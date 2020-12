Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Tages-Anzeiger»: Gute Rahmenbedingungen sind wichtiger als ein «Reset»

ZÜRICH: Das Weltwirtschaftsforum (WEF) zieht 2021 coronabedingt von der Schweiz nach Singapur. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Das Land hat zwar erfolgreich bewiesen, wie man mit Marktwirtschaft aus einem Sumpf einen wohlhabenden Stadtstaat erschafft. Aber eine Demokratie und eine offene Gesellschaft, wie wir sie hier im Westen geniessen, sind nur in Ansätzen entstanden. Das passt zu (WEF-Gründer Klaus) Schwab, in dessen «Reset» Demokratie, individuelle Freiheit und offene Debatte eine untergeordnete Rolle spielen. Lieber begrüßt er Autokraten und gibt ihnen eine Bühne, um einzustimmen in den Schwall seiner wohlmeinenden Floskeln.

Krisen werden nicht durch Eliten überwunden, sondern durch die Anstrengung aller anderen. Wir brauchen keinen «großen Reset» von oben, sondern gute Rahmenbedingungen für Innovation, sprich Eigentumssicherheit, tiefe Steuern und zurückhaltende Regulierung. So werden wir das Virus überwinden und langfristig wieder Wachstum schaffen - auch für jene, die nicht am WEF teilnehmen.»

«Nesawissimaja»: Trump wird gehen - aber nicht ganz

MOSKAU: Mit Blick auf den bevorstehenden Machtwechsel in den USA schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Der Prozess der Machtübergabe in den USA hat begonnen und man kann sicher sein, dass der derzeitige US-Präsident Donald Trump seinen Posten räumen wird. Dennoch kann man in Bezug auf Trump (den russischen Dichter) Puschkin zitieren: «Ganz gehe ich nicht weg.»

Biden hat bereits versprochen, zu vielem zurückzukehren, von dem sich Trump abgewandt hat: zum Pariser Klimaabkommen und zur Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation. Aber in einer Zeit der Pandemie hat für die neue Regierung die Innenpolitik Priorität, genauer gesagt die Wirtschaft - und dafür braucht es eine Menge Geld. (...)

Falls sich die wirtschaftliche Situation im Land verschlechtern sollte, sind die beleidigenden Tweets des früheren Präsidenten schnell vergessen. Von den Demokraten enttäuschte Wähler werden sich in netten, ruhigen Worten an Trump erinnern, die durchaus der ambitionierten Ivanka Trump den Weg ins Weiße Haus ebnen könnten. Wie heißt es in einem bekannten (sowjetischen) Lied: «Der Waggon setzt sich in Bewegung, der Bahnsteig bleibt.» Trump ist der Bahnsteig, von dem weiterhin die Züge der Republikaner abfahren. Vielleicht nicht alle, aber viele.»

«NZZ»: Trump hat seine Partei fest im Griff

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Weigerung vieler US-Republikaner, die Wahl des Demokraten Joe Biden zum neuen Präsidenten anzuerkennen:

«Mittlerweile haben Dutzende von Gerichten, Behörden, mehrere republikanische Gouverneure und selbst Justizminister William Barr die Vorwürfe des Wahlbetrugs zurückgewiesen. Dennoch anerkennen nur gut zehn Prozent der Republikaner im Kongress Bidens Sieg. Das zeigt, dass Trump die Partei fest im Griff hat. Seine Basis hat dazu beigetragen, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus unerwartet Sitze gewinnen konnten. Doch das ist nichts wert, wenn sie dafür ihre Macht im Senat verlieren. In Georgia müsste die Partei in den Fokus rücken, dass mit einer demokratischen Senatsmehrheit eine scharfe Wende nach links droht, die konservative Errungenschaften wie Steuersenkungen oder Deregulierung rückgängig machen könnte. Stattdessen dreht sich wie immer in den letzten fünf Jahren alles um den Präsidenten selbst. Den Demokraten kann das nur recht sein.»