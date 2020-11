Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«La Vanguardia»: Ungarn fordert Europa heraus

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Drohung Ungarns, den EU-Haushalt zu blockieren, wenn Brüssel an dem vereinbarten neuen Rechtsstaatsmechanismus festhält:

«Die Staats- und Regierungschefs der EU haben im Juli sehr große Wirtschaftsprogramme vereinbart, unter anderem das außerordentliche Hilfspaket zur Überwindung der durch das Coronavirus verursachten Wirtschaftskrise. Brüssel fand, dass dies eine günstige Gelegenheit sei, um Ungarns Regierung zur Besinnung zu bringen, und beschloss, die Einhaltung der in allen Mitgliedsländern verbindlichen Rechtsstaatlichkeitsregeln mit der Gewährung der Gelder aus dem Hilfsplan zu verknüpfen.

Daraufhin droht (Ministerpräsident Viktor) Orban nun mit einer Blockade unter anderem des Hilfsplans. Das würde die Interessen anderer EU-Länder ernsthaft verletzen, vor allem Italiens und Spaniens. Ungarn tut sich damit keinen Gefallen. Die Krise muss durch Verhandlungen gelöst werden. Budapest muss verstehen, dass die Grundprinzipien der EU ihr Ursprung und ihr Grund sind und als solche nicht aufgegeben werden können.»

«NZZ»: Pfizer hat sich nicht in politische Kampagne einspannen lassen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Zwischenergebnisse bei der Erprobung eines Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer:

«Damit könnte sich doch noch erfüllen, worauf die gesamte Pharmabranche gesetzt hat - nämlich, dass noch vor Ende dieses Jahres Gesundheitsbehörden in den USA und in Europa einem ersten Impfstoff gegen Sars-CoV-2 die Zulassung erteilen werden. Die Geschäftsführung von Pfizer unter dem CEO Albert Bourla hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder dahingehend geäußert, dass bei ihr in Sachen Impfstoff fast alles wie nach Drehbuch laufe. Zugleich hatte die Leitung des Konzerns aber beteuert, sich nicht unter politischen Druck setzen zu lassen.

Insofern ist es eine glückliche Fügung, dass Pfizer nun nicht, wie ursprünglich geplant, schon Ende Oktober, sondern erst jetzt und damit nach dem Ausrufen eines Wahlsiegers in den USA erstmals über den Ausgang der Phase-III-Studie berichtet hat. Dies dürfte zur allgemeinen Überzeugung beitragen, dass Pfizer sich als größter amerikanischer Pharmakonzern tatsächlich nicht in eine politische Kampagne hat einspannen lassen.»

«Washington Post»: Trump und Republikaner schüren Fieberträume

WASHINGTON: Zur Haltung führender Politiker der Republikanischen Partei nach der Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump schreibt die «Washington Post»:

«Sie haben vielleicht gehofft, dass hochrangige Republikaner wie der kürzlich wiedergewählte Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, endlich die Nation über das politische Kalkül stellen und mit dem Land gleichziehen würden, um eine weitere Aushöhlung des Vertrauens in die Demokratie bei denjenigen zu vermeiden, die dazu ermutigt werden, zu glauben, dass die Wahl gestohlen wurde. Stattdessen schweigen sie - oder noch schlimmer. (...)

Trump und jene, die ihn befähigen, schüren in den sozialen Medien Fieberträume unter den Trump-Anhängern - dass eine Software zur Stimmenauszählung insgeheim massenhaft Stimmen auf Biden übertragen habe oder dass die Stimmenauszähler in Philadelphia die Auszählung an den Blicken der Wahlbeobachter vorbei verfälscht hätten oder dass der Oberste Gerichtshof so viele Stimmzettel aus dem Verkehr ziehen werde, dass der Präsident immer noch obsiegen werde. Dies sind Fantasien. Aber sie sind dennoch gefährlich.»

«Tages-Anzeiger»: Welt braucht Vorbilder wie Kamala Harris

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag die Wahl von Kamala Harris zur US-Vizepräsidentin:

«Frauen und Männer auf der ganzen Welt haben die Wahl der ersten Frau zur Vizepräsidentin der USA dringend gebraucht. Auf dem langen, steinigen Weg dahin, dass Politik und Wirtschaft unsere Gesellschaft abbilden, brauchen wir Vorbilder wie Kamala Harris - für uns selbst und für kommende Generationen.

Wir brauchen historische Momente und Frauen, die zu Ikonen werden. (...) Mütter und Väter brauchen Videos, die sie unzählige Male mit ihren Kindern schauen können. Keine, in denen ein alter, weißer, mächtiger Mann sich damit brüstet, mit Frauen alles anstellen zu können. Sondern solche, die in einer Bildergalerie die Porträts von 48 weißen, männlichen Vizepräsidenten zeigen und mit dem Bildnis einer Woman of Color enden.»