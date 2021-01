Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«La Vanguardia»: Im Fall Nawalny weiter Druck auf Putin ausüben

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny nach dessen Rückkehr nach Russland:

«Nawalny macht das russische Regime unter Präsident Wladimir Putin für seine Vergiftung verantwortlich. Trotzdem ist er in sein Land zurückgekehrt, während er die damit verbundenen Risiken kannte. Er fordert Putin offen heraus, und das hat ihm weltweit Solidarität eingetragen. Aber erstmal sitzt er hinter Gittern und seine Zukunft in Russland sieht nicht rosig aus. Entweder Exil oder Gefängnis, das waren seine Optionen.

Russland ist ein großes Land, aber keine Demokratie. Im Gegenteil, dort werden Menschenrecht systematisch verletzt. Nawalny ist ein lebender Beweis dafür. Natürlich braucht es Mut, sich einem Feind zu stellen, der die ganze Macht in den Händen hält. Nawalny weiß, dass sein Sieg von der Unterstützung seiner Landsleute abhängt und vom Verhalten der westlichen Mächte, die die Verhaftung kritisiert haben. Es ist zwar wahrscheinlich, dass dies nicht reichen wird, um die Ungerechtigkeiten des Regimes zu stoppen. Aber es ist notwendig, den Druck auf Putin aufrechtzuerhalten. Umso mehr, als er die Gesetze so hat ändern lassen, dass er noch lange an der Macht bleiben kann.»

«Nesawissimaja»: Nawalnys Furchtlosigkeit wird ihn politisch stärken

MOSKAU: Nach der Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalnys schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Die Rückkehr Alexej Nawalnys nach Russland widerspricht äußerlich der allgemeinmenschlichen Logik der Selbsterhaltung. Die Strafvollzugsbehörde hatte schon im Dezember zu verstehen gegeben, dass eine Bewährungsstrafe (...) in eine richtige Haftstrafe umgewandelt werden könnte. Es war leicht vorherzusagen, dass Nawalny nach seiner Landung noch am Flughafen festgenommen würde. (...)

Nawalny ist ein Oppositioneller, der kontinuierlich seinen Wunsch bekundet hat, das System zu brechen. Im Ausland zu bleiben, hätte für ihn bedeutet, die Bedingungen seiner Gegner zu akzeptieren, also zu verlieren. (...)

Putin ist an die Macht gekommen, indem er beliebte Eigenschaften wie Entschlossenheit und Furchtlosigkeit nutzte - kurz gesagt: Coolness. Nawalny versteht, dass er in einem Land, in dem Putin populär ist, ebendiese Eigenschaften demonstrieren muss und in erster Linie keine Angst haben darf, um die Unterstützung der Massen zu gewinnen. Das ist ein Kampf für Männer, nicht für Schwächlinge.»

«Der Standard»: Das Verhalten Putins ist wenig souverän

WIEN: Zum Urteil gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny meint die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Fürchtet er (Anm.: Putin) den angeblich unbedeutenden Blogger Nawalny, dessen Namen er nie in den Mund nimmt, so sehr? Oder muss er den Kampf gegen ihn führen, um anderen Machtzentren in Moskau zu zeigen, wer der Herr im Haus ist? Europa und die USA sollten sich bei der Gestaltung des Verhältnisses zu Russland auch mit einem eher ungewohnten Gedanken befassen: dass Putins Umgang mit Nawalny nicht unbedingt zu einem Staatschef passen muss, der den Eindruck hat, wirklich fest im Sattel zu sitzen - und aus einer souveränen Position heraus internationale Politik machen zu können.»