Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Lidove noviny»: Myanmar war noch auf dem Weg zur Demokratie

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Dienstag zum Militärputsch in Myanmar:

«Die Frage ist, ob in Myanmar überhaupt eine Demokratie existiert hatte oder das Land zumindest auf dem Weg zu einer Demokratie gewesen war. Zwar wurde die Zensur gelockert. Die politischen Gefangenen kamen frei. Es fanden mehr oder weniger freie Wahlen statt. Doch ein Teil der Sitze im Parlament und der Regierung blieb für Soldaten reserviert. Die Rechte der Minderheiten wurden selbst nach Einführung dieser «Demokratie» im Land mit Füßen getreten - die langjährige Dissidentin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die als De-Facto-Regierungschefin galt, schaute nur zu. Myanmar war weiterhin nur eine halbe Demokratie oder gar eine maskierte Diktatur. Doch die Soldaten müssen gespürt haben, dass ihre Autorität am Schwinden war. Das ist etwas, was letztlich ein wenig optimistisch stimmt.»

«The Washington Post»: Coup in Myanmar ist Test für Biden

WASHINGTON: Zum Militärputsch in Myanmar und der Reaktion der neuen US-Regierung unter Präsident Joe Biden schreibt die «Washington Post» am Dienstag:

«Nach dem Militärputsch in Myanmar, der die zivile Regierung und die partielle Demokratie zunichte gemacht hat, deren Aufbau die USA mitunterstützt hatten, steht die Biden-Regierung mit ihrem Versprechen, die Demokratie auf der ganzen Welt zu verteidigen, vor einem frühen Test. Präsident Biden rief schnell dazu auf, den Coup rückgängig zu machen, aber das wird ein entschlossenes Vorgehen der USA gegen die Putschisten und die Koordinierung gemeinsamer Aktionen anderer großer Demokratien erfordern - insbesondere der US-Verbündeten in Asien. (...)

Die USA sollten gemeinsame Maßnahmen der Europäischen Union und anderer Verbündeten koordinieren - einschließlich Japan und Indien, zwei Nationen, die in der Vergangenheit nur ungern Stellung gegen die Diktatur in Myanmar bezogen haben. Biden und sein Team für nationale Sicherheit haben versprochen, die US-Führung in entscheidenden multilateralen Fragen wiederherzustellen. Dies ist eine Gelegenheit, zu zeigen, dass sie liefern können.»

«Corriere della Sera»: China denkt in Myanmar ans eigene Geld

ROM: Zum Militärputsch in Myanmar und der Reaktion Chinas schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Dienstag:

«Die Generäle wissen, dass ihr Land strategisch von Bedeutung ist, die 2500 Kilometer lange Küste bietet einen wichtigen Absatzweg für Projekte der chinesischen Seidenstraße. Nun sagte China nur, es habe die Veränderung der Situation «bemerkt» und wünsche sich «politische und soziale Stabilität». Xi Jinping wird vor allem daran denken, die 21 Milliarden Dollar an Projekten zu garantieren, die im Land durchgeführt werden. Das ist nicht wenig, auch für China. Was wird passieren? «Unser Land befindet sich bereits im Krieg mit sich selbst, voller Waffen, mit Millionen von Menschen, die gegen den Hunger kämpfen, einem Volk, das durch ethnische und religiöse Spaltungen geteilt ist. Die Zukunft ist dunkel (...)», sagt der Historiker Thant Myint-U.»

«DNA»: Der Putsch in Myanmar war vorhersehbar

STRAßBURG: Den Militärputsch in Myanmar kommentiert die französische Regionalzeitung «Dernière Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Dienstag:

«Selten war ein Putsch so vorhersehbar, wie der, der in Myanmar verübt wurde. (...) Seit den Wahlen im November spricht (der Armeechef Min Aung Hlaing) lauthals von Betrug und Diebstahl. Gedemütigt forderte er eine Neuauszählung und die Annullierung der Wahl, bevor er damit drohte, die Verfassung außer Kraft zu setzen und die Macht mit Gewalt wiederzuerlangen. Letztendlich genauso wie (der ehemalige US-Präsident) Donald Trump.

Trump jedoch hatte nicht die institutionellen Mittel, um seine aufrührerische Begierde zu befriedigen, der frühpensionierte General Min hingegen schon. Die Armee liegt ihm zu seinen Füßen und er hat die Hand über drei wichtige Ministerien: Verteidigung, Inneres und Grenzen.(...) In einem Land, in dem die Militärjunta mehr als ein halbes Jahrhundert lang eine Diktatur führte, bevor sie die Macht vor zehn Jahren nur teilweise den Zivilisten zurückgab, werden Drohungen schnell in die Tat umgesetzt. Genau das ist gestern passiert.»

«Aftenposten»: Es wurde ein hässlicher Fehler in Brüssel begangen

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Dienstag die Diskussion um die Kontrolle des Exports von Impfstoffen:

«Exportverbote wären sehr ungünstig, nicht zuletzt von der EU, die ein Verteidiger des Freihandels und einer von Regeln gesteuerten Welt sein will. Aber die EU muss auch ihre eigenen Interessen wahren. Wenn Zweifel bestehen, ob die Impfstoffhersteller die Vereinbarungen einhalten, ist es richtig, Einsicht in die Exporte zu verlangen. Leider ist die Europäische Kommission bei der Einführung des Programms falsch aufgetreten. (...) Die Jagd nach Impfstoffen ist intensiv. Aber es geht immer noch darum, nicht den Kopf zu verlieren.»

«De Standaard»: Kopfzerbrechen über Corona-Wiederaufbaufonds

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Dienstag die Debatte um die Verteilung der Milliarden aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds:

«Nach den Problemen mit den Impfstoffen droht nun die Verteilung der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds neues Kopfzerbrechen zu bereiten. Die italienische Regierung ist im Streit darum bereits in eine Krise gestürzt. Und in der vergangenen Woche bekundeten der französische Finanzminister Bruno Le Maire und der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ihre Beunruhigung. Le Maire zufolge geht es zu langsam und zu bürokratisch zu. Schäuble hat andere Sorgen. Er fragt sich, ob die EU-Kommission tatsächlich über ausreichende Möglichkeiten zur Kontrolle verfügt, ob die Gelder richtig verwendet werden. Zwei Visionen, die schwer in Einklang zu bringen sind.»

«de Volkskrant»: Proteste im Ausland scheren Myanmars Generäle wenig

AMSTERDAM: Zum Militärputsch in Myanmar schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Genau genommen ist der Coup nur die Bekräftigung einer politischen Vormundschaft, die besteht seit Myanmar 2011 zögerlich den Weg zu einer Demokratie einschlug. Das demokratische Experiment wurde von Anfang an unter Aufsicht des Militärs unternommen. Wenn die Militärs meinten, es gehe in die falsche Richtung, hätten sie stets eingreifen können. (...)

Die kommenden Tage müssen zeigen, ob die Mehrheit der demokratisch gesinnten Bürger von Myanmar der Aufforderung der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) folgt, sich dem Militärputsch zu widersetzen. Trotz der Gefahr einer Gewalteskalation. Oder ob sie, klug geworden durch jahrzehntelange Militärherrschaft, erstmal abwarten, wie der Hase läuft. Erste Berichten deuten auf eine Situation gespannter Ruhe.

Die besorgten Reaktionen im Ausland, unter anderem der EU und den USA, die dazu aufriefen, Aung San Suu Kyi und die anderen NLD-Spitzenpolitiker sofort freizulassen und den Ausgang der Wahlen zu respektieren, dürften auf die Militärführer in der Hauptstadt Naypyidaw wenig Eindruck machen.»

«El País»: Birmas Militärs müssen Politiker sofort freilassen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag den Militärputsch in Myanmar:

«Trotz vieler Vorzeichen hat der Putsch, bei dem die wichtigsten zivilen Führer des Landes einschließlich der faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgesetzt wurden, viele überrascht. Keiner hätte geglaubt, dass das Militär einen Schritt riskieren würden, der Myanmar wieder zu einem Paria machen würde.

Der Putsch ist auch deshalb überraschend, weil das Verhältnis zwischen den Militärs und La Dama, wie Suu Kyi genannt wird, enger war, als nach dem Sieg der Friedensnobelpreisträgerin 2015 bei den ersten teilweise freien Wahlen dieses Jahrhunderts erwartet worden war. San Suu Kyi hat die Welt seither enttäuscht, weil sie die militärische Unterdrückung der Rohingya-Minderheit verteidigte.

Dennoch scheint das Ergebnis der Wahlen am 8. November, bei denen La Dama erneut einen Erdrutschsieg erzielte, einen sensiblen Punkt bei den Militärs berührt zu haben. Sie haben verstanden, dass sie keine Wahlen gewinnen können, was ihre Privilegien und Geschäfte gefährden könnte. Aber das Land verdient Besseres. Die neue Junta muss die Politiker sofort freilassen und den demokratischen Prozess wieder aufnehmen. Auch wenn es sich bei diesen Politikern um so enttäuschende Persönlichkeiten wie Aung San Suu Kyi handelt.»

«Tages-Anzeiger»: Offenere Kommunikation wäre hilfreich

ZÜRICH: Zur Impfstrategie der EU schreibt der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Ursula von der Leyen hat hohe Erwartungen geweckt, und das rächt sich jetzt. Die EU-Kommissionschefin verkündete «Europas Moment» und versprach überhaupt eine Erfolgsgeschichte. Jetzt, da der Erfolg der Impfstrategie ausbleibt oder sich zumindest verzögert, hagelt es massive Kritik. Die Ungeduld ist nach einem Jahr Pandemie groß.(...)

Der Plan, die Verträge mit den Herstellern gemeinsam auszuverhandeln, war sicher richtig. Deutschland als großes und wirtschaftsstarkes Land hätte es allein zwar möglicherweise schneller geschafft, ärmere und auch kleinere EU-Staaten wären dabei aber leer ausgegangen oder hätten sehr lange warten müssen. (...) Klar, die EU hätte schneller abschliessen, weniger zögern und mehr klotzen müssen. Das gilt übrigens auch für die Schweiz. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. In der EU standen hier auch einige jener Regierungen auf der Bremse, die jetzt Brüssel kritisieren. Für den Abgesang auf Ursula von der Leyen ist es also noch zu früh. Weniger vollmundige Ankündigungen und eine offene Kommunikation könnten helfen.»