Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«El País»: Trumps Amtsenthebungsverfahren Akt der Selbstreinigung

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump:

«Es geht bei dem Verfahren nicht nur um die persönlichen Konsequenzen für den Ex-Präsidenten - für den unwahrscheinlichen Fall, dass er für schuldig befunden wird, würde er von der erneuten Kandidatur ausgeschlossen -, sondern vor allem um die Botschaft an die amerikanische Gesellschaft und die ganze Welt, dass die politischen Institutionen stabil sind.

Trump wird für die entscheidende Rolle beschuldigt, die er bei der Erstürmung des Kapitols gespielt hat. Die Amtsenthebung sollte nicht als politische Rache der Demokraten an dem schon gefällten Baum betrachtet werden, sondern als Akt demokratischer Selbstreinigung.

Die Schlussphase der Präsidentschaft Trumps verdient die höchste politische Missbilligung. Wahrscheinlich sieht das auch ein großer Teil der republikanischen Parteiführung so. Aber leider scheinen sie Parteiinteressen über den Schutz der Demokratie stellen zu wollen. Obwohl eine Verurteilung Trumps unwahrscheinlich ist, erfüllt der Prozess eine wichtige Funktion: den Zustand der amerikanischen Demokratie und die Werte jedes Beteiligten aufzuzeigen.»

«Washington Post»: US-Senat muss Donald Trump verurteilen

WASHINGTON: Knapp fünf Wochen nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger Donald Trumps beginnt an diesem Dienstag im Senat das Amtsenthebungsverfahren gegen den damaligen Präsidenten. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«Viele Republikaner scheuen sich davor, viel über den 6. Januar zu sagen, und behaupten stattdessen, dass der Senat Herrn Trump nicht verurteilen kann, nachdem dieser aus dem Amt ausgeschieden ist. Dies ist eine genehme, aber fehlerhafte Auffassung. Die Verfassung sieht zwei mögliche Bestrafungen für Regierungsvertreter vor, die (vom Repräsentantenhaus) angeklagt werden: Amtsenthebung und eine Ämtersperre. Wenn frühere Amtsträger nicht angeklagt und verurteilt werden könnten, könnten diejenigen, denen ein Amtsenthebungsverfahren droht, schnell zurücktreten und so vermeiden, auf die schwarze Liste gesetzt zu werden. (...)

Die Senatoren dürfen sich nicht hinter Feigenblatt-Argumenten verstecken. (...) Und sie sollten über den Präzedenzfall nachdenken, den sie damit schaffen. Die Ankläger aus dem Repräsentantenhaus drückten es folgendermaßen aus: «Eine Nichtverurteilung würde zukünftige Entscheidungsträger ermutigen, mit allen Mitteln zu versuchen, sich an der Macht zu halten - und würde nahelegen, dass es keine Grenze gibt, die ein Präsident nicht überschreiten kann.»»

«Der Standard»: Tiroler Realitätsverlust

WIEN: Die Corona-Situation in Österreich und die Reisewarnungen für Tirol kommentiert die Wiener Zeitung «Der Standard» am Dienstag:

«Anlass zur Sorge geben aber nicht nur der Tiroler Realitätsverlust angesichts des Risikos von B.1.351 und der völlig aus dem Ruder gelaufene Machtkampf zwischen Land und Bund. Auch die Gefährlichkeit der deutlich infektiöseren britischen Mutante B.1.1.7 scheint bei der Regierung und einem Teil der Bevölkerung immer noch nicht angekommen zu sein.

Nach allem, was die Wissenschaft an Daten liefert, braut sich da gerade eine noch unsichtbare Welle an Neuinfektionen zusammen, die uns in den nächsten Wochen mit voller Wucht erreichen dürfte. Am besten wäre es, weiterhin alles Mögliche zu tun, um dem vorzubeugen. Lockerungen des Lockdowns - noch dazu bei dieser Sieben-Tage-Inzidenz - tragen eher nicht dazu bei.»