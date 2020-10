Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Lidove noviny»: Erdogan zeigt sein wahres Gesicht

PRAG: Nach den Boykottdrohungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Frankreich im Streit über Mohammed-Karikaturen schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Paris dafür droht, wie Frankreich seine Politik gegenüber den eigenen Bürgern und Einwohnern gestaltet, zeigt er damit nur sein wahres Gesicht. (...) Denn Frankreich unter Präsident Emmanuel Macron weicht nicht vom demokratischen und liberalen Weg ab. Es hat nur das langjährige Schweigen aufgegeben, mit dem es jahrelang alle Probleme mit den dort lebenden Muslimen hinnahm - von blühenden Parallelgesellschaften bis hin zum Terrorismus. (...) Man muss sich nur vorstellen, was passieren würde, wenn im Nahen Osten eine Gruppe dort lebender Christen solche Probleme verursachen und Muslimen unter dem Ruf «im Namen Jesu Christi» die Kehle durchschneiden würde. Diese Vorstellung ist derart absurd, dass sie vielleicht dazu beiträgt, der bisher pro-muslimischen westlichen Linken die Augen zu öffnen.»

«L'Alsace»: Paris steht in Corona-Krise vor schwieriger Entscheidung

MÜLHAUSEN: Zur Debatte um eine mögliche Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen in Frankreich schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Dienstag:

«Seit Beginn der Covid-19 Epidemie müssen politische Entscheidungen in einem schwierigen Balanceakt zwischen gesundheitspolitischen sowie wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Faktoren getroffen werden. (...) Frankreich befindet sich - noch - nicht in einem zweiten Lockdown, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in den kommenden Tagen schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden, ist hoch. (...) Ziel ist es, den Krankenhäusern zu ermöglichen, auf eine zweite Welle von Covid-Kranken vorbereitet zu sein. (...) Während Ärzte auf härtere Beschränkungen drängen, wird in Wirtschafts- und Bildungskreisen auf die möglichen Konsequenzen (eines zweiten Lockdowns) hingewiesen. Die Regierung wird erneut mit diesem politischen Leitspruch konfrontiert werden: Regieren heißt entscheiden.»

«De Standaard»: Chinas Wirtschaftsstrategie wird unter die Lupe genommen

BRÜSSEL: Chinas Staatsführung bereitet derzeit einen weiteren Fünf-Jahres-Plan vor. Dazu heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Der neue Fünf-Jahres-Plan - von dem viele meinen, dass er darauf abzielen wird, China zur weltgrößten Volkswirtschaft zu machen - dürfte im Rest der Welt aufmerksam unter die Lupe genommen werden. Erwartet wird, dass Staatschef Xi Jinping vor allem auf «die Strategie des doppelten Wirtschaftskreislaufs» setzen wird: mehr technologische Innovation und mehr inländischer Konsum. Ersteres soll Chinas Abhängigkeit von ausländischer (soll heißen: amerikanischer) Technologie wie etwa Computerchips reduzieren. Und Letzteres soll Chinas Wirtschaftswachstum weniger abhängig von Exporten machen.

Warum? Die heutige spektakuläre V-förmige Erholung in China wird vor allem durch den Export und erhebliche staatliche Investitionen angekurbelt (...). Die Verbraucherausgaben in China machen hingegen gerade mal 39 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, gegenüber 68 Prozent in den USA und 54 Prozent in der Eurozone. Je mehr Geld die rasch wachsende Mittelklasse von derzeit rund 500 Millionen Chinesen ausgibt - vorzugsweise durch den Kauf hochwertiger chinesischer Produkte -, desto stärker wird Pekings Position in neuen Handelskriegen.»

«Svenska Dagbladet»: US-Wissenschaft bezieht Stellung für Biden

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Dienstag zur Unterstützung der Wissenschaftsgemeinde für den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden:

«Eine US-Fachzeitschrift nach der anderen wirft ihre Handschuhe bei der Präsidentenwahl in den Ring. «Scientific American», «Science» und «Nature» haben alle dazu aufgerufen, Joe Biden zu wählen. Trump hat jegliches Vertrauen in der Forscherwelt verbraucht. Vor allem Trumps Handhabe der Pandemie und seine Klimapolitik haben die Zeitschriften zu diesem einmaligen Schritt gebracht. Die Kombination aus populistischer Rhetorik und schamlosem Einsatz der Ernennungsmacht hat die Kritiker zum Explodieren gebracht. Auf einer Ebene ist es nicht schwer, der Kritik zuzustimmen. Trumps auf Unwahrheiten und Verschwörungszusammenhängen aufbauende Rhetorik macht ein vernunftbasiertes Gespräch unmöglich, was ein schweres Problem für eine Demokratie ist, die auf aufgeklärten, rationalen Entscheidungen beruht. Aber die Meinungsmache der Zeitschriften ist auch nicht unproblematisch: Wenn sie politisch Stellung beziehen, untergraben sie ihre eigene Rolle.»

«Gazeta Wyborcza»: Moralische Erpressung verfängt nicht bei jungen Polen

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» kommentiert am Dienstag die Proteste vor allem junger Leute gegen ein verschärftes Abtreibungsrecht in Polen:

«Diese jungen Polen sind von ihrer Mentalität und Popkultur her Bürger des Westens. Sie haben auf Instagram die Proteste der Bewegung «Black Lives Matter» verfolgt - das ist ihr realer Bezugspunkt. Die Teenager und Zwanzigjährigen sind schon nicht mehr die «Generation Johannes Paul II». Bei ihnen verfängt die bislang erfolgreiche moralische Erpressung mit dem katholischen Charakter unseres Volkes nicht mehr - daher die vielen antiklerikalen Parolen bei den Protesten.

Polen ist für (die jungen Leute) nicht mehr die Heimat des Papstes, der den Kommunismus bekämpft hat. Polen ist für sie ihre eigene Heimat, in der sie die nächsten 60 oder 70 Jahre verbringen werden, wo sie sich vermehren und ihre Kinder großziehen wollen. Und sie möchten nicht, dass ihnen die Bischofskonferenz oder Politiker, die päpstlicher sind als der Papst, in die Betten oder zwischen die Beine gucken.»

«El Periódico»: Große Spannungen auf Chiles Weg zu neuer Verfassung

MADRID: Die spanische Zeitung «El Periódico» kommentiert am Dienstag die klare Mehrheit bei dem Referendum in Chile für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, die den noch aus der Zeit der Militärdiktatur von Augusto Pinochet stammenden Text ablösen soll:

«Die Chilenen haben am Sonntag mit großer Mehrheit (78 Prozent) beschlossen, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, die die noch von der Diktatur Augusto Pinochets geerbte Magna Charta zu Grabe tragen soll. Das Ergebnis ist Folge des sich während der vergangenen Jahre immer weiter verschlechternden sozialen Klimas, der Proteste auf den Straßen gegen die Regierung von Präsident Sebastián Piñera und der für die normalen Menschen hohen Kosten der neoliberalen Ausrichtung der Wirtschaft sowie des immer größeren sozialen Gefälles.

Es beginnt nun ein komplizierter Prozess, der nicht spannungsfrei verlaufen wird, weil die Wählergruppe, die die Ausarbeitung eines neuen Textes unterstützt, sehr heterogen ist. Dies umso mehr, als der Prozess der Auswahl der mit der Ausarbeitung der neuen Verfassung beauftragten Personen die ideologische Ausrichtung ihrer Arbeit bestimmen wird.

Obwohl sich das Ergebnis des Referendums als Triumph der Befürworter einer institutionellen Erneuerung darstellt, bestehen sehr wohl große Hindernisse für die Etablierung eines Sozialstaates. Das Netzwerk massiver Interessen, das sich dank der Verfassung Pinochets bilden konnte, ist eine faktische Macht, die den Forderungen einer Gesellschaft mit Bereichen großer Armut trotz der besten volkswirtschaftlichen Daten fast aller Länder der Region immer ablehnender gegenübersteht.»

«The Times»: Europa muss westliche Werte hochhalten

LONDON: Die britische Tageszeitung «The Times» kommentiert am Dienstag die verbalen Angriffe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron:

«Einmal mehr entfacht der türkische Präsident Erdogan demagogisch den Zorn im Nahen Osten, um dadurch seine Position daheim und in der muslimischen Welt zu stärken. Diesmal ist der französische Präsident Macron sein Angriffsziel. (...) Erdogan ist nicht allein. Andere Anführer in der Region, die wegen ihrer fehlerhaften Versuche, mit der Corona-Krise fertig zu werden, unter Druck stehen, suchen nach einer populistischen Sache und einem ausländischen Sündenbock, um so von der zunehmenden Verärgerung über sie ablenken zu können. Sie sollten es besser wissen. Europa hat immerhin Solidarität mit Macron demonstriert. Das ist eine Bekräftigung gemeinsamer westlicher Werte, die nicht verwässert oder verfälscht werden dürfen.»

«De Telegraaf»: Im Westen sollten die Alarmglocken läuten

AMSTERDAM: Im Streit um Karikaturen des Propheten Mohammed hat der französische Präsident Emmanuel Macron den Zorn von Teilen der islamischen Welt auf sich gezogen. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Staaten wie die Türkei und Pakistan glauben, dass der französische Präsident mit seinem Vorgehen gegen Islamisten Polarisierung und Islamophobie fördert. Es ist vielsagend, dass sich diese Länder für den Angriff entschieden, wo sie eigentlich ihre Solidarität hätten erklären müssen. Das unterstreicht die tiefe Kluft zum freien Westen und sollte alle Alarmglocken läuten lassen. Ministerpräsident Mark Rutte unterstützt den französischen Präsidenten, der türkische Beleidigungen und Drohungen hinnehmen muss. Die niederländische Position ist völlig gerechtfertigt, aber nicht ohne Verpflichtung. Nun, da Rutte betont, für gemeinsame Werte der EU zu stehen, müssen den Worten auch Taten folgen. Das bedeutet, dass auch unser Land harte, kompromisslose Maßnahmen gegen Islamisten und ihre Strukturen ergreifen muss, und dass die europäischen Länder eine Front gegen muslimische Staaten bilden müssen, die den islamistischen Terror implizit verharmlosen.»

«Rossijskaja Gaseta»: Die «Woche der Wahrheit» in Belarus

MOSKAU: Nach dem Ende eines Ultimatums an Staatschef Alexander Lukaschenko in Belarus hat die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja zu einem Generalstreik aufgerufen. Dazu schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Dienstag:

«In Belarus hat die «Woche der Wahrheit» begonnen, um herauszufinden, «wer gewinnen wird»: die Regierung oder die Opposition. Sollte der Aufruf von Tichanowskaja tatsächlich umgesetzt werden, hätte das wohl das Ende Lukaschenkos Macht bedeutet. Sollte der Aufruf wie Rauch durch eine PR-Pfeife ziehen und es keine Streiks als solche geben, dann könnte die Zeit der Umwälzungen schnell zu Ende sein. (...)

Gut möglich ist auch, dass nichts «Entscheidendes» passiert: Die Behörden werden standhalten, es wird keine großen Streiks geben, aber Proteste und Kundgebungen werden nach der «entscheidenden Woche» fortgesetzt. Dies wäre jedoch kein «Unentschieden»: (...) Das könnte als moralische Niederlage empfunden werden.»

«Tages-Anzeiger»: Atommächte werden Verbot ignorieren

ZÜRICH: Mit Honduras hat das 50. Land den UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen ratifiziert. Nun kann er in Kraft treten. Dazu schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Zwar werden die Atommächte das Verbot ignorieren, weil sie das mit ihrem Arsenal verbundene Drohpotenzial schätzen. Sie werden routiniert darauf verweisen, dass man so gerne in einer atomwaffenfreien Welt leben möchte, die Realität aber eine andere sei. Aber mit dem Verbot dreht sich die Logik, nach der nur ein paar Atommächte den Diskurs über eine Waffe bestimmen, die den ganzen Planeten auslöschen kann. Zumal man zweifeln kann, dass Herren wie Kim und Trump sich der enormen Verantwortung bewusst sind, die Nukleararsenale mit sich bringen.

Im Atomwaffensperrvertrag steht, dass nicht noch mehr Staaten sich Nuklearwaffen zulegen dürfen, und die Atommächte verpflichten sich, ihre Arsenale einzudämmen. Das sind aber nur Worte. Ähnlich wie einst beim Verbot von Streumunition kann auch der Atomwaffen-Verbotsvertrag zu einer internationalen Ächtung von Staaten führen, die weiter auf Atom setzen. Das ist besser als nichts.»

«NZZ»: Hartes Ringen über Verteilung der Macht in Chile erwartet

ZÜRICH: Bei einem Referendum stimmten die Chilenen für eine neue Verfassung. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Das weitere Vorgehen ist nun genau definiert. Im kommenden April werden die Delegierten zur verfassunggebenden Versammlung gewählt, nach Vorgabe je zur Hälfte Männer und Frauen. Die Konstituante erhält darauf ein Jahr Zeit, um ein neues Grundgesetz zu erarbeiten. Im zweiten Semester 2022 wird es eine Volksabstimmung über den neuen Verfassungstext geben. Fällt diese negativ aus, bleibt die Pinochet-Verfassung in Kraft.(...)

Exponenten der Rechten haben zwar bereits vor einer Rückkehr in den «Kommunismus» gewarnt. Dafür, dass dies eine Mehrheit der Chilenen möchte, gibt es allerdings keine Anzeichen. Unter den Delegierten ist aber ein hartes Ringen über neue Spielregeln und eine neue Verteilung der Macht und der öffentlichen Güter zu erwarten. Privilegierte des jetzigen Systems werden Abstriche machen müssen. Die begrenzten Einflussmöglichkeiten der Bürger unter der gegenwärtigen Verfassung werden ausgeweitet werden. Es wird kein einfaches Experiment werden. Doch wenn es gelingt, wird die chilenische Demokratie gestärkt daraus hervorgehen.»