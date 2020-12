Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.12.20 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«Iswestija»: Neue Corona-Variante sorgt für Verunsicherung

MOSKAU: Zur in Großbritannien entdeckten Variante des Coronavirus schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Dienstag:

«Dass die «britische Mutation» so viel Aufsehen erregt, ist verständlich. Jeder hat sich mittlerweile an das aktuelle Virus gewöhnt. Wir wissen, was wir zu erwarten haben. Und dann gibt es plötzlich ein neues, noch unbekanntes Unheil. (...) Das Wichtigste, was Sie über die neue Form wissen sollten: Das Virus hat die Fähigkeit, bis zu 70 Prozent ansteckender zu sein, wie der britische Premierminister Boris Johnson gesagt hat.

Doch warum stornieren alle so hastig Flüge nach Großbritannien? Das ist auch für mich überraschend, da der gleiche Stamm bereits in den Niederlanden, Belgien, Australien und einer Reihe anderer europäischer Länder gefunden wurde. Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass er es bereits nach Russland geschafft hat, denn Flüge nach London sind für Moskauer an der Tagesordnung.»

«Der Standard»: Ein Wink des Schicksals an den britischen Populisten

WIEN: Zu den Grenzschließungen Richtung Großbritannien wegen der neuen und ansteckenderen Virusvariante schreibt «Der Standard» in Wien am Dienstag:

«Was für eine Ironie! Oder ein Wink des Schicksals an den Populisten in Downing Street 10, der den EU-Partnern stets mit Abbruch der Beziehungen droht? Im echten Leben ist plötzlich die Insel isoliert, als Pandemiemaßnahme. Im Küstengebiet, auf Flughäfen und Fähren in England staut es sich. Die Menschen wollen nach Europa. Die Briten brauchen die EU und den Kontinent mehr, als Johnson lieb ist. Deutlicher kann man kaum zeigen, wie sehr geordnete Beziehungen doch besser sind als eine No-Deal-Welt, ein brüsker Abbruch des befreundeten Umgangs miteinander. Corona macht's möglich.»