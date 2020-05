Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Tages-Anzeiger»: Alles ist endlich und unwägbar

ZÜRICH: Zu den gesellschaftlichen Folgen der Corona-Kreise heißt es am Dienstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Wir haben Menschen sterben sehen und fassungslos beobachten müssen, wie unser gesellschaftlicher Rahmen erodiert ist. Das Vorzeigeland der First World hadert mit der Zukunft - und reagiert verunsichert. Mit Angst vor dem Sitznachbarn im Zug. Mit Angst vor der zweiten Welle. Das ist verständlich. Eine Generation, die sich vor allem davor fürchtete, den Billigflug nach Barcelona zu verpassen, muss erst einmal mit der ersten und vielleicht verstörendsten aller Lebensweisheiten leben lernen: Alles ist endlich und unwägbar. (...)

Seien Sie mutig. Dafür braucht es nur zwei Dinge. Erstens: Disziplin. Hände waschen, Distanz halten. Und bitte verzichten Sie im Moment auf die schöne und schützenswerte helvetische Tradition der Drei-Bisous-Begrüßung (drei Küsschen). Zweitens: Fatalismus. Greifen Sie auf die gesunde Variante zurück, jene, die besagt: Wir werden alle sterben, aber vorher leben wir.»

«Sme»: Corona-Lockerungen in Europa verlaufen uneinheitlich

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Dienstag zur schrittweisen Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen in Europa:

«Die Corona-Realität in der Slowakei sieht gut aus und verdient wohl tatsächlich die Eins, von der (der konservative Regierungschef Igor) Matovic spricht. Aber der breitere Blick auf Europa ergibt nach Wochen einer Entwicklung zum Besseren wieder ein verschwommenes Bild. (...)

Gerade die jüngste Entwicklung in Deutschland zeigt die Möglichkeit einer langen Wellenbewegung mit Steigerungen und Abwärtsbewegungen. Nachdem dort die Reproduktionszahl, die ausdrückt, wie viele Menschen ein Überträger ansteckt, bereits unter 0,7 gefallen war, ist sie zuletzt wieder auf 1,11 gestiegen. (...) Zur Veranschaulichung der chaotischen Unübersichtlichkeit sei erwähnt, dass am Samstag die Bundesliga wieder spielen soll, wenn auch ohne Zuschauer. Wenn so ein Geschäft der Millionäre und Milliardäre wieder grünes Licht bekommt, wie soll dann die Ampel für solche Akteure auf Rot bleiben, die um ihr Überleben kämpfen? (...)

Und auch wenn die Slowakei so schnell wie möglich aus den Beschränkungen wieder raus muss, sollten wir uns bei der schrittweisen Öffnung, vor allem der Grenzen, doch auch an der epidemiologischen Situation in Europa orientieren. Und da zeigt sich, dass die «Entquarantänisierung» Europas nicht wirklich geradlinig, glatt und ohne Konflikte abläuft.»

«Diena»: Trotz Corona-Lockerungen weiter Vorsicht und Anpassung nötig

RIGA: Zu Lockerung der Schutzmaßnahmen gegen das neuartige Coronavirus meint die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Dienstag:

«Wir können froh sein, dass unsere Krankheitsstatistik nicht so beängstigend ist wie in vielen anderen Teilen der Welt. Wir müssen aber berücksichtigen, dass die Ausbreitung des Virus wieder schnell zunehmen kann, sobald wir es mit Abstand halten und verschiedenen anderen Schutzmaßnahmen lockerer nehmen. Dies wird bestätigt durch die Erfahrung mehrerer Länder mit der zweiten Covid-19-Welle. Selbst in China ist der Kampf gegen diese Krankheit, wie man in den Nachrichten nachlesen kann, noch nicht gewonnen. Natürlich ist eine langfristige Selbstisolation für die menschliche Gesellschaft untypisch. Dennoch es ist auch klar, dass die Schutzmaßnahmen nur dann eingestellt werden können, wenn für einige Zeit keine neuen Krankheitsfälle entdeckt werden. (...)

Wann wird alles vorbei sein? Wenn es so weitergeht, dann nicht so bald. Es ist vergebens, die Illusionen zu hegen, dass eine Pandemie nur ein vorübergehendes kurzfristiges Problem ist. Zu überlegen sollte man vielmehr, wie man sich anpasst. Dies gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern für alle von der Pandemie betroffenen Wirtschaftssektoren. Anstatt in der Ecke zu quietschen und auf das Ende des Virus zu warten, sollte man darüber nachdenken, wie man seine Arbeit unter den neuen Bedingungen fortsetzen und sich vor dem Virus schützen kann.»

«Le Parisien»: Franzosen zeigen bei Corona-Lockerung guten Willen

PARIS: Die erstmalige Lockerung der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Dienstag:

»Natürlich haben uns so manche besorgniserregende Bilder aus den Pariser Verkehrsmitteln erreicht. Und die Polizei musste im Laufe des Abends wegen des inkonsequenten Verhaltens mancher (Bürger) eingreifen und die Ufer des (Pariser) Kanals St. Martin räumen. Dort nahm der improvisierte Apéritif zu große Ausmaße an. Dieser erste Tag der Lockerungen war aber Ausdruck des guten Willens der Franzosen. Das Tragen von Masken weitet sich immer mehr im Land aus, und die Kunden der Geschäfte, die ihre Türen wieder öffnen, zeigen sich bisher geduldig und diszipliniert.»

«Jyllands-Posten»: Deutsches EZB-Urteil setzt EuGH schachmatt

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Dienstag das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank:

«Während der Corona-Krise und im vergangenen Jahrzehnt hat sich die EZB als die einzige EU-Institution erwiesen, die dazu fähig gewesen ist, schnell und resolut zu handeln. Die EZB sollte politisch unabhängig sein, was mit dem deutschen Urteil nicht länger der Fall ist. Die Forderung nach parlamentarischer Kontrolle schränkt zugleich die Manövrierfähigkeit der Zentralbank ein. Das Urteil ist wegweisend. Der Europäische Gerichtshof besagte, dass die EZB im Rahmen ihres Mandats gehandelt habe. Das Verfassungsgericht hat jedoch beschlossen, dass es über dem EuGH steht, was deutsche Angelegenheiten angeht. Genau dieser Teil des Urteils bringt das Fundament der EU ins Wanken: Es bedarf nicht allzu viel Fantasie, sich vorzustellen, wozu die immer autoritäreren Regime in Ländern wie Ungarn und Polen das deutsche Urteil nutzen könnten, um sich dem EuGH zu entsagen.»

«Kommersant»: Nicht jeder kehrt in Russland zur Arbeit zurück

MOSKAU: Zu den ersten Lockerungen in der Corona-Krise in Russland schreibt die russische Zeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Die rein russische Anordnung der arbeitsfreien Tage ist nicht verlängert worden. Das bedeutet aber nicht, dass jeder zwangsläufig nun zur Arbeit zurückkehren wird: Ein neues Dekret von Präsident Wladimir Putin weist die regionalen Verantwortlichen an, den Betrieb von Unternehmen aller Art und Verkehrsströme zu stoppen oder einzuschränken, um eine Ausbreitung der Corona-Epidemie einzudämmen.

Tatsächlich können sich elf Landesteile eine Lockerung leisten, weitere 22 sind nahe dran. Moskau und die Hauptstadt-Region stehen definitiv nicht auf dieser Liste. (...) Angesichts der nicht weniger gewordenen Zahl von Coronavirus-Infektionen pro Tag wurde eigentlich erwartet, dass das Regime bis zum 16. oder 31. Mai verlängert wird.»

«Pravo»: Leben mit der Corona-Angst

PRAG: Die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien schreibt am Dienstag zur Lockerung der Maßnahmen gegen das neuartige Coronavirus in vielen europäischen Staaten:

«Über unseren Köpfen schwebt ständig wie ein Damoklesschwert die Möglichkeit einer erneuten Verschärfung der Corona-Maßnahmen, falls die Epidemie von einer Region auf eine andere übergreift. Dieses Gefühl, mit dem wir werden leben müssen, ist nicht angenehm. Es fällt schwer, sich daran zu gewöhnen. Denn es entsteht eine Atmosphäre der permanenten Bedrohung, die zu Spannungen sowohl unter den Leuten selbst als auch zwischen ihnen und den Vertretern der Regierung und des Staates führt. In den zurückliegenden 30 Jahren der Freiheit (nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989) hatten wir uns abgewöhnt, in einem Zustand der ständigen inneren Angespanntheit zu leben. Und nur wenige dürften bereit sein, dazu nur wegen eines «blöden Virus» dauerhaft zurückzukehren.»

«The Guardian»: Großbritannien braucht klare Post-Lockdown-Strategie

LONDON: Der Londoner «Guardian» fordert am Dienstag eine nachvollziehbare Corona-Strategie der britischen Regierung:

«Der Premierminister muss darauf reagieren, dass er gleichzeitig mit einer Krise des öffentlichen Gesundheitswesens und mit einer sich entfaltenden wirtschaftlichen Katastrophe konfrontiert ist. Dies ist ein heikler und gefährlicher Balanceakt. Doch es genügt nicht - wie der Premierminister es am Montag tat -, den «guten und soliden gesunden Menschenverstand der Briten» zu beschwören und zu hoffen, dass dann schon alles gut werden wird. Das Land braucht eine Post-Lockdown-Strategie, die es versteht und um die es sich vereinen kann. Bislang hat Boris Johnson dies nicht geliefert.»

«Corriere della Sera»: Südkorea als Corona-Vorbild gerät ins Wanken

ROM: Zu dem alarmierenden Wiederanstieg der Corona-Zahlen in Südkorea, den die Behörden besonders auf Nachtclub-Besuche eines jungen Mannes zurückführen, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Dienstag:

«Die Geschichte des Superverbreiters beweist jedenfalls, dass sich das Virus auch in einem Land wie Südkorea, das mit als erstes von der Pandemie betroffen war und sich durch eine rasche, vorbildliche Bewältigung des Notfalls auszeichnet, jederzeit sofort wieder verbreiten kann.

Das Besondere des koreanischen Modells hat zwei Aspekte: den Schutz und die kontinuierliche Überwachung des Gesundheitspersonals sowie die frühzeitige Nachverfolgung, Prüfung und Isolierung von Menschen, die mit infizierten Personen in Kontakt waren.

«Wir werden diese Krise zu einer Chance machen», hat der südkoreanische Präsident gestern versprochen. Doch es wird befürchtet, dass es in Seoul genauso schwierig sein wird wie anderswo, eine wirklich stabile Situation zu erreichen.»

«Magyar Nemzet»: EU hat Souveränität ihrer Mitglieder zu achten

BUDAPEST: Über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank EZB und seine Auswirkungen auf die EU schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Dienstag:

«Der Anspruch auf Souveränität bricht sich früher oder später Bahn. In Budapest, in Warschau und, wenn schon nicht in Berlin, so in Karlsruhe, dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts, nimmt man sich - im wörtlichen Sinne - das Recht auszusprechen, was das ungarische, das polnische, das deutsche Interesse ist. (...) Das Anheizen der Spannungen wegen der Souveränitätsansprüche dürfte auch nicht im Interesse Brüssels liegen. Die Briten hatten 2016 genug von diesem Saftladen (EU), und in diesem Jahr haben sie sich grußlos verabschiedet.»

«de Volkskrant»: Hilfe für Unternehmen an Bedingungen knüpfen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» plädiert am Dienstag dafür, staatliche Hilfe für Unternehmen in der Coronakrise an weitreichende Bedingungen zu knüpfen:

«Ein Unternehmen bekommt Unterstützung, wenn es den Managern keine Boni zahlt, keine Dividende mehr an die Aktionäre ausschüttet und keine seiner Aktien zurückkauft. Das ist logisch, aber dies sind lediglich symbolische Forderungen. Besser sind Vorbedingungen mit einer längeren Perspektive. Zum Beispiel, dass Unternehmen im Gegenzug zu staatlichen Beihilfen Reserven für Krisenzeiten anlegen müssen. Legitim ist es auch, zu verlangen, dass ein Unternehmen seine Steuern in dem Land zahlt, das ihm die Unterstützung gewährt anstatt auf der Suche nach dem geringsten Steuersatz durch die Welt zu streunen. Ebenso darf man mit Blick auf die Pariser Klimaziele Bedingungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit unternehmerischer Aktivitäten stellen. «Aus der Not eine Tugend machen» ist jetzt der bessere Ansatz für Staatshilfe als «Koste es, was es wolle».»

«De Standaard»: Nach der Krise könnte ein Teufelskreis drohen

BRÜSSEL: Zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Vielleicht werden wir nach der Krise für längere Zeit an Wohlstand einbüßen. Nicht allein, weil das Virus wirtschaftliche Aktivitäten vernichtet haben wird, sondern auch, weil die Konjunktur nicht gut gedeiht in einer Atmosphäre von Angst und Beklemmung. Die Folge davon könnte ein Teufelskreis aus Nachfragerückgang, sinkenden Preisen, geringem Vertrauen und steigender Arbeitslosigkeit sein. Zugegeben, dies ist das schlechteste der denkbaren Szenarien. Aber niemand wagt heute zu sagen, dass dies unmöglich ist.»

«El Periódico»: Vom Winterschlaf zum Experimentieren

MADRID: Zu den Folgen der Corona-Pandemie speziell für den Tourismus schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Dienstag:

«Sehr langsam erleben wir in einigen Gebieten Spaniens und Europas, wie diese neue Normalität aussehen wird. Größere soziale Distanz, Geschäfte und Dienstleistungen auf Terminbasis. Und hinterher weniger Plätze für Kunden. Die alte Normalität ist nur noch ein entfernter Horizont. Wir gehen vom Winterschlaf zum Experimentieren über. Und es gibt noch viele offene Fragen.

Die Auswirkungen von Covid-19 auf den Tourismus sind einfach brutal. Spanien wird sehr darunter leiden. Viele touristische Einrichtungen werden die Saison gar nicht starten, und diejenigen, die dies tun, werden nur mit halber Kraft dabei sein. Ein Schlüsselsektor für die Wirtschaft des Landes kann sich nur auf den Inlandstourismus verlassen, und auch nur, solange der Zeitplan für die Deeskalation eingehalten wird und die Kaufkraft nicht weiter beeinträchtigt wird. Die Erholung des internationalen Tourismus wird jedoch unmöglich sein, solange der Luftverkehr nicht reaktiviert wird, in dem sich die Probleme sammeln und es schwierig ist, eine Lösung zu finden.»

«NZZ»: Macron am Wendepunkt seiner Amtszeit

ZÜRICH: Zum Umgang des französischen Präsidenten mit der Corona-Krise meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Mit dem am Montag gestarteten Ausstieg aus dem Lockdown beginnt in Frankreich eine neue Phase. Der Schritt ist nötig, aber für die Regierung ist die Übung heikel. Besonders mit Blick auf den Ballungsraum Paris ist die Angst vor einer zweiten Ansteckungswelle groß. Und das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen der Krise ist noch kaum absehbar. Einfach werden die nächsten Monate für Emmanuel Macron daher nicht werden.

Der Präsident steht zudem an einem Wendepunkt seiner Amtszeit. Projekte wie die Rentenreform musste er auf Eis legen, stattdessen rückt er nun das Soziale in den Vordergrund und spricht unter anderem von mehr Investitionen in die Spitäler. Er müsse sich neu erfinden, sagte Macron vor einem Monat. Ob er damit auch das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen kann, steht auf einem anderen Blatt. Die Franzosen werden ihn zu gegebener Zeit an seine Ankündigungen erinnern. Der Präsident sollte sich daher gut überlegen, welche Versprechen er jetzt macht.»