Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Dziennik»: Die EU ist nicht die Sowjetunion

WARSCHAU: Zu der euroskeptischen Stimmung bei vielen Politikern in Mittel- und Osteuropa schreibt die polnische Wirtschaftszeitung «Dziennik Gazeta Prawna» am Dienstag:

«In der öffentlichen Debatte wird die EU gelegentlich mit der Sowjetunion verglichen. Zuletzt haben das direkt oder indirekt (Polens Vize-Regierungschef) Jaroslaw Kaczynski, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Ungarns Regierungschef Viktor Orban und Estlands Finanzminister Martin Helme getan. Diese Politiker werfen der EU oft einen oligarchischen Charakter vor, zudem eine einseitige linke Identität und die Tendenz, den Mitgliedsländern entgegen ihrer nationalen Besonderheit ihren Willen aufzuzwingen. Aus ihrer Sicht sind Nationalisten für die EU Feinde, Föderalismus ist das geheime Ziel, und Zwang das Mittel der Wahl. Doch nichts ist falscher als das.

Zum einen ist die EU die einzige übernationale liberale Demokratie auf der Welt. An der Europawahl 2019 haben sich 202 Millionen Menschen beteiligt, an der Präsidentenwahl in den USA 161 Millionen. Die Sowjetunion war ein Einparteiensystem. Zum anderen ist das Diktat der EU eine Illusion. Die EU funktioniert auf der Basis aufeinanderprallender Interessen. Das braucht Jahre. Aber wenn ein Kompromiss einmal ausgearbeitet ist, dann ist er solide wie ein Fels und kaum zu zerstören.»

«de Volkskrant»: Europa braucht Autonomie und Partnerschaft mit USA

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag die Außen- und Sicherheitspolitik der EU:

«Dank Donald Trump haben die Europäer endlich verstanden, dass sie in der Welt nach dem Kalten Krieg selbst Verantwortung für ihr Schicksal übernehmen müssen. Sie haben es in den vergangenen Jahren mit einem China zu tun bekommen, dass mit Powerplay über einzelne Länder hinwegwalzt. Und mit einigen Krisen in der Nachbarschaft. Das hat die Erkenntnis gestärkt, dass die Europäische Union gebraucht wird für den Erhalt nationaler Souveränität und dass es keine Alternativen mehr gibt zu der Fähigkeit, sich selbst zu helfen.

Das wird «strategische Autonomie» genannt, und es beginnt mit Selbstachtung und selbstständigem Denken. Wer das tut, kann als Europäer nur zu einer Schlussfolgerung kommen: Die Zusammenarbeit mit der mächtigsten Demokratie der Welt ist eine der besten Möglichkeiten, den eigenen Einfluss in der Welt zu vergrößern. (...) Das muss ohne Illusionen geschehen, aber auch ohne unangebrachte Arroganz. Die Abhängigkeit von den USA in Sachen Sicherheit wird noch lange andauern, selbst wenn die Europäer ernsthaft in ihre Verteidigung investieren sollten.»

«De Standaard»: Schlacht gegen Coronavirus ist noch nicht gewonnen

BRÜSSEL: Zum Kampf gegen die Corona-Pandemie meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Das Coronavirus gibt nicht so einfach auf. Es mutiert auf unerwartete Weise und stellt damit neue Herausforderungen dar. Nicht jede Mutation ist beunruhigend, aber wir haben keine Gewissheit über die Wege, die das Virus einschlägt. Dass es kein Sprint wird, wussten wir schon. Aber es ist auch kein Marathon. Es ist eine lange Verfolgungsjagd auf tückischem Terrain, ohne Gewissheit, wo die Ziellinie liegt. Diese Unsicherheit zu beherrschen, wird die große Herausforderung für 2021 und vielleicht sogar noch darüber hinaus sein. (...)

Wir können nur hoffen, dass sich das Virus mit der Zeit zu etwas entwickelt, das nicht gefährlicher als die saisonale Grippe ist. Aber es könnte auch bösartiger und bedrohlicher werden. Auf ein solches Szenario sind wir genauso wenig vorbereitet, wie wir es vor zwölf Monaten waren.»

«Diena»: Unabhängiges Denken als Vorsatz für das neue Jahr

RIGA: Zum Jahreswechsel schreibt die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Dienstag:

«Die Notwendigkeit des Abstandhaltens hat den Lebensrhythmus für alle Generationen verändert, selbst für kleine Kinder. Verständlicherweise suchen in diesem Klima der Unsicherheit und der epidemiologischen Bedrohung durch Covid-19 viele Menschen nach Autoritäten, zu denen sie aufschauen und denen sie folgen können. Einige Menschen finden sie in der politischen Elite, während andere sie dagegen unter den exzentrischsten Protestierenden ausmachen. Gegenwärtig zeichnen die Prognosen der Experten ein Bild, wonach auch im Jahr 2021 damit gerechnet werden muss, dass es notwendig wird, sich an verändernde Umstände anzupassen - und vorbereitete Pläne und die üblichen Lösungen aufgegeben werden müssen. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich für jeden, sich im neuen Jahr als Vorsatz zu nehmen, weiter unabhängig zu denken.»

«DNA»: US-Präsident Donald Trump kapituliert nicht

Straßburg (dpa)- Zum milliardenschweren Corona-Konjunkturpaket in den USA schreibt die französische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Dienstag:

«Nachdem er zunächst geschmollt, dann per Tweets getobt und seine Mitarbeiter, die monatelang auf eine Einigung hingearbeitet hatten, gedemütigt hat, entschied sich (US-Präsident Donald) Trump schließlich, das Konjunkturpaket zu unterzeichnen, das er noch vor wenigen Tagen als «beschämend» bezeichnete. Die rund zwölf Millionen Amerikaner, deren Arbeitslosenhilfe seit diesem Wochenende ausgesetzt war, als auch die Klein- und Mittelbetriebe, deren Finanzen während der Epidemie vernichtet wurden, können - ein wenig - aufatmen und ihre dringendsten Rechnungen bezahlen. (...)

Oberflächlich sind die Dinge wieder normal (...). In Wahrheit aber hat der zukünftige Ex-Präsident nicht kapituliert und setzt seinen Guerillakrieg gegen die Institutionen, denen er geschworen hatte zu dienen, fort.»

«La Repubblica»: Impfstoff Ziegel für Demokratie-Rekonstruktion

ROM: Mit Blick auf die «Verbundenheit zwischen Politik und den Corona-Impfstoffen» schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Der Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Politik ist vielfältig. Es gibt den Geopolitischen: beim Vorbereiten und Verteilen der Impfstoffe misst man die wissenschaftliche, technische, wirtschaftliche, organisatorische und diplomatische Leistung der großen Staaten in Konkurrenz zueinander. Es gibt den Innenpolitischen: Effizienz, Geschwindigkeit, Gerechtigkeit bei der Abwicklung der Impfpläne sind eine Bewährungsprobe für die Regierungen, um die hoffentlich letzte Phase des Notfalls zu bewältigen.

Die Verbundenheit zwischen Politik und Impfstoffen ist jedoch noch tiefer, wesentlicher: Sie sind in der Tat die tragenden Säulen des modernen Projekts der Humanisierung der Welt. Sprich, des Projekts der systematischen Verteidigung des Menschen gegen die Natur. (...) Der Impfstoff ist ein Produkt der Wissenschaft, das die Natur nutzt, um Menschen gegen die Natur in ihrer aggressivsten Ausprägung, nämlich der unkontrollierten Ansteckung, zu schützen. (...)

Der höchst wünschenswerte Erfolg der Impfstoffe wird nicht nur eine Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit sein: Er wird der erste Ziegel einer Wiedererbauung des Vertrauens in uns selbst, unseres menschlichen Lebensraums und unserer Demokratie sein. Die Politik wird dem so schnell wie möglich folgen müssen.»

«Tages-Anzeiger»: Großbritannien ist noch immer tief gespalten

ZÜRICH: Zum Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Am Ende steuerte Johnson einen Deal mit der EU an, der faktisch eine Verschlechterung der Lage seines Landes bedeutet, es ihm aber erlaubt hat, sich als Streiter für uneingeschränkte Souveränität zu präsentieren.

Wie teuer dies sein Land - und zumal Brexit-Wähler in den ärmeren Regionen - zu stehen kommen wird, wird man noch sehen. Johnsons Überzeugung jedenfalls, Großbritanniens seit Ewigkeiten virulente «europäische Frage» ein für alle Mal gelöst zu haben, dürfte sich als irrig erweisen. In einem weiterhin tief gespaltenen Land, dessen Jugend ausgesprochen proeuropäisch ist, kann von «nationaler Erneuerung» durch diese Art von Brexit keine Rede sein. Über dem Brexit-Drama im engeren Sinn mag nun, wenn den Deal nicht noch jemand sabotiert, zu Silvester der Vorhang fallen. Aber die bitteren Konflikte, die sich in diesem «harten Brexit» kristallisieren, werden weiter reale Konsequenzen zeitigen, ins nächste Jahr und in die kommenden Jahre hinein.»

«NZZ»: Trump hat Normalbürger einen Bärendienst erwiesen

ZÜRICH: Donald Trump hat die Blockade eines vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenen Corona-Konjunkturpakets aufgegeben. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Was ihn dazu bewogen haben mag, ist offen ­ ob er auf sein durchwachsenes Vermächtnis schielt, ob er sich weiter mit den heißlaufenden Finanzmärkten brüsten möchte oder ob er sich dem politischen Druck beugte. (...)

Die Verzögerung bedeutet allerdings, dass die Hilfszahlungen wahrscheinlich etwas später erfolgen, als Finanzminister Steven Mnuchin versprochen hatte, und möglicherweise wird eine Woche von der zusätzlichen Arbeitslosenunterstützung gestrichen, die Teil des Pakets ist und die im März 2021 enden soll. So hat Trump dem amerikanischen Normalbürger noch einmal einen Bärendienst erwiesen, obwohl er in seiner Wahlpropaganda penetrant behauptete, ihm zu dienen und ihn mit Wohltaten zu überschütten. Zyniker mögen sich wieder einmal bestätigt fühlen, die behaupten, der noch für kurze Zeit amtierende Präsident interessiere sich nur für steigende Notierungen an den unnatürlich boomenden Finanzmärkten und keinen Deut für das Wohlergehen der amerikanischen Bevölkerung.»

«Kommersant»: EU hat noch Zeit, Impfgegner zu überzeugen

MOSKAU: Nach dem Start der Impfungen gegen das Coronavirus in der EU schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Insgesamt betrugen die ersten Lieferungen nur 9750 Dosen pro EU-Land. Vielleicht wird deshalb noch nicht von Massenimpfungen gesprochen, während medizinische Angestellte und Patienten aus Risikogruppen die ersten Injektionen erhalten. Der Beginn von Massenkampagnen ist in den meisten Ländern für den Frühling versprochen worden. Die Hoffnung besteht, dass es bis dahin gelingt, auch die Skeptiker von der Impfung zu überzeugen, die derzeit in vielen Ländern die Hälfte ausmachen. Für eine flächendeckende Immunität ist es nach Einschätzung von Experten aber erforderlich, 70 bis 90 Prozent der Bevölkerung zu impfen.»

«El País»: Netanjahu setzt im Kampf gegen die Justiz auf Neuwahl

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die innenpolitische Lage in Israel vor der anstehenden Neuwahl der Knesset:

«Israel steht vor seiner vierten Parlamentswahl in nur zwei Jahren. Formell wurde sie notwendig, weil es keine Einigung über den Haushalt für 2020 gab. Der wahre Grund ist jedoch ein anderer. Tatsächlich ist es ein Triumph für Benjamin Netanjahu, der Israel in einem fast permanenten Wahlkampf hält, um die Justiz zu stoppen. Der rechtsgerichtete Politiker, der offiziell wegen Bestechung, Betrug und Machtmissbrauchs angeklagt ist, klammert sich an den Posten des Regierungschefs, um Zeit zu gewinnen und sich nicht einem Gericht stellen zu müssen, das ihn für bis zu zehn Jahre Gefängnis verurteilen könnte.

Im Januar hätte er vor Gericht erscheinen müssen, aber dank der erneuten Wahl ist es wahrscheinlich, dass er dies zumindest bis Juni nicht tun wird. Bis dahin hofft er, eine parlamentarische Mehrheit zu erreichen, die ihn vor rechtlichen Schritten schützt. (...) Und wenn der Regierungschef mit der längsten Amtszeit in der Geschichte des Landes eines gezeigt hat, dann ist es Hartnäckigkeit und Skrupellosigkeit, seine Ziele zu erreichen.»