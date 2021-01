Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«NZZ»: Verurteilung Trumps beseitigt nicht den Trumpismus

ZÜRICH: Die Demokraten treiben im US-Repräsentantenhaus die Eröffnung eines zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump voran. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Wenn der Präsident seine eigene rechtmäßige Abwahl bestreitet und einen Mob von Gefolgsleuten zum Angriff auf den Kongress anstachelt, ist das ein unerhörter Angriff auf die Gewaltenteilung. Das kann der Kongress im Interesse der demokratischen Ordnung nicht akzeptieren. Eine Bestrafung Trumps soll künftige Präsidenten von ähnlichem Verhalten abschrecken.

Als Teil der Sanktionen fordern die Demokraten auch einen lebenslangen Bann Trumps im Hinblick auf alle politischen Ämter. Viele Politiker beider Parteien scheinen mit Erleichterung auf die Möglichkeit zu schielen, auf diese Weise einen mächtigen und erfolgreichen Gegner oder Rivalen zu neutralisieren, der gerade erst die historisch zweithöchste Stimmenzahl in einer Präsidentenwahl erhalten hat. Doch dieses Kalkül dürfte ein strategischer Fehler sein. Selbst eine Verurteilung Trumps würde den Trumpismus nicht beseitigen, sondern eher befeuern. Trump könnte ein politischer Akteur bleiben, der erst recht die Rolle des Außenseiters und Kämpfers gegen das politische Establishment spielt.»

«El País»: Republikanische Partei risikiert Verlust ihrer Seele

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag den Zustand der Republikanischen Partei am Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump:

«Die alte Republikanische Partei - mit fast zwei Jahrhunderten Geschichte und außergewöhnlichen Persönlichkeiten wie Abraham Lincoln - ist mit Donald Trump in eine der dunkelsten Augenblicke ihrer Geschichte geraten. Sie hat nicht nur das Präsidentenamt und die Mehrheit im Senat verloren, sondern nach diesem tragischen 6. Januar (der von Trump angefeuerten Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger) mit ihrer Haltung zur Bestätigung des Wahlergebnisses auch ihre Seele aufs Spiel gesetzt.

Es ist jetzt an der Zeit, die Partei und ihre Wähler vor der Verführung durch rechtsextreme Rassisten zu retten. Das Symbol der republikanischen Schande sind die Flaggen der Konföderierten, die einige Demonstranten ungestraft durch die Hallen des Kapitols trugen. Trump muss von einer parteiübergreifenden Vereinigung aller Verteidiger der Demokratie in die Schranken gewiesen werden.»

«Magyar Nemzet»: Nach Trumps Abgang drohen den Ungarn harte Zeiten

BUDAPEST: Über die außenpolitischen Auswirkungen des Endes der US-Präsidentschaft von Donald Trump schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Dienstag:

«Die Nachbeben der amerikanischen Innenpolitik werden nun leider erneut wir (in den rechtsnational regierten Ländern) zu spüren bekommen. Die Peitsche der Demokratischen Partei wird erneut auf uns niedergehen, so wie wir das schon unter der Präsidentschaft von (Barack) Obama erfahren durften (...). Unser «Fehler» war es nämlich, dass uns hier, in Mitteleuropa, der auf dem Slogan «America First» beruhende, die gegenseitigen Vorteile unterstreichende, gegen jede innere Einmischung gerichtete Kurs von Trump sympathisch war. Die Rhetorik dieser Außenpolitik war vielleicht gelegentlich verwirrend, in der Praxis war sie aber weitaus allgemeinverständlicher als die der Zeit vor Trump.»

«Los Angeles Times»: Trump muss bestraft werden

LOS ANGELES: Wenige Tage nach der Erstürmung des US-Kapitols treiben die US-Demokraten Vorbereitungen für ein parlamentarisches Amtsenthebungsverfahren gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump voran. Dazu schreibt die «Los Angeles Times» am Dienstag:

«Trump verdiente es, 2019 (vom Repräsentantenhaus) angeklagt zu werden, nachdem er den Präsidenten der Ukraine unter Druck gesetzt hatte, gegen Biden zu ermitteln, um seine eigene Wiederwahl zu sichern, und sein Freispruch durch den Senat Anfang 2020 war ein Skandal. Trumps Versuch, sich nach der Wahlniederlage an der Macht zu halten, ist ein noch größerer Affront gegen die verfassungsgemäße Staatsordnung, und dieses Mal war das Ergebnis tödlich. Er muss (im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens) angeklagt und - wenn möglich - verurteilt werden, in der Hoffnung, dass seine Schandtaten nie wieder passieren.»

«Die Presse»: Amtsenthebungsverfahren ist spaltend und aussichtslos

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» hält ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump für überflüssig und schreibt dazu am Dienstag:

«Was Trump mit seinen Hetzreden angestellt hat, ist schlimm genug. Er trägt zweifellos politische Mitverantwortung für das abscheuliche Chaos, das fünf Menschen das Leben gekostet hat. Wie weit seine Schuld reicht, sollten Gerichte klären. Der Bundesstaatsanwalt für Washington sammelt bereits Material. Das Amtsenthebungsverfahren aber, das die US-Demokraten nun anstreben, ist spaltend, aussichtslos und vor allem unnötig. Denn die US-Wähler haben Trump bereits des Amtes enthoben.

Am 20. Januar wird Joe Biden angelobt. Vor seiner Inauguration kann der Impeachment-Prozess gegen Trump nicht abgeschlossen sein. Und ihn nach Ende der Amtszeit abzusetzen, käme dann doch etwas spät und stähle dem neuen Mann im Weißen Haus bloß die Show. So viel Aufmerksamkeit verdient Trump nicht mehr. »