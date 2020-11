Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Nesawissimaja»: US-Ausstieg aus Militärabkommen trifft Europäer

MOSKAU: Zum Ausstieg der USA aus dem wichtigsten internationalen Abkommen über militärische Beobachtungsflüge, dem sogenannten Open-Skies-Vertrag, schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Der 1992 unterzeichnete Vertrag über den Offenen Himmel ist der letzte Überrest einer Ära der allgemeinen Entspannung in Europa. Er ermöglichte dem westlichen und dem russischen Militär, mit Überwachungsflugzeugen den Zustand konventioneller Waffen in den Mitgliedsstaaten zu überwachen. Für uns war das die Möglichkeit, die Entwicklung der militärischen Infrastruktur der Nato in Europa zu beobachten sowie Inspektionsflüge am US-Himmel durchzuführen. (...)

Die einzigen Opfer dieser Situation könnten die Europäer sein. Sie haben keine solche Menge an Mitteln der Luftüberwachung. Genau deshalb kommt ihnen das russische Außenministerium anscheinend entgegen. Aber die Frage ist, wie lange das so sein wird. Keines der Vertragsmitglieder hat vor, eine schriftliche Garantie dafür zu geben, dass Informationen über Inspektionen russischer Militärobjekte nicht auf die andere Seite des Atlantiks strömen.»

«NZZ»: Keine Parteipolitiker, sondern Staatsdiener

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die ersten Personalentscheidungen des künftigen US-Präsidenten Joe Biden für sein Kabinett:

«Sie alle sind nicht primär Parteipolitiker, sondern Staatsdiener im besten Sinne - Persönlichkeiten, die ihre Dossiers kennen und mit der Rückendeckung des Präsidenten vom ersten Tag an glaubwürdig als Vertreter Amerikas auftreten können. Dass ein riesiger Erfahrungsschatz keine Garantie für Erfolg bedeutet, ist eine Binsenwahrheit. Nicht selten besteht in solchen Konstellationen die Gefahr von Einheitsdenken und der Verzettelung in vertrauten bürokratischen Prozessen. Aber die Genannten haben den Vorzug, dass sie bereits früher eng zusammengearbeitet haben. (...)

Biden dürfte sich noch einen anderen Vorteil ausgemalt haben: (Antony) Blinken und (Michèle) Flournoy haben ein moderates politisches Profil; sie werden vom Senat problemlos bestätigt werden, obwohl dort wohl auch künftig die Republikaner den Ton angeben werden. Dies wird es dem neuen Präsidenten erleichtern, ohne Verzögerung seine außenpolitische Wende in die Tat umzusetzen.»

«Rzeczpospolita»: Hoher Einsatz für die Grünen in Deutschland

WARSCHAU: Zum Bundesparteitag der Grünen schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Ein garantiertes Grundeinkommen für alle Bürger, Wahlrecht ab 16 Jahren, noch ehrgeizigere Klimaziele und neue Ideen für die direkte Demokratie - das sind die neuen und überraschenden Entscheidungen des Grünen-Parteitags. Es roch ein wenig nach Marxismus mit einer Prise von Populismus, denn nie zuvor in ihrer 40-jährigen Geschichte war der Einsatz für die Grünen so hoch. Nach Umfragen sind sie die zweitstärkste Partei in Deutschland, und wenig deutet daraufhin, dass sie bei der Bundestagswahl im Herbst diese Position verlieren werden.

Die Grünen haben also eine Chance, im kommenden Jahr an die Macht zu kommen, wenn die Zeit der Regierung aus CDU/CSU und SPD zu Ende geht. Schon Kanzlerin (Angela) Merkel hatte sich bei der letzten Bundestagswahl 2017 auf eine Koalition mit ihnen vorbereitet. Die bayerische CSU hat nichts - oder fast nichts - dagegen.

Aber in diesem Fall könnten die Grünen nicht mit dem Posten des Kanzlers rechnen, da die Union mit Werten um die 30 Prozent stärker ist als die Formation um Habeck und Baerbock. Ganz anders würde es im Fall einer Koalition mit der SPD und der Linken aussehen. In dieser Konstellation wären die Grünen die stärkste Kraft, mit dem Kanzler an der Spitze. Vieles hängt davon ab, wie weit sich die CDU in einem Bündnis mit den Grünen auf Kompromisse einlassen kann. Und das schon ohne Angela Merkel.»

«Die Presse»: Schwachstellen bei der Strategie von Corona-Massentests

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» (Dienstag) ist angesichts der in Österreich im Dezember und Januar geplanten Corona-Massentests, bei denen die Teilnahme freiwillig ist, skeptisch:

«Für jene, die nicht teilnehmen, wird es auch keinerlei Sanktionen geben. Was aufgrund bisheriger Erfahrungswerte befürchten lässt, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung die Testung verweigern wird. Und zwar diejenigen, die zu testen besonders wichtig wäre. Das sind auf der einen Seite Personen mit leichten Symptomen, die sich aus Sorge vor einer Quarantäne über Weihnachten nicht an der Aktion beteiligen werden; und auf der anderen Seite die vehementen Gegner der, wie sie sagen, "Zwangsmaßnahmen" der Regierung. Sie konnten schon bisher nicht vom Ernst der Lage überzeugt werden, auch diese Warnung, verkleidet als Angebot, wird nichts daran ändern.

Eine weitere Schwachstelle der Massentests ist das Wesen von Tests an sich - nämlich die Tatsache, dass es sich bei ihnen nur um eine Momentaufnahme handelt und ein negatives Ergebnis auf keinen Fall dazu führen darf, die Maßnahmen zur Kontaktreduktion weniger strikt einzuhalten. Genau das dürfte aber passieren - und ein als Freibrief verstandener negativer Test dem Begriff Weihnachtsbescherung eine ganz neue, tragische Bedeutung verleihen.»