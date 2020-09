Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«De Telegraaf»: Außenpolitische Entscheidungen der EU sind schwierig

AMSTERDAM: Zum bislang vergeblichen Versuch der EU, Sanktionen gegen Belarus zu beschließen, heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Vorerst wird es keine europäischen Sanktionen gegen Belarus geben. Die EU-Außenminister konnten sich nicht einigen, weil Zypern die Entscheidung blockiert, aber Einstimmigkeit erforderlich ist. Zypern will nicht nachgeben. Es fordert auch EU-Sanktionen gegen die Türkei, die illegale Gasbohrungen im Mittelmeer durchführt. Aber die anderen Länder weigern sich, zwei Fälle zu verbinden, die nichts miteinander zu tun haben. Diese Angelegenheit zeigt sofort, wie schwierig es ist, außenpolitische Entscheidungen zu treffen. Nicht ohne Grund hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Europäischen Parlament darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten die Einstimmigkeit in Bezug auf das Sanktionsregime aufgeben sollten.»

«Lidove noviny»: Gesundheitsminister wurde zum Bauernopfer

PRAG: Zum Wechsel an der Spitze des Gesundheitsministeriums in Tschechien angesichts steigender Corona-Infektionszahlen schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Prag am Dienstag:

«Die Absetzung des bisherigen Gesundheitsministers Adam Vojtech enthüllt die Verkommenheit der Politik in ihrer ganzen Schande. Sachlich gab es zu seinem Rücktritt keinerlei Grund - im Gegenteil, war es doch gerade Vojtech, der bereits Ende August eine Maskenpflicht in den Schulen einführen wollte. Politisch handelt es sich indes um einen sehr geschickten Schachzug. Tschechien steht, was die Ausbreitung des Coronavirus angeht, miserabel da. Daher mussten Köpfe rollen - besser der Kopf eines Ministers als der des Ministerpräsidenten. Erst jetzt zeigt sich, warum Regierungschef Andrej Babis so lange an seinem Gesundheitsminister festgehalten hatte: um ihn im richtigen Augenblick opfern zu können.»

«The Guardian»: Regierung versagt in der Corona-Krise

LONDON: Die Londoner Tageszeitung «Guardian» kritisiert am Dienstag den Umgang der britischen Regierung mit der Corona-Krise:

«Das Problem ist, dass Großbritannien die falsche Regierung für die Corona-Ära hat. Boris Johnson hat bislang nicht bewiesen, dass er den Ernst der Lage verstehen und angemessen reagieren kann. Er hat zugelassen, dass die Dinge außer Kontrolle geraten, weil er glaubte, sich herausreden zu können. Allzu oft hat der Premierminister zu viel versprochen und zu wenig gehalten, falls er überhaupt je etwas gehalten hat. Johnson ist nicht bereit, die Verantwortung für seine Fehlleistungen während der Pandemie zu übernehmen. Seine psychologische Vorgehensweise besteht darin, Fehler einfach nicht einzugestehen.»

«Tages-Anzeiger»: Enzyklika könnte Vermächtnis des Papstes werden

ZÜRICH: Zur noch nicht veröffentlichten Enzyklika «Fratelli tutti» («Alle Brüder») von Papst Franziskus schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Gut möglich, dass die Enzyklika zu seinem Vermächtnis wird. Schließlich ist sie von seinem Vorbild und Namenspatron inspiriert, vom bekanntesten und schönsten Heiligen der Kirche: Franz von Assisi. Der Untertitel «Sulla fraternita e l'amicizia sociale» (Über die Brüderlichkeit und die soziale Freundschaft) bringt die «Rechtskatholiken» gar richtig in Rage. Franziskus knüpft damit an die im Februar 2019 in Abu Dhabi mit Ahmed Al-Tayyeb, dem Großimam der Azahr-Universität, unterzeichnete Erklärung über die «Brüderlichkeit aller Menschen» an.

Dort heißt es, der Pluralismus in Sachen Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Ethnie und Sprache entspreche Gottes weisem Willen. Für Konservative eine Häresie sondergleichen (...) Tatsächlich müsste der Stellvertreter Christi erläutern, wie diese gottgewollte Vielfalt der Religionen zusammengeht mit Jesu Missionsbefehl, alle Völker und Menschen zu Jüngern zu machen, sie zu taufen im Namen des dreieinigen Gottes. Franziskus, noch nie ein großer Theologe, wird den Widerspruch wohl einfach stehen lassen.»

«NZZ»: Ohrfeige für Italiens Politiker

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag Referendum und Regionalwahlen in Italien:

«Pauschal und brutal verpassen die Italiener ihren Politikern eine schallende Ohrfeige. Nicht anders kann man den Entscheid der Stimmbürger verstehen, die beiden Parlamentskammern um je ein Drittel zu verkleinern, von zusammen 945 Parlamentariern auf 600. Der Kahlschlag zeugt von verbreiteter Verbitterung über den schleppenden Gang der Politik, über das allzu häufige Versagen staatlicher Institutionen, über den Stillstand des Landes. (...)

Matteo Salvini (Lega) und Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) werden ihren Wunsch nach einer vorgezogenen Parlamentswahl erneut und verstärkt erheben. Sie werden darauf hinweisen, dass fast alle Regionen des Landes jetzt rechts regiert werden, dass die Zusammensetzung des nationalen Parlaments nicht mehr den Wünschen und Absichten der italienischen Bevölkerung entspreche. Die italienische Regierung wird weiter unter Dauerbeschuss von rechts stehen.»

«Die Presse»: Es geht um verdammt viel Geld

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» schreibt am Dienstag zu Rügen des EU-Rechnungshofes an dem Corona-Hilfstopf der EU:

«Der EU-Rechnungshof hat .... eine ganze Reihe weiterer Schwächen des Programms kritisiert. Etwa die fehlende Koordinierung mit anderen EU-Programmen, was zu Doppelförderungen führen könnte. Oder den Umstand, dass die Verteilung der Mittel auf der BIP-Entwicklung von 2019 basiert und deshalb das Covid-Problem eigentlich noch gar nicht widerspiegelt. Oder dass sich die wirtschaftlich stärkeren EU-Mitglieder einen Großteil der Mittel gekrallt haben und die schwächeren übrig bleiben.

Da zeigen sich große Schwächen, die natürlich auch der Geschwindigkeit, mit der man auf die Covid-Rezession reagieren musste, geschuldet sind. Aber es geht hier um verdammt viel Geld und damit um eine große Belastung für künftige Generationen. Da sollte man schon darauf achten, dass es sinnvoll und langfristig wirksam eingesetzt wird.»