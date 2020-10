Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Rzeczpospolita»: Wiedervereinigung war Segen für Europa

WARSCHAU: Zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung befasst sich die polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag mit dem deutsch-polnischen Verhältnis:

«Der freiwillige Zusammenschluss der ostdeutschen Länder mit der Bundesrepublik war ein Segen nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. (...) Polen gab den Impuls für den Wandel in Deutschland und später sein Einverständnis zur Wiedervereinigung. Deutschland unterstützte - wie kein anderes Land im Westen - unsere Aufnahme in die Nato und später in die EU.

Und wie ist es heute? Eigentlich bestens: Wir sind Partner in der EU und Verbündete in der Nato. Deutschland ist der größte Abnehmer unseres Exports. Und trotzdem versuchen wir, uns vor der damals gebotenen historischen Chance zu drücken: Da murmeln wir etwas von Reparationen und vergessen darüber den deutschen Beitrag zum Wiederaufbau der polnischen Wirtschaft nach dem Kommunismus. Da schimpfen wir über «deutsche Medien» in Polen, obwohl diese wahrheitsgetreuer berichten als die staatlichen. Die Zeit läuft, langsam schwinden die Generationen von Deutschen, die sich an den Krieg und später an die Solidarnosc erinnern. Die nächsten Generationen könnten (Polen gegenüber) weniger wohlwollend sein.»

«The Independent»: Thema Corona beherrscht weiter US-Wahlkampf

LONDON: Zur Corona-Infektion des US-Präsidenten heißt es am Dienstag im Londoner «Independent»:

«Obwohl alle gutwilligen Menschen Donald Trump baldige Genesung wünschen, ließ ihn die vergangene Woche alt aussehen. Seine einzige Chance, das Pendel der Wählerunterstützung doch noch in seine Richtung ausschlagen zu lassen, besteht darin, die nationale Debatte vom Corona-Virus und dessen Folgen für die Menschen und die Wirtschaft erneut auf die Schlachtfelder des «Kulturkriegs» zu verlagern. Daher die vielen Tweets über Recht und Ordnung, über die Heimkehr der Truppen und über die «Kontrolle der Wahllokale». Doch die umfassenden, minutiös analysierten Details seiner eigenen Krankheit und natürlich die eskalierende Infektionsrate der zweiten Welle werden es unmöglich machen, etwas an den Umständen der Debatte und an der Ankunft eines Maske tragenden Präsidenten namens Joe Biden zu ändern.»

«De Telegraaf»: Niederländische Regierung hat zu spät gehandelt

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Dienstag den Anstieg der Corona-Infektionen in den Niederlanden:

«Das Coronavirus vermehrt sich mit alarmierender Geschwindigkeit. Vor einer Woche, als das Kabinett zusätzliche Maßnahmen beschloss, lag die Zahl der Infektionen bei weniger als 3000 pro Tag. Inzwischen ist diese Zahl bereits auf über 4500 angestiegen. Wenn dies so weitergeht, werden neue Eingriffe unvermeidlich sein. (...)

Gesundheitsminister Hugo de Jonge informierte die Abgeordneten, dass die Regierung zusätzliche restriktive Maßnahmen in der Hinterhand halten werde. Dazu gehört die Einführung von abendlichen und nächtlichen Ausgangssperren. Vor allem in den großen Städten, in denen das Virus um sich greift, wäre diese drastische Maßnahme effektiv. Die Lage in den Niederlanden ist schlechter als in vielen anderen europäischen Ländern. Ganz offensichtlich hat die Regierung zu spät gehandelt und muss nun alle Register ziehen, um einen zweiten, dramatischen Lockdown zu verhindern.»

«Tages-Anzeiger»: Trumps Behandlung gibt Rätsel auf

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Dienstag mit der Behandlung der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump:

«Während sich für die bisher aufgeführten Therapien medizinische Gründe finden, gibt die weitere Behandlung Trumps Rätsel auf. Es ist bekannt, dass Ärzte bei Patienten, die im Scheinwerferlicht stehen, dazu neigen, zu viel zu tun. In der Medizin ist dieses Phänomen als VIP-Syndrom bekannt. (...)

Wird der Mann im Weißen Haus also zum Versuchskaninchen? Bestimmt er selbst über seine Behandlung - dafür spricht, dass Trump im Frühsommer Hydroxychloroquin nahm, wozu ihm ein ernsthafter Arzt kaum geraten haben kann. Oder bekommt er eine Therapie quer durch den Apothekerschrank? Viel hilft in der Medizin selten viel. Vielleicht ist es für den Genesungsprozess auch hilfreicher, wenn nicht alle Welt darauf starrt, ob und wie schnell ein Patient wieder gesund wird.»

«NZZ»: Trumps Erkrankung bringt USA nicht in Gefahr

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Infektion von US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus:

«Die Erkrankung war von Anfang an vom krampfhaften Versuch begleitet, Fehlinformationen über Trumps Gesundheitszustand zu verbreiten, um vor den Anhängern bloß keine Schwäche erkennen zu lassen. Trump soll als ein übermenschliches Wesen erscheinen, das trotz seinem Alter und seinem Übergewicht locker mit Covid-19 fertig wird. Solch angeberische Propaganda ist beschämend und unwürdig. (...)

Doch die Krankheit bringt das Land in keiner Weise in Gefahr. Selbst im schlimmsten Fall von Trumps Tod wäre die Regierungsführung jederzeit von der Verfassung garantiert. Vizepräsident Mike Pence würde sogleich zum Präsidenten vereidigt. Und dieses Szenario ist dank der hervorragenden medizinischen Versorgung des Präsidenten ziemlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Trump rasch wieder zu Kräften kommt und dennoch im Januar aus dem Weißen Haus ausziehen wird. Dann nämlich, wenn die Wahlprognosen zutreffen, die einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden voraussagen. Wozu also all die Aufgeregtheit über die Krankheit?»