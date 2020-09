Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Latvijas Avize»: Einmal KGBler, immer KGBler

RIGA: Die national-konservative lettische Zeitung «Latvijas Avize» beschäftigt sich am Dienstag mit der Rolle des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der mutmaßliche Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny:

«Russland hat natürlich bestritten, dass der Staat bei der Vergiftung von Alexej Nawalny eine Rolle gespielt hat. Doch wie bei Alexander Litwinenko und Sergej Skripal war die verwendete Substanz keine Alltagsware, und ihre Herkunft lässt sich daher mit sehr großer Präzision bestimmen. Offen bleibt die Frage, ob und in welchem Umfang Zar Wladimir selbst an diesen Prozessen beteiligt war. Überraschend wäre es nicht. Einmal KGBler, immer KGBler - dies kann man über den bedingten Diktator unseres Nachbarlandes sagen.»

«NZZ»: Brüssel sitzt wohl am längeren Hebel

ZÜRICH: Zu den Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien heißt es am Dienstag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Auch Brüssel ist stur, sitzt aber wohl am längeren Hebel. Denn die Stärke in Handelsgesprächen wird letztlich von der Stärke der Wirtschaftskraft bestimmt. Johnson hält in seiner Not mit einer Drohung dagegen, mit der sich sein Land wirtschaftlich tief ins eigene Fleisch schneiden würde. Ein möglicher Ausweg: Kommt es zu einem Deal, könnte der eine Form haben, die an jene des letztjährigen, neuen Austrittsvertrags erinnert: Die EU setzt im Kleingedruckten große Teile ihrer Forderungen durch, aber Johnson darf sich als Retter präsentieren, der gegen die größten Widerstände das Unmögliche erreicht hat.»

«Hospodarske noviny»: Trump trägt zur Desinformation bei

PRAG: Zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Auch in diesem Jahr sollen wieder Firmen im Internet Desinformationen verbreiten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit Russland in Verbindung stehen. Soziale Netzwerk wie Facebook und Twitter haben bereits erklärt, dass sie organisierte Manipulationskampagnen blockieren werden, um so deren Einfluss zu verringern. Zur allgemeinen Verunsicherung trägt indes auch US-Präsident Donald Trump selbst bei, indem er Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Briefwahl sät. Angesichts der Coronavirus-Pandemie käme die Briefwahl vielen Wählern entgegen, doch nach Ansicht der Republikaner würden davon die Kandidaten der Demokraten stärker profitieren. Der Präsident sorgt mit seinen Äußerungen indirekt dafür, dass die laufenden Desinformationskampagnen ihr Ziel erreichen, nämlich Verunsicherung und Chaos zu verbreiten und die USA auf diese Weise intern zu schwächen.»

«De Tijd»: Brexit-Folgen sollten nicht relativiert werden

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Dienstag die schwierigen Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien:

«Der Brexit ist zurückgekehrt. Nur dass wir ihn angesichts der von Corona verursachten Rezession durch eine andere Brille betrachten. Das Bild hat sich verändert. Nach dem stürmischen Wirtschaftseinbruch von zwölf Prozent scheint ein Schock durch höhere Handelszölle für Exporte über den Kanal nicht schlimmer als eine kühle Nordseebriese zu sein. Doch es wäre falsch, den Brexit zu relativieren. Es ist nicht sachdienlich, die Corona-Krise damit zu vergleichen. Die beiden Krisen verlaufen nicht einfach nebeneinander, sondern verstärken sich gegenseitig. (...) Wenn wir am 1. Januar einen harten Brexit bekommen, wird das zu einem Export-Hindernis, das sich über Jahre hinziehen wird. Die Folgen werden nicht von selbst verschwinden. Obendrein gibt es noch die Befürchtung hinsichtlich des fragilen Friedens in Nordirland, die die Bedeutung der wirtschaftlichen Sorgen noch weit übersteigt.»

«De Telegraaf»: Gefahr durch saudischen Staatsterrorismus bleibt

AMSTERDAM: Fast zwei Jahre nach dem Mord an dem regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi hat ein saudi-arabisches Gericht mehrere Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt. Dazu meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Der US-Geheimdienst CIA wusste mit ziemlicher Sicherheit zu melden, dass Kronprinz Mohammed bin Salman hinter dem Mord stand. Die UN-Sonderberichterstatterin Agnes Callamard machte geltend, dass der Kronprinz damit nicht einfach so davonkommen dürfe. Seitdem ist nichts geschehen, um Bin Salman - de facto der Herrscher Saudi-Arabiens - zur Rechenschaft zu ziehen. Und das, obwohl immer noch Todesschwadronen aktiv sind. (...) Der Prozess war eine Farce. Bin Salman bleibt außen vor und die internationale Gemeinschaft schaut lieber weg. Aber die Gefahr durch den saudischen Staatsterrorismus ist damit nicht verschwunden.»

«DNA»: Müssen über Wirksamkeit von Masken im Freien diskutieren

STRAßBURG: Die Debatte um die allgemeine Maskenpflicht im Freien in mehreren französischen Städten kommentiert die elsässische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«Die Frage ist nicht, ob die Maske schützt, das ist weithin bewiesen. Das Aufbrausen einer Hand voll (Menschen) gegen Masken, gegen Impfstoffe und gegen alles, was wissenschaftlich akzeptiert ist, kann diese Realität nicht verbergen. Die Maske hält das Virus zurück und solange die Pandemie anhält, sollte sie in geschlossenen Räumen die Norm sein. Aber wenn es darum geht, sie im Freien zu tragen, können und sollten wir darüber diskutieren. Gerade weil für diese Umstände nichts bewiesen wurde und das eine politische Entscheidung ist, keine prophylaktische Maßnahme. Der Kampf gegen das Virus (...) kann nicht dauerhaft gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen.»

«La Repubblica»: Ein Oktober der dramatischen Verhandlungen

ROM: Die römische Zeitung «La Repubblica» schreibt am Dienstag zu den Verhandlungen über einen Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien nach dem Brexit:

«Die Spannungen zwischen der EU und Großbritannien sind wieder hoch vor dem Hintergrund des Schreckgespenstes eines No-Deals über die zukünftigen Handelsbeziehungen, das zwischen Brüssel und London umher flattert. Es beginnt die achte und letzte Verhandlungsrunde über die zukünftigen Beziehungen. Aber die Gespräche scheinen schon jetzt bedroht durch die Erklärungen der Regierung Johnson. (...) Boris Johnson versucht, den Europäern Angst zu machen, er will nach Monaten des Patts eine starke Verhandlungsposition. Dennoch ist allen klar, dass ein fehlendes Abkommen für die Briten schädlicher wäre. (...) Alles in allem scheint es auf ein Déjà-vu zuzulaufen: Ein Oktober der dramatischen Verhandlungen über die letzten Möglichkeiten.»

«Expressen»: Kreml will Signal an die Opposition senden

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Boulevardzeitung «Expressen» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die mutmaßliche Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny:

«Nowitschok ist eine chemische Waffe, die von der Sowjetunion entwickelt und beim Angriff des russischen Sicherheitsdienstes GRU auf Sergei und Julia Skripal in Salisbury 2018 eingesetzt wurde. Damit ist klar, dass es der russische Staat sein muss, der hinter der Vergiftung steht. Nowitschok zu benutzen bedeutet, eine Visitenkarte am Tatort zu hinterlassen - und genau darum geht es. Der Kreml will ein Signal an die gesamte Opposition senden: Versucht es nicht, das nächste Mal kann es dein Tee sein, der mit Nervengift versetzt ist. Hätte man die Spuren verwischen wollen, wäre es einfacher gewesen, einen Autounfall zu arrangieren.»

«The Times»: Bruch des EU-Austrittsabkommens schadet Großbritannien

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Dienstag die Taktik der britischen Regierung bei den Verhandlungen über einen Freihandelsvertrag mit der EU:

«Zweifellos ist jedwede Andeutung der Regierung, sie könne das EU-Austrittsabkommen brechen, zutiefst beunruhigend. Großbritannien ist ein Land, dass die Rechtsstaatlichkeit respektiert und seine internationalen Verpflichtungen erfüllt. Einen internationalen Vertrag ein Jahr nach der Unterzeichnung zu brechen, würde das Ansehen Großbritanniens in der Welt schwer beschädigen und seine moralische Autorität untergraben, andere Länder zu überzeugen, ihren Pflichten nach internationalem Recht nachzukommen. Die Nichteinhaltung des EU-Austrittsabkommens wäre zudem ein Vertrauensbruch gegenüber der britischen Öffentlichkeit. Boris Johnson hat die Wahlen im vergangenen Dezember aufgrund seines Versprechens gewonnen, er habe einen «ofenfertigen Deal», mit dem der «Brexit erledigt» werden könne. Diesen Deal nun zu zerfetzen, würde weitgehende Vertrauensfragen aufwerfen.»

«Nepszava»: Massenproteste in Belarus kommen gegen Putin nicht an

BUDAPEST: Zu den Protesten gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko in Belarus und der Rolle Russlands in dem Konflikt schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Lukaschenko bat (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin um Hilfe, und dieser wandte die ukrainische Strategie an. Er griff nämlich nicht unmittelbar militärisch ein, sondern packte das staatliche Fernsehen, eventuell auch einzelne Fabriken mit russischen Experten voll. Plötzlich erschienen auf den Straßen von Minsk und anderer Städte gewalttätige Gestalten in Zivil, um die Demonstranten mit grausamen Mitteln einzuschüchtern. (...) Die Demonstranten in Belarus führen Europa ein Beispiel an Mut und Ausdauer vor. Doch in ihrem tiefsten Inneren wissen auch sie, dass ihre Lage aussichtslos ist. Angesichts des Verhaltens von Putin besteht keine Chance, dass sie ihr Hauptziel erreichen, die tatsächliche Unabhängigkeit des Landes. In dem teuflischen Spiel von Lukaschenko und Putin bleiben sie außen vor.»

«Die Presse»: Berlin setzt Energiewende aufs Spiel

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» sieht die deutsche Diskussion um einen Stopp für die Gaspipeline Nord Stream 2 wegen des Falls Nawalny kritisch:

«Es ist ein strategischer Fehler, die Konsequenzen dieser Tat an ein konkretes privatwirtschaftliches Projekt zu knüpfen. Noch dazu an eines mit einer derart großen Bedeutung für die Versorgungssicherheit Europas. Damit begibt sich Deutschland auf das Niveau politischer Auseinandersetzung, für das es Wladimir Putin stets kritisiert: Die Wirtschaft dafür zu missbrauchen, Machtpolitik zu betreiben und nationale Interessen durchzusetzen. Umso ungeschickter, dass es in diesem Fall sogar den eigenen - und europäischen - Interessen diametral gegenübersteht.

Auch wenn es auf den ersten Blick skurril erscheint, aber die Gaspipeline Nord Stream 2 ist ein wichtiger Baustein, um die von Kanzlerin Angela Merkel nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 ausgerufene Energiewende zu schaffen. Denn der Umstieg auf eine grüne Energieversorgung wird nur klappen, wenn ausreichend Erdgas als Brückentechnologie zur Verfügung steht.»