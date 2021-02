Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Iswestija»: Nawalnys Rhetorik erinnert an osteuropäische Politiker

MOSKAU: Zum Prozess gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny wegen angeblicher Diffamierung eines Veteranen des Zweiten Weltkriegs schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Dienstag:

«Als ich beobachtet habe, wie sich Alexej Nawalny bei der Verhandlung verhält, was er sagt, hat mich das an etwas erinnert. Mir wurde auch klar, an was: Diese Art von höhnischer, abwertender Rhetorik war in den vergangenen Jahren von Politikern einiger osteuropäischer Länder zu hören. Für sie sind die sowjetischen Veteranen Vertreter des kommunistischen Regimes, Besatzer. (...)

Die Gesellschaft akzeptiert Nawalnys Stil nicht, obwohl es viele Gründe für Proteste und Beschwerden über Behörden gibt. Nicht nur, dass sein Team die Menschen in der Pandemie auf die Straße trieb und Zusammenstöße mit der Polizei provozierte. Er griff in das ein, was uns verbindet. Was uns noch wichtig ist. Es kann nicht in einem einzigen Wort zusammengefasst werden: Erinnerung, Krieg, Veteranen.»

«Die Presse»: Österreichs Kluft zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung

WIEN: Zur deutsch-österreichischen Debatte um die Grenzkontrollen zu Tirol schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Mit der Transitblockade hat Deutschland anfänglich eindeutig übers Ziel geschossen, aber zwischen Wien und Innsbruck tun manche so, als wären die deutschen Grenzmaßnahmen insgesamt aus der Luft gegriffen. Das ist eine psychoakrobatische Verdrängungsleistung der Sonderklasse; in dieser Disziplin dürften die Österreicher, anders als beim Kampf gegen Corona, tatsächlich zur Weltspitze gehören.

Die Deutschen kontrollieren an ihrer Grenze nicht deshalb, weil sie das arme Tiroler Volk sekkieren (Anm: ärgern) wollen, sondern weil sich in Tirol nun einmal ein europäischer Brennpunkt der ansteckenderen südafrikanischen Virusvariation befindet. (...)

Die Kluft zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung Österreichs verblüfft immer wieder. Das Virus kommt stets von woanders, nur nicht aus Österreich. Die Republik hatte keine Probleme, die Grenzen zu Italien oder Tschechien dichtzumachen, heult aber auf, wenn andere Länder Österreich als Gefahrenherd identifizieren.»