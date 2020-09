Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.20 | Überblick

«NZZ»: Herz der Demokratie ist stark genug

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» am kommentiert am Dienstag die Ausschreitungen vor dem Berliner Reichstag:

«Neben den schwarz-weiß-roten Fahnen, die dem Bundespräsidenten solche Sorgen machen, waren dort auch Flaggen der deutschen Bundesländer, der USA oder des Regenbogens zu sehen. Wer in diesem Potpourri ein in erster Linie rechtsradikales Phänomen erkennen will, liegt daneben. Die Corona-Skeptiker entsprechen keinem der klassischen politischen Milieus.

Sind Menschen darunter, die gefährlich sind oder werden könnten? Wahrscheinlich ja. Aber die Szene als Ganzes ist keine politische Gefahr. Dafür ist sie zu widersprüchlich. Und dafür ist das Unverständnis der allermeisten Bürger im Land zu groß. Problematisch wird das Ganze, wenn Repräsentanten des Staates wegen ein paar hundert Wirrköpfen einen Angriff auf die Demokratie heraufbeschwören. Dadurch geben sie den Wortführern erst das Gefühl, eine ernstzunehmende gesellschaftliche Kraft zu sein. Das sind sie nicht. Und das demokratische Herz der Bundesrepublik ist stark genug, um ein paar Reichsfahnenschwenker und New-World-Order-Schwätzer zu ertragen.»

«Süddeutsche Zeitung» zu Wirtschaftspolitik / Corona-Krise

Ja, es ist richtig, den Unternehmen länger Kurzarbeit zu finanzieren, wie die Regierung gerade beschlossen hat.

Die Regierung sollte es aber früher zur Bedingung für Kurzarbeit machen, dass eine Firma ihre Mitarbeiter qualifiziert. Nur so können Millionen Deutsche Tätigkeiten mit neuer Technologie ausüben, ob in der Fabrik, im Handel oder in der Bank. Außerdem sollte Wirtschaftsminister Peter Altmaier seinen vorsichtig eingeschlagenen Kurs verstärken, Investitionen in Neues zu fördern. Industriepolitik war in Altmaiers CDU bisher ein Bäh-Wort. In China oder den USA ist sie selbstverständlich, um Innovationen vom iPhone bis zu künstlicher Intelligenz herauszukitzeln. Wenn Firmen hierzulande neue Geschäftsmodelle wagen und dabei zusätzliches Personal erwägen, sollte die Regierung ihnen in der Rezession befristet Zuschüsse gewähren.

«Frankfurter Rundschau» zu Fünf Jahre Alan Kurdi

Wer kennt nicht seinen Namen? Nach dem zweijährigen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi, dessen Leiche vor fünf Jahren an der türkischen Küste angespült wurde, ist ein deutsches Seenotrettungsschiff benannt.

Alan Kurdi ist also nicht vergessen. Wenigstens das. Ein schwacher Trost. Denn es ist unerträglich zu wissen: Die weltweite Trauer über den Tod des Jungen sind nahezu folgenlos geblieben. Das massenhafte Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer geht weiter. Europa zeigt ihnen die kalte Schulter. Mehr noch: Die EU schottet sich immer perfekter ab. Eine humane Asylpolitik ist nicht in Sicht. Und die internationalen Versuche, den Krieg in Syrien zu beenden, sind bestenfalls halbherzig. An Alan Kurdi zu erinnern, heißt deshalb auch, das Bewusstsein um diesen Skandal wachzuhalten.

«Münchner Merkur» zum Wirecard-Untersuchungsausschuss

Der Untersuchungsausschuss zu Wirecard kommt.

Was denn bitte sonst? Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte gibt es zu viele Spuren, die bis in die höchsten Kreise der deutschen Politik führen, als dass FDP, Linke und Grüne der Versuchung widerstehen könnten und sollten, die Regierung vor der Bundestagswahl nach allen Regeln der Kunst zu grillen. Grenzenlose Naivität ist das Mindeste, was man der Regierung vorwerfen muss, vielleicht aber auch grobe Fahrlässigkeit oder mehr. Dem Finanzplatz Deutschland und hunderttausenden Anlegern ist massiver Schaden zugefügt worden. Der Untersuchungsausschuss hat viel zu tun, wenn er bis zur nächsten Sommerpause Licht ins Wirecard-Dunkel bringen will.

«Rzeczpospolita»: Versöhnung mit Polen bleibt Zukunftsaufgabe

WARSCHAU: Zu einer schon länger diskutierten Initiative zur Errichtung eines Denkmals in Berlin für die polnischen Opfer der NS-Herrschaft schreibt die Zeitung «Rzeczpospolita» aus Warschau am Dienstag:

«In Deutschland ist das Wissen über den ruchlosen Charakter der deutschen Verbrechen gegen die polnische Nation bescheiden und auf jeden Fall, wie die Initiatoren des Denkmals feststellen, unzureichend. Das Mahnmal könnte das ändern, aber es wird nicht entstehen, denn die Deutschen glauben, dass sie sich bereits mit den Polen versöhnt haben. Das denkt auch die Mehrzahl ihrer politischen Vertreter. Die Sensibilitäten der anderen Seite interessieren sie nicht, ganz zu schweigen vom Wissen künftiger deutscher Generationen. Wir sehen heute, dass die Deutschen die Botschaft der polnischen Bischöfe (an ihre deutschen Amtsbrüder vom November 1965) fehlerhaft interpretieren: «Wir vergeben und bitten um Vergebung.»»

«San Francisco Chronicle»: Trump als Anführer oder Provokateur?

SAN FRANCISCO: Zur Debatte über die Proteste in den USA gegen Polizeigewalt und Rassismus schreibt die Zeitung «San Fransisco Chronicle» am Dienstag:

«Es ist Zeit für etwas Perspektive. Die große Mehrheit der Proteste in den Vereinigten Staaten ist friedlich. Die Wut und Frustration über die Tötungen von George Floyd und Breonna Taylor und die Verletzung von Jacob Blake durch die Polizei - und der systemische Rassismus auf einer tiefergreifenden Ebene - sind real und gerechtfertigt. Dass einige wenige in dieser Menge die chaotischen Szenen ausgenutzt haben, um Geschäfte und öffentliche Gebäude zu plündern, mutwillig zu zerstören oder zu verwüsten, ist inakzeptabel. Das Anliegen der sozialen Gerechtigkeit mit Episoden der Gesetzlosigkeit zu vermischen, wie es einige - vor allem der Präsident der Vereinigten Staaten - getan haben, ist demagogisch und gefährlich. (...)

Das Weiße Haus kündigte an, dass Trump am Dienstag nach Kenosha reisen wird. Wird seine Anwesenheit eine Quelle der Ruhe oder der Entzündung für eine Nation sein, die Ersteres dringend braucht? Wird er in diesem kritischen Moment seiner Präsidentschaft ein Anführer oder ein Provokateur sein?»

«Duma»: Ohne Russland würde Wirtschaft in Belarus zusammenbrechen

SOFIA: Zum künftigen Verhältnis von Belarus (Weißrussland) mit Russland schreibt angesichts des Konflikts in Belarus die sozialistische bulgarische Oppositionszeitung «Duma» am Dienstag:

«Die Protestwelle in Belarus lässt den Rahmen des Szenarios einer «farbigen Revolution» mit dem Ziel einer geopolitischen Umorientierung des Landes gegen den Nachbarn Russland auseinanderbrechen - die Völker beider Länder haben ja die gleiche Blutgruppe. (...) In den Reihen der Opposition sind Menschen, die tatsächlich einen Bruch mit Russland und eine Orientierung hin zum Westen nach dem Modell der Ukraine anstreben, der Lauf der Dinge vertrieb sie aber an den Rand und sie haben keine massenhafte Unterststützung. Die Belarussen wollen den Abgang von (dem belarussischen Staatschef Alexander) Lukaschenko, nicht aber einen Bruch mit Russland. Ohne Russland wird ihre Wirtschaft dann sofort am Boden liegen.»

«La Repubblica»: Krise in Belarus ist Warnzeichen für Putin

ROM: Zur Rolle des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Belarus und anderen internationalen Konfliktherden schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Dienstag:

«Man darf niemandem - keinem Xi, keinem einzigen Ideologen der neuen Rechten, keinem Putin oder Orbán - erlauben, die Gültigkeit der Ideale von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Frage zu stellen, die zu den Grundwerten der EU gehören. (...) Die belarussische Revolution zeigt jedoch noch etwas anderes. Sie macht verständlich, dass das russische Regime an seine Grenzen gestoßen ist. Putin annektierte die Krim, verlor aber die Ukraine. Im östlichen Teil dieses Landes führte er Krieg, aber jetzt muss er sich dort entscheiden, ob er sich zurückziehen oder den Wiederaufbau übernehmen will. In der Ukraine hat Putin Russland in eine Sackgasse geführt, auch in Libyen ist die Situation sicher nicht einfacher, und im Nahen Osten verliert das iranische Regime, sein wichtiger Verbündeter, im Irak und Libanon an Boden (...) In Russland nimmt die soziale Unzufriedenheit zu. Die Popularität des Präsidenten lässt nach, und die damit einhergehenden Proteste in Chabarowsk und Minsk beunruhigen Putin, der bereits vor ihrem Ausbruch daran gedacht hatte, nur noch aus dem Schatten heraus zu regieren und andere Galionsfiguren an der Front zu schicken.»

«Rossijskaja»: Proteste in Deutschland richten sich gegen Politik

MOSKAU: Über die Ausschreitungen vor dem Berliner Reichstag schreibt die russische regierungsnahe Tageszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Dienstag:

«In Deutschland lässt der Sturm um die Massenproteste, die am letzten Wochenendes des Sommers in Berlin stattfanden, nicht nach. Es waren Demonstrationen gegen die Politik der Behörden im Kampf gegen das Coronavirus - und sie endeten auf den Stufen des Reichstagsgebäudes. Dorthin schafften es mehrere Hundert Demonstranten. Genauer gesagt, nutzten sie die Abwesenheit der Wachen, zerlegten Absperrungen und stiegen triumphierend zum Parlament hinauf. Sie hatten auch Transparente und Fahnen dabei.

Die Reaktion der deutschen Spitze war jedoch ganz gegensätzlich zu dem, was manche Politiker kommentieren, wenn so etwas im Ausland passiert. (...) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete es als Schlag für die deutsche Demokratie. Er erklärte aber nicht, warum seine Mitbürger kein Recht haben, ihre Unzufriedenheit zu zeigen, obwohl Berlin Bürger anderer Länder immer darin unterstützt.»

«Le Figaro»: Eine außergewöhnliche Rückkehr in die Schulen

PARIS: Den Schulbeginn in Frankreich kommentiert die konservative Tageszeitung «Le Figaro» am Dienstag:

«Heute und in den kommenden Tagen werden Kinder und Jugendliche wieder den Schulweg gehen, den viele seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr genommen haben! Die Schwierigkeiten, die bei dieser außergewöhnlichen Rückkehr in die Schule auftreten, sind zahlreich: Der Tanz mit dem Gesundheitsprotokoll hat die Schulleiter ganz schwindelig gemacht, die Lehrer verbergen ihre Bedenken nicht, sowohl für sich selbst als auch für den Umfang des Unterrichts, den sie maskiert abliefern müssen. Und die Schüler, deren Niveau unter den langen Monaten ohne Unterricht litten, haben bereits Spaß daran, untereinander auf die bevorstehende Schließung ihrer Klasse oder ihrer Schule zu wetten...»

«De Standaard»: AfD hofft auf Wählerzuwachs durch Corona-Proteste

BRÜSSEL: Zu den Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Manche wollen nicht länger wie unter einer Glasglocke leben. Sie fragen sich, ob die Einschränkungen des sozialen Lebens nötig sind. Auch mit Blick darauf, dass jedes Land etwas anderes macht. Andere behaupten, dass die Gefährlichkeit des Coronavirus übertrieben wird, um die rebellierende Bevölkerung im Zaum halten zu können. Sie bezeichnen Mundmasken als Maulkörbe, mit denen die Regierung Kritiker ihrer Politik mundtot machen wolle.

Solche Worte sind ganz nach dem Geschmack von Björn Höcke, dem rechtsextremen Politiker der Alternative für Deutschland. Die Partei, die lange nicht wusste, wie sie sich in der Corona-Krise aufstellen soll, sieht in den unzufriedenen Bürgern ein neues Wählerpotenzial. (...) Vielleicht hofft die AfD, dass ihr durch die Protestbewegung neues Leben eingehaucht wird, denn in den Umfragen war die Partei zuletzt abgesackt.»

«Financial Times»: EU sollte Sanktionen gegen Belarus verschärfen

LONDON: Die Londoner «Financial Times» plädiert am Dienstag für schärfere EU-Sanktionen gegen das Regime in Belarus (Weißrussland):

«Die EU sollte unverzüglich gezielte Sanktionen gegen belarussische Funktionäre verhängen, die an der Fälschung der Wahlen oder der gewaltsamen Unterdrückung friedlicher Proteste beteiligt waren. Sie sollte zudem weitere Sanktionen gegen Russland für den Fall vorbereiten, dass Moskau seine Truppen für ein hartes Durchgreifen zur Verfügung stellt. Sanktionen mögen den Kreml zwar nicht dazu gebracht haben, die Krim zurückzugeben oder seine Unterstützung für den Separatismus im Osten der Ukraine zu beenden, aber sie haben ihn vermutlich von einer größeren militärischen Eskalation abgehalten. (...)

Belarus ist nicht wie die Ukraine. Seine Bevölkerung ist Russland gegenüber weiterhin positiv eingestellt. Doch Unterstützung des Kremls bei ihrer Unterdrückung birgt das Risiko, dass sie sich schließlich gegen Moskau stellen wird. Die EU hütet sich, Wladimir Putin zu provozieren, aber sie muss Moskau klar machen, dass es für seine Einmischung einen Preis zahlen muss.»

«Dagens Nyheter»: Weißrussland entblößt Putin - und den Westen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die internationalen Reaktionen auf die Unruhen in Weißrussland:

«In der Vergangenheit waren westliche Demokratien Vorbilder für den Osten, heute scheint es mitunter umgekehrt zu sein. Immer mehr westliche Politiker scheinen autoritäre Kollegen im Osten als Inspirationsquelle zu betrachten.(...) Putin blickt nach China, Erdogan sieht auf Putin, die Regime in Ländern wie Ungarn und Polen studieren mit Interesse sowohl Erdogan als auch Putin und notieren ihre Tricks, um das System zu manipulieren und die Macht zu behalten. Die Situation in Weißrussland sagt auch etwas über uns im Westen aus. Sie zeigt, was wir sein könnten und sollten - das Symbol der Freiheit - und entblößt, was wir stattdessen riskieren zu werden.»

«El Mundo»: Eine neue hoffnungsvolle Realität im Nahen Osten

MADRID: Zum ersten Direktflug von Tel Aviv nach Abu Dhabi schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Dienstag:

«Der erste kommerzielle Flug zwischen Tel Aviv und Abu Dhabi symbolisiert die neue hoffnungsvolle Realität in einer so erschütterten Region wie dem Nahen Osten. Was noch vor wenigen Jahren wegen der traditionellen Feindschaft zwischen dem hebräischen Staat und den islamistischen Monarchien im Golf undenkbar gewesen wäre, ist nun die neue Normalität, für die die internationale Gemeinschaft zu beglückwünschen ist (...) Die Notwendigkeit, eine defensive Koalition gegen die Ajatollahs im Iran, in Syrien oder im Jemen zu schaffen, wird es erleichtern, dass Mächte wie Saudi-Arabien das Veto gegen Israel aufheben und eine neue Etappe der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit starten.»

«Tages-Anzeiger»: Im Erdgasstreit sind Gut und Böse nicht eindeutig

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag den Streit um die Erdgasvorkommen im Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei:

«Der Streit um die Erdgasvorkommen im Mittelmeer wird nicht allein von der Türkei angeheizt. Griechenland betreibt bei der Festlegung seiner Seegrenzen eine Politik des Maximalismus, der völkerrechtlich nicht gedeckt ist. Auch Athen schickt Kriegsschiffe, hält Flottenmanöver ab. Als EU-Mitglied kann sich Griechenland trotzdem der «vollen Solidarität Deutschlands und der EU» sicher sein, wie der deutsche Außenminister Heiko Maas bei seiner erfolglosen Vermittlungsmission erklärte.

Aus türkischer Sicht war das eine diplomatische Meisterfehlleistung. Wenn sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dann auch noch als eine Art Napoleon 2.0 geriert, Kriegsschiffe schickt und erklärt, die Türken verstünden nur eine «klare Sprache», dann sollte sich keiner wundern, wenn im Mittelmeer demnächst geschossen wird.»