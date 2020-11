Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Diarío de Notícias»: Immer gut zu wissen, was Merkel denkt

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Diarío de Notícias» kommentiert am Dienstag die Zukunft der europäisch-amerikanischen Beziehungen nach dem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden:

«Wenn es um seriöse europäische Politik geht, ist es immer gut, zu wissen, was Angela Merkel denkt. Selbst wenn man bedenkt, dass sie nächstes Jahr abtreten wird, bleibt sie eine bedeutende Stimme. Vergangene Woche begrüßte die Kanzlerin den Sieg Joe Bidens. Und fügte hinzu, dass die Partnerschaft zwischen der EU und den USA das grundlegende Bündnis des 21. Jahrhunderts sein sollte.

Anschließend sprach (EU-Kommissionspräsidentin) Ursula von der Leyen mit den Missionsleitern, die Europa in der Welt vertreten. Ihre Worte waren inspiriert von dem, was Merkel gesagt hatte. Sie betonte, es sei Sache der EU, die Initiative für neue Synergien mit der neuen US-Regierung zu ergreifen, bei der es nicht darum gehen könne, in die Vergangenheit zurückzukehren. Nach einer so absurden Amtszeit wie der Donald Trumps betrachten viele Amerikaner Europa und die Welt mit Argwohn. Die Tendenzen der Isolation in den USA müssen bekämpft und die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit für den Wohlstand aller und für die Lösung von Problemen, die keine Grenzen kennen, betont werden.»

«Die Presse»: Elektronische Überwachung hilft im Kampf gegen Corona

WIEN: Zur Corona-Lage in Europa und dem am Dienstag gestarteten zweiten Lockdown in Österreich schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Wie es gehen könnte, zeigen südostasiatische Staaten. Lassen wir die Einparteiendiktatur China einmal beiseite, sieht man an Ländern wie Taiwan, Südkorea oder Japan, wie man Wellen brechen bzw. abschleifen kann: mit mehr Tests und Kontrollen. Ja, auch mit mehr elektronischer Überwachung. In Taiwan wird jeder Quarantänefall per Handy-Funksignal überwacht. Und mit einer disziplinierteren Bevölkerung, für die Masketragen kein Unding ist, sondern zum Selbstverständnis gehört.»