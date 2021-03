Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«LA Times»: Harry und Meghans verstörendes Bild von der Königsfamilie

LOS ANGELES: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in einem brisanten Interview schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben. Dazu schreibt die «Los Angeles Times»:

«Was auch immer man von dem Interview hält, es ist frappierend, wie schnell Meghan Markle von einer erfolgreichen, unabhängigen schwarzen Frau, die Prinz Harry und den Rest Großbritanniens in ihren Bann zog, zu jemandem wurde, der in der Boulevardpresse für Verfehlungen an den Pranger gestellt wurde, die von ihrer angeblich gebieterischen Art gegenüber Mitarbeitern bis zum übermäßigen Halten ihres Babybauchs reichten, als sie mit ihrem ersten Kind Archie schwanger war. Die Frau, die gut dafür positioniert war, dem steifen britischen Königshaus neues Leben einzuhauchen - dessen Mitglieder an einem Neustart durch ihre Präsenz interessiert zu sein schienen -, fühlte sich stattdessen von der Familie und ihren Höflingen so angefeindet und abgewiesen, dass sie und Harry sich von ihren königlichen Pflichten zurückzogen und in die USA flohen. (...) Wie bedauerlich, dass die Monarchie und ihre Mitarbeiter nicht erkannten, dass Markle der königlichen Familie zu mehr Relevanz in einer multiethnischen Welt hätte verhelfen können.»

«La Vanguardia»: Papst stemmt sich gegen Klima der Intoleranz

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Reise des Papstes in den Irak:

«Der Besuch im Irak war eine der wichtigsten Reisen, die Franziskus als Papst unternommen hat. Der bedeutendste Augenblick war vielleicht im vom Krieg zerstörten Mossul. In dieser Stadt hatte IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi vor sieben Jahren das Kalifat des Islamischen Staates ausgerufen. Danach wurde die Stadt verwüstet und die Christen wurden gnadenlos verfolgt. Mossul ist ein blutiges Fanal für den Niedergang der Christenheit im Irak: Vor der US-Invasion 2003 gab es 1,4 Millionen Christen im Land. Heute sind es weniger als 300.000.

Mit seinem nicht ungefährlichen Besuch verfolgte Francisco mehrere Ziele. Er wollte den Christen des Nahen Ostens, die so sehr unter dem Fanatismus der Dschihadisten gelitten haben, eine Botschaft der Hoffnung überbringen. Aber die vielleicht größte Bedeutung kommt der interkonfessionellen Versöhnung zu, für die sich der Papst aussprach. Damit stemmt er sich gegen das Klima der Intoleranz, das sich im gesamten Nahen Osten ausgebreitet hat. Dies brachte er auch mit dem Besuch des höchsten schiitischen Geistlichen im Irak, Großajatollah Ali al-Sistani, zum Ausdruck. Dies war ein klares Zeichen des Friedens und der Annäherung von Franziskus an den Islam.»

«Die Presse»: Franziskus, der Mutige

WIEN: Zur Irak-Reise von Papst Franziskus schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Ob der Papst erleichtert geseufzt hat, als er sich unmittelbar nach seiner Rückkehr am Montag vor die Marienikone in Santa Maria Maggiore gekniet hat, ist nicht überliefert. Viele in den Rängen darunter sind jedenfalls von argen Ängsten befreit. Die Sicherheitslage im Irak als gefährlich zu beschreiben, grenzt an Verharmlosung. Gut ist es gegangen, viel ist geschehen. Mehr als noch so gut gemeinte Reden war alleine die schiere Anwesenheit des Papstes in diesem Land und das Treffen mit dem schiitischen Großayatollah Ali al-Sistani eine klare Botschaft: Verständigung zwischen den Religionen ist nicht nur möglich, sondern unabdingbar. Der Papst hat sich einen neuen Titel verdient: Franziskus, der Mutige.»