Grund zum Optimismus. Die Wahlergebnisse lassen es als möglich erscheinen, dass sie bei der Bildung der nächsten Bundesregierung eine Schlüsselrolle spielen könnten. Auch die seit Jahren in einer schweren Krise steckende SPD kann mit ihrem Sieg in Rheinland-Pfalz endlich mal durchatmen. Beide Parteien zeigen, dass es in Deutschland tragfähige Alternativen durch fortschrittliche Kräfte gibt, die unter Verzicht auf schrille Töne mit Effizienz, Pragmatismus und Dialogbereitschaft eine neue Zeit im Land einläuten können.»

«Nepszava»: Schlägt bald die Stunde des Markus Söder?

BUDAPEST: Über die Folgen des schlechten Abschneidens der CDU bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Die Frage ist, in welchem Ausmaß (Armin) Laschet für das miese Ergebnis verantwortlich gemacht wird. Für die Krise der CDU trägt der neue Parteivorsitzende keine Verantwortung. (...) Nur: die Zustimmungswerte der CDU beginnen jetzt richtig zu fallen, und es ist nicht sicher, dass Laschet der richtige Mann ist, um den negativen Trend zu stoppen. Er ist von Natur her jemand, der sich mit jedem gut stellen will, sei es mit der ungarischen Regierung oder mit dem Kreml. Jetzt jedoch sind entschlossene Schritte gegen korrupte Politiker nötig, denn nur so können die Unionsparteien ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Der energische (CSU-Chef Markus) Söder könnte über die Fähigkeit verfügen, das Steuer herumzureißen. Seine Chancen auf die Kanzlerkandidatur werden immer greifbarer.»

«Der Standard»: Maximaler Impfschaden durch Art des Regierens

WIEN: Zur Debatte um die gerechte Verteilung von Impfstoff in der EU und dem daraus entstandenen koalitionsinternen Konflikt in Österreich schreibt am Dienstag die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Keine 72 Stunden nach der überraschenden Attacke von Bundeskanzler Sebastian Kurz gegen das Gesundheitsministerium und die Europäische Union - wegen einer von ihm angeprangerten Unterversorgung Österreichs mit Impfstoff aus gemeinschaftlichen Kontingenten in Brüssel - steht die Regierung als Ganzes beschädigt da. (...) Der entstandene Imageschaden bei den EU-Partnern wie auch der Vertrauensverlust bei den Bürgern könnte größer kaum sein. (...) In der Art, wie Kurz das in einer Pressekonferenz öffentlich vorbrachte, indem er zuerst versuchte, der EU den schwarzen Peter zuzuschieben, noch bevor er die Sache in Ruhe mit seinem Fachminister abklärte, beschädigte er sich gleichzeitig selbst. So kann man nicht führen, so kann man nicht regieren. Vor allem: So kann man die breite Mehrheit der Bürger nicht davon überzeugen, dass sie sich in puncto Impfen keine Sorgen machen sollen.»