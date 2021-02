Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«DNA»: Frankreich kann nicht unter ständigem Hausarrest stehen

STRAßBURG: Die Ankündigung eines Teil-Lockdowns für die Küstenregion im Südosten Frankreichs kommentiert die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Dienstag:

«Es ist gut, den wirtschaftlichen Puls der Regionen an ihren Gesundheitszustand anzupassen. Aber das kann nicht ewig nur in die eine Richtung weitergehen - nämlich in die der Sanktionen. Ohne die Aussicht auf einen Lichtblick besteht die Gefahr, dass die erwartete dritte Welle die Psyche hart, zu hart trifft. Wenn man territorial unterschiedlich auf Corona reagiert, bedeutet das auch, dass man nicht überall das gleiche Maß an Zwang ausüben kann. Nach diesem Prinzip kann nicht ganz Frankreich auf die gleiche Weise unter ständigen Hausarrest gestellt werden. Ansonsten werden extreme Ermüdung und Unverständnis dazu führen, dass es zu noch mehr missbräuchlichen Verhaltensweisen kommt und die Missachtung der Abstandsregelungen sich häuft.»

«La Stampa»: Kultur wird nach der Corona-Krise wichtiger werden

ROM: Zur langen Schließung von Theatern und Kinos zum Corona-Schutz schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Dienstag:

«Jetzt müssen wir nach vorne schauen. (...) Es muss nicht nur an die vielen Menschen gedacht werden, die in diesem Sektor arbeiten, die keine berühmten Gesichter haben und die sehr oft unsichtbar bleiben, sondern auch an den Schaden, der der gesamten Gesellschaft zugefügt wurde, weil sie ein wesentliches Angebot nicht mehr in Anspruch nehmen darf. Die Kultur besitzt ein weit gefasstes Konzept, das eine Ober- und eine Unterseite hat: Es existiert ein Bedarf an Tiefe, an Engagement, aber auch ein Bedürfnis nach Leichtigkeit und Unterhaltung. (...)

Theater, Kinos und Live-Shows werden, wenn sie künftig wieder öffnen dürfen, Momente großer Freude und Beteiligung der Öffentlichkeit erleben. Es wird einen großen Wunsch geben, dorthin zurückzukehren, um eine Theateraufführung, einen Film, eine Ausstellung, ein Konzert zu sehen. Und vielleicht werden wir all dies als etwas weniger «selbstverständliche» Ereignisse betrachten, als wir es zuvor erlebt haben.»

«Tages-Anzeiger»: Atomvertrag mit dem Iran trotz Schwächen erhalten

ZÜRICH: Der neue US-Präsident Joe Biden ist zu Gesprächen über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran von 2015 bereit. Dazu heißt es am Dienstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Die Islamische Republik ist formell nie abgerückt von dem Vertrag. De facto verstößt sie aber mittlerweile gegen so viele Kernbestimmungen, dass der seine wichtigste Funktion nicht mehr erfüllt - den Iran daran zu hindern, sich der Bombe auch nur anzunähern. Der Iran hat eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt, die Biden unter Druck setzen und Teheran Verhandlungsmasse in die Hand geben soll. Das könnte letztlich das Abkommen doch noch ruinieren. Erst wenn die USA alle Sanktionen aufheben, will Teheran sich wieder an die Regeln halten. Bis dahin rückt der Iran in schnellen Schritten weiter davon ab. (...)

Kippt das Atomabkommen endgültig, wird sich diese Dynamik radikal verschärfen. Jedes Problem mit dem Iran wird unendlich komplizierter, wenn die Islamische Republik an der Schwelle zur nuklearen Bewaffnung steht. Deswegen ist es richtig, jetzt alles daranzusetzen, den Vertrag trotz seiner Unzulänglichkeiten zu erhalten.»

«LA Times»: Corona-Tote dürfen nicht zur Normalität werden

LOS ANGELES: Die USA haben die Schwelle von mehr als einer halben Million Corona-Toten überschritten. Dazu schreibt die «Los Angeles Times» am Dienstag:

«Es ist ein jeder Hinsicht gewaltiger Verlust an Menschenleben; 500.000 Tote entsprechen (von der Größenordnung her) der gesamten Stadtbevölkerung von Miami plus einem guten Stück des benachbarten Miami Beach. Wahrscheinlich ist es auch eine zu niedrige Zahl, wenn man berücksichtigt, dass die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle in verschiedenen Verwaltungsgebieten nachweislich zu niedrig ausfällt.

Präsident Biden ordnete am Montag an, dass die Flaggen zu Ehren der Covid-19-Toten auf Gebieten des Bundes auf halbmast gesetzt werden, und er sollte am Montagabend bei einer Kerzenzeremonie sprechen. Es ist angemessen, an tragischen Meilensteinen wie diesem der Toten zu gedenken, um zu verhindern, dass der Verlust zur Normalität wird und man vergisst, warum all die aufreibenden Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen immer noch notwendig sind.»