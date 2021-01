Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Jyllands-Posten»: Westen muss aktiven Widerstand gegen Putin leisten

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Dienstag die Demonstrationen in Russland:

«Man kann meinen, dass Präsident Putin seine Stärke gezeigt hat, als er seine Polizeitruppen am Wochenende auf Demonstranten überall in Russland einschlagen und bis zu 2500 von ihnen festnehmen ließ. Oder man sieht darin ein Zeichen der Schwäche, dass ein Mann - der 44-jährige Systemkritiker Alexej Nawalny - so etwas auslösen kann. Putin erfüllt jedes abgenutzte Klischee eines Autokraten, der in seiner eigenen Welt lebt. Er hat in den vergangenen vier Jahren mit Donald Trump als US-Präsidenten leichtes Spiel gehabt. Deutschland ist ebenfalls nicht standhaft gewesen. Gerade jetzt spitzt sich der Streit um Nord Stream 2 in der Ostsee zu - und es ist unbegreiflich, dass Berlin bei diesem Großprojekt nicht die ausgesprochenen Sicherheitsrisiken einsieht. Putins Führung befindet sich jetzt in einer Kategorie, die aktiven Widerstand des Westens erfordert.»

«Libération»: Französische Krisenkommunikation ist nicht ausgereift

PARIS: Die Debatte über einen dritten Lockdown in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «Libération» am Dienstag:

«(Der französische Premierminister) Jean Castex hat es am Montagmorgen wiederholt: «Diese Woche werden wichtige Entscheidungen getroffen (...). Wir dürfen nicht an Wachsamkeit verlieren.» Im Umfeld des Staatschefs (Emmanuel Macron) hingegen lässt man verlauten, dass «noch nichts vereinbart ist» und dass es darum geht, «die richtige Balance zu finden». Was soll man daraus schließen? Dass die Kommunikation der Regierung nach einem Jahr Gesundheitskrise immer noch nicht ausgereift ist.

Dies erklärt sich zum Teil dadurch, dass die Situation objektiv gesehen komplex ist und sich die epidemiologischen Daten permanent verändern (...). Aber eben genau dann, wenn alles in der Schwebe liegt, wäre es beruhigender, durch eine sagen wir mal ... kontrollierte Kommunikation an Halt zu gewinnen. Dazu zählt paradoxerweise auch, dass man sich seine Zweifel (...) und den Mangel an Gewissheit eingesteht.»

«La Repubblica»: Conte hofft auf Rückkehr ins Amt als Regierungschef

ROM: Nach dem angekündigten Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Die Regierungskrise ist dort angekommen, wo Conte sie nicht haben wollte: beim Rücktritt. Heute geht der Premierminister in den Quirinalspalast, um den Rücktritt bei Staatspräsident Mattarella einzureichen. Einerseits ist es die Bestätigung von Schwäche: Conte arbeitete daran, ohne einen Rücktritt die Mehrheit zu vergrößern, und hat es nicht geschafft. Andererseits kann es immer noch zu einem Neustart mit einem Kabinett «Conte drei» kommen, denn das bleibt im Moment das Ziel, an dem der Premier und die zwei Hauptparteien der Koalition, nämlich die Sozialdemokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung, arbeiten wollen. Conte macht sich, kurz gesagt, noch Hoffnungen, wieder in seinen Amtssitz, den Palazzo Chigi, zurückzukehren. Aber er geht damit Risiken ein, weil dies keine kontrollierte Krise ist. In der Tat ist es eine echte Krise im Dunkeln.

Der erste Teufelskreis der Krise ist durchbrochen: Conte war nämlich entschlossen, nicht zurückzutreten, und die potenziell «Verantwortlichen» im Parlament waren entschlossen, ihm vor seinem Rücktritt keinen Schritt entgegenzukommen. Doch jetzt kann der Premierminister eine wichtige Waffe verwenden: die Bildung einer neuen Exekutive, um die Mehrheit zu vergrößern.»

«Den»: Russischer Opposition fehlt Vision zur Machtergreifung

KIEW: Zu den Protesten in Russland vom vergangenen Wochenende schreibt die ukrainische Tageszeitung «Den» (Kiew) am Dienstag:

«Eine Protestbasis gibt es in ganz Russland, doch beschränkt sie sich auf die Jugend, andere werden sich (...) mit der Zeit vielleicht anschließen. Die Proteste und die Reaktion auf diese finden in etwa nach dem belarussischen Szenario statt, das zeigte, dass ein brutales autoritäres Regime mit friedlichen Demos nicht abzuschütteln ist, umso mehr, als es noch kräftige Reserven hat. Die russische Opposition scheint einen Führer zu haben - Nawalny. Doch eine Vision, wie auf der Straße mit den Ordnungskräften gekämpft, wie das Protestpotenzial organisiert, wie die Initiative ergriffen und mehr noch, wie die Macht ergriffen werden kann, hat sie nicht.»

«de Volkskrant»: Corona sorgt für einen Teufelskreis

AMSTERDAM: Zu den gewalttätigen Protesten gegen die abendliche Corona-Ausgangssperre in den Niederlanden meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Wer die Geschehnisse mit etwas mehr Abstand betrachtet, erkennt vielleicht die Konturen eines Teufelskreises: Wegen Corona sind die Grundrechte der Niederländer eingeschränkt, darunter die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit. Wenn Menschen nun gegen die Einschränkung dieses Grundrechts protestieren, ziehen sie automatisch die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. (...)

Die Ausgangssperre, der das Parlament zugestimmt hat, ist erst ein paar Tage in Kraft. Sie soll noch rund zwei Wochen weitergehen. Nach den Geschehnissen der letzten Tage wird man sie sicherlich strikt durchsetzen müssen. Zugleich muss die Polizei aber - wenn auch unter schwierigen Umständen - versuchen, zwischen Böswilligen und Menschen zu unterscheiden, die sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufhalten. Und ebenso zwischen denen, die ihre Grundrechte verteidigen wollen, und jenen, die dieses Anliegen einfach nur missbrauchen.»

«The Times»: Westen braucht gemeinsame Strategie gegenüber Russland

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Dienstag die Proteste in Russland gegen die Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny:

«Die Demonstrationen könnten den Beginn eines russischen Frühlings anzeigen und ein Vorbote von Veränderungen sein. Oder auch nur ein kurzer Ausbruch der Frustration über die eiskalte Politik Wladimir Putins. Vieles wird jetzt davon abhängen, für welche Reaktion auf die Vergiftung und Inhaftierung Alexej Nawalnys sich der Westen entscheidet. Wenn die USA, die EU und Großbritannien lediglich die wachsende Schwarze Liste sanktionierter russischer Amtsträger erweitern, wird der Kreml wohl nur mit einem Achselzucken reagieren und Nawalny wegsperren - aus den Augen aus dem Sinn. Erforderlich wäre ein stärker strategisch orientiertes Herangehen bei der neuen US-Regierung von Präsident Joe Biden.»

«Tages-Anzeiger»: Trumps Klimapolitik ist gescheitert

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen:

«Damit steigen die Chancen, dass die Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts zu dem werden, was sie werden müssen: einer Dekade des Umbaus, weg vom fossilen Pfad der Zerstörung. Donald Trumps Plan, das Abkommen zu zersetzen, ist gründlich misslungen.

Das glatte Gegenteil ist der Fall, die Welt ist im Aufbruch. Die EU hat sich nicht nur dazu bekannt, die Atmosphäre nach 2050 nicht mehr mit Treibhausgasen zu belasten. Sondern sie werkelt auch eifrig an einem konkreten Plan für die Zeit bis 2030. China, lange nur Zaungast der Klimapolitik, will bis 2060 «klimaneutral» werden und seine Emissionen schneller senken als ursprünglich geplant. Wenn nun die USA nachziehen, dann leiten Volkswirtschaften den Abschied von fossiler Energie ein, die gemeinsam für zwei Drittel aller Emissionen stehen. Das verändert alles.

Trump sah den Klimaschutz als Wettbewerbsnachteil. Mit Bidens Rückkehr dreht sich dieses Narrativ nun um: Die USA können gerade noch verhindern, im globalen Wettbewerb abgehängt zu werden, hoffnungslos verwoben in die Strukturen einer fossilen Vergangenheit.»

«NZZ»: Wegen deutscher Wirtschaftsinteressen weniger Druck auf Moskau

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Reaktion des Westens auf das gewaltsame Vorgehen der russischen Polizei gegen Tausende Demonstranten:

«Am Montag hat Berlin Spekulationen zurückgewiesen, das Projekt Nord Stream 2 könne als Druckmittel gegen Moskau eingesetzt werden - nach offizieller Lesart habe die Gaspipeline nichts mit Politik und Nawalny zu tun. Damit machte die Regierung deutlich, was hinter ihrer Haltung gegenüber Moskau steht: die Rücksicht auf deutsche Wirtschaftsinteressen.

Dass die EU-Mitgliedsländer ihre Außenpolitik auch nach den jeweiligen nationalen Interessen gestalten, ist verständlich. Fraglich ist indes, ob das Kalkül des Eigeninteresses der grossen Player wie Deutschland oder Frankreich wirklich aufgeht. (...)

Es gäbe durchaus Spielraum für Deutschland, etwas mutiger Druck auf Moskau auszuüben. Damit würde das Land nicht nur seinen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte glaubwürdiger gestalten, sondern auch zur Stärkung Europas auf dem internationalen Parkett beitragen. Denn nur mit einer geeinten Außenpolitik wird die EU im globalen Kräftemessen neben den USA und China zu jener dritten Kraft, die sie zur Sicherung europäischer Interessen gern sein möchte.»

«El Mundo»: Der Preis des Populismus wird in Toten gerechnet

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Dienstag die Corona-Politik des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, der nun selbst infiziert ist:

«Der Präsident wollte in Mexiko einen dritten Weg zwischen bolivarischer Demokratie und liberaler Demokratie beschreiten. Aber der Ausbruch der Pandemie hat die dramatischen Folgen seiner populistischen Politik aufgedeckt. Als sich das Coronavirus im ganzen Land ausbreitete, ermutigte er die Mexikaner noch, ein normales Leben zu führen und sich den Empfehlungen von Experten zu widersetzen. Jetzt, da das Land zu einem der am stärksten betroffenen Länder der Welt geworden ist, hat sich auch López Obrador infiziert. Er ist ein Risikopatient: Er ist 67 Jahre alt, leidet an Bluthochdruck und erlitt 2013 einen Infarkt.

Die Zukunft ist wegen des möglichen Zusammenbruchs des Gesundheitssystems nicht ermutigend. Anders als manche Politiker, die die Gefahr zunächst verneinten und sich dann zu Gegenmaßnahmen durchrangen, ist dies bei López Obrador nicht der Fall. Aber Populismus ist nicht kostenlos. Er hat einen hohen Preis, und dieser Preis wird in der Anzahl von Menschenleben gemessen, die verloren gehen, wenn ein Land in eine Krise gerät, die eine rationale und verantwortungsbewusste Politik erfordern.»

«San Francisco Chronicle»: USA machen endlich Ernst mit Corona

SAN FRANCISCO: Zum Unterschied in der Corona-Politik der US-Regierung unter dem früheren Präsidenten Donald Trump und dessen Nachfolger Joe Biden schreibt die Zeitung «San Francisco Chronicle»:

«Die Worte und das Gebaren von Dr. Anthony Fauci in der vergangenen Woche sprachen Bände über den dramatischen Wandel in der Vorgehensweise der US-Regierung zur Coronavirus-Pandemie unter Präsident Biden. Vorbei sind die Zeiten, in denen Fauci seine Worte mit Bedacht wählen musste, um einen launenhaften Präsidenten nicht zu beleidigen. (...) An die Stelle von Quacksalberei, Nachlässigkeit, Schönfärberei und Schuldzuweisungen ist Ernsthaftigkeit hinsichtlich einer Krise getreten, die mehr als 400.000 Amerikanern das Leben gekostet hat. (...) Der Unterschied wird nicht nur im Stil liegen. Biden unterzeichnete eine Reihe von Verfügungen, die darauf hindeuteten, dass er einen Grad an zentralisierter Zuständigkeit - und Verantwortlichkeit - einführen wird, den Trumps Regierung ablehnte. (...) Endlich wird eine Pandemie, die jeden Tag Tausende Amerikaner tötet, vom Anführer der Nation mit dem wissenschaftlichen (Fundament) und der Ernsthaftigkeit angegangen, die sie verdient.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Putin reagiert auf Nawalnys Enthüllungen

MOSKAU: Erstmals hat sich der russische Präsident Wladimir Putin zu den Vorwürfen seines Gegners Alexej Nawalny geäußert, er besitze einen riesigen Privatpalast am Schwarzen Meer. Dazu schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Putins traditionelle Gespräche mit Studenten wurden vom Kreml genutzt, um den Enthüllungen von Nawalny eigene Informationen gegenüberzustellen. Und es lag wohl nicht daran, dass die bisherigen Aussagen des Pressesprechers des Präsidenten dazu nicht überzeugend genug waren. Nur hätte das Treffen mit Jugendlichen, deren Alltag vom Internet geprägt ist, ohne die Fragen zum Palast und den Protesten vom vergangenen Samstag nicht sehr überzeugend gewirkt.

Ansonsten ist in der offiziellen Position grundsätzlich nichts Neues aufgetaucht. Ein Student einer Universität aus Ufa fragte Putin unverblümt: Stimmen Nawalnys Enthüllungen, die ganz oben bei Youtube zu finden sind? Gleichzeitig wurden alle Regeln der Höflichkeit eingehalten: Der Student sprach von «angeblich» und stellte klar, dass natürlich nicht alles im Internet bedingungslos vertrauenswürdig ist. Putin sagte, dass er aus Zeitmangel nicht den gesamten Film, sondern «eine Videoauswahl» gesehen habe.»