Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Corriere della Sera»: Entfernung zwischen China und USA wächst

ROM: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» analysiert am Dienstag mögliche Auswirkungen des Dauerkonflikts zwischen den USA und China im Bereich der Währungspolitik:

«Die Strategen im Weißen Haus sprechen von einer Entkopplung zwischen der amerikanischen und der chinesischen Wirtschaft. In Peking wird seit einiger Zeit über Ent-Dollarisierung diskutiert, was bedeutet, die chinesische Finanzpolitik von der US-Referenzwährung, dem Dollar, weiter zu entfernen. Es ist kein Geheimnis, dass China daran arbeitet, seinen Renminbi, die Volkswährung, besser bekannt als Yuan, zu internationalisieren. Russland jedenfalls sucht nach einer Bank in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die russische Zentralbank gab bekannt, dass Moskau und Peking im ersten Quartal 2020 den Wert ihrer bilateralen Transaktionen, die auf US-Währung beruhen, auf weniger als 50 Prozent reduziert haben.»

«El País»: Spanien sollte in der Monarchie-Krise nach Norden schauen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die von Korruptionsvorwürfen gegen Alt-König Juan Carlos ausgelöste Krise der spanischen Monarchie:

«Zwei Wochen nach seiner Abreise ließ der emeritierte König über das Königshaus mitteilen, dass er sich zurzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhält. Damit kam er einer weitverbreiteten Forderung nach Transparenz nach. Allerdings ist es eine heikle Aufgabe, das Verlangen nach Schutz seiner Privatsphäre in Einklang zu bringen mit dem Schutz der Institution des Staatsoberhaupts (König Felipe VI). Dies gilt umso mehr, als eine zunehmend besorgte öffentliche Meinung Offenheit verlangt und sich das Land wegen der Pandemie in einer heiklen und beunruhigenden sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Lage befindet.

Glücklicherweise ist es der Regierung gelungen, das umstrittene und anstößige private Verhalten (des Alt-Königs) von der Verteidigung der Institution (parlamentarische Monarchie) zu trennen. Die für vergangene Zeiten typische höfische Unterwürfigkeit ist ebenso schädlich wie opportunistische Versuche, privates Fehlverhalten und öffentliche Integrität (des Alt-Königs) zu vermengen. So etwas wäre in den fortschrittlichsten Ländern undenkbar - etwa in Skandinavien -, und an denen sollte sich Spanien ein Beispiel nehmen.»

«Pravda»: Wahl-Behinderung würde US-Stellung weltweit erschüttern

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Dienstag zum Parteitag der US-Demokraten:

«Noch zu Beginn dieses Jahres deutete nichts darauf hin, dass Donald Trump sein Amt nicht verteidigen könnte. Das Unterschätzen des Coronavirus und der abrupte Absturz der Wirtschaft haben jedoch alle Vorhersagen geändert. Favorit ist jetzt der Demokrat Joe Biden. Doch ist auch für ihn noch nichts sicher. Auch vor vier Jahren hatte niemand mehr Trump eine Chance gegen Hillary Clinton gegeben. (...)

Um die Entwicklung umzudrehen, greift Trump nun zu anderen Mitteln. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr wollen immer mehr Amerikaner per Briefwahl abstimmen. Doch an der Spitze der staatlichen amerikanischen Post steht ein republikanischer Sponsor und der hat bereits verkündet, dass es wohl nicht möglich sein werde, alle Stimmzettel rechtzeitig zuzustellen. Jede wie auch immer geartete Einschränkung des Wahlrechts in der Bastion der Demokratie hätte aber unvorstellbare Folgen für ihre Stellung auf der ganzen Welt.»

«Wall Street Journal»: Biden verwirklicht Sanders' Träume

NEW YORK: Der linke US-Senator Bernie Sanders hat sich bei dem Parteitag der Demokraten hinter den designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gestellt. Dazu schreibt das konservative «Wall Street Journal» am Dienstag:

«Parteiprogramme seien nicht wichtig, lautet das politische Motto alle vier Jahre. Und normalerweise stimmt das. Dieses Mal ist es anders. Mehr als irgendeiner der jüngsten Kandidaten beider Parteien hat Biden keine klar definierte eigene Agenda. Fällt Ihnen ein einziger Einfall oder Vorschlag ein, der eindeutig seiner ist? Er hat verinnerlicht, was seine Partei will, und das Biden-Sanders-Manifest spiegelt das wider. (...) Bernie Sanders mag nächstes Jahr nicht im Oval Office sitzen, aber Biden wird Bernies Träume umsetzen.»

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: Schwierigste Zeit liegt vor Biden

STRAßBURG: Die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl kommentiert die französische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

« Aktuell geht für (den demokratischen Präsidentschaftskandidaten) Joe Biden alles in die richtige Richtung. Das desaströse Management der Covid-19-Epidemie durch das Weiße Haus und die daraus entstandenen dramatischen Konsequenzen für die amerikanische Wirtschaft, haben es Joe Biden ermöglicht, in den Umfragen weit vorne zu liegen. Doch die schwierigste Zeit beginnt erst jetzt. Der in die Enge getriebene (US-Präsident Donald) Trump wird in die Offensive gehen, er hat keine andere Wahl. Im Grunde genommen weiß keiner so recht, wie weit er fähig ist, zu gehen. Und auch nicht bis zu welchem Grad Joe Biden dagegen halten kann.»

«Tages-Anzeiger»: Putin kann auf Lukaschenko verzichten

ZÜRICH: Zur Krise in Belarus schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Er werde das Land nicht aufgeben, bis in den Tod, hat Lukaschenko gesagt. Gut, dass selbst seine vermeintlichen Anhänger ihn nicht mehr ernst nehmen. Da ruft ein Diktator verzweifelt um Hilfe, und niemand wird kommen. Auch Moskau hält sich dieses Mal raus. Lukaschenko bleibt nur der Rücktritt. Die Frage ist, wann er das einsieht. Und wie viel Leid er vorher noch anrichtet.

Lukaschenko steht nun allein da. Er hat Putin in den vergangenen Tagen alle Reizworte hingeworfen, die ihm einfallen konnten, hat von Nato-Truppen an der weißrussischen Grenze gefaselt und vor einer neuen «Farbrevolution» gewarnt. Aber Weißrussland ist in Putins Augen anders. Die Opposition dort ist nicht klar antirussisch. Dort sieht Putin eine Bevölkerung, die Russland gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt ist. Auf Lukaschenko kann er verzichten. Auf seinen Einfluss in Weißrussland aber nicht.»

«The Independent»: Demokraten müssen Trump-Wähler für sich gewinnen

LONDON: Zum Nominierungsparteitag der US-Demokraten meint der Londoner «Independent» am Dienstag:

«Jeder weiß, was eine zweite Amtszeit von Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence bedeuten würde. Joe Biden, Kamala Harris und der Parteiapparat hinter ihnen müssen jetzt zeigen, wie eine demokratische Präsidentschaft aussehen würde. Der Retro-Politiker Biden hat nicht nur die Aufgabe, den Amerikanern zu sagen, wie sehr Trump versagt hat. Sondern auch, was seine Partei tun wird, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Wie man diese Version des «Alten» (vertreten durch Biden) und des «Neuen» (Harris) der Öffentlichkeit präsentiert, wird großen Einfluss auf das Ergebnis der Wahl im November haben. Das ist ausgesprochen schwierig. Aber die Demokraten müssen diese Gratwanderung gehen, um es ins Weiße Haus zu schaffen.»

«Nepszava»: Für Lukaschenko gibt es kein Zurück mehr

BUDAPEST: Zu den Protesten in Belarus gegen Präsident Alexander Lukaschenko schreibt die ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Der Diktator ist unfähig zu begreifen, dass er das Vertrauen der Menschen verloren hat. Die Hunderttausende, die gegen sein Regime demonstriert haben, sind für ihn vom Ausland gesteuerte und bezahlte Agenten. Vielleicht droht Lukaschenko nicht das Schicksal des früheren rumänischen Conducators Nicolae Ceausescu, der nach seinem Sturz 1989 eilig hingerichtet wurde - doch gibt es jetzt kein Zurück.

Die hunderttausenden Demonstranten haben verlangt, dass er für alle Verbrechen, die er an seinem Volk verübt hat, vom Tribunal in Den Haag zur Verantwortung gezogen werden möge. Für die Einschüchterung, den Terror, die Erniedrigung. Lukaschenko kann seinen eigenen bewaffneten Kräften nicht mehr vertrauen. Die Armee wird sich nicht gegen die Menschen richten, die Polizei auch nicht. Nur die Verbrecher der OMON-Sondereinheit stehen hinter ihm. Aber auch sie treibt nicht Treue zum Regime an. Vielmehr wissen sie ganz genau, welches Schicksal ihnen im Fall eines Regimewechsels blüht.»

«De Standaard»: Wegschauen ist keine Option

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Dienstag die Haltung der EU in der Belarus-Krise:

«Kann Brüssel den Oppositionellen helfen, Diktator Alexander Lukaschenko aus dem Sattel zu heben? Falls ja, wie soll das konkret geschehen? Welche Vorsorge muss getroffen werden, um zu vermeiden, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin vor den Kopf gestoßen fühlt? Moskau hat vielschichtige Beziehungen mit Minsk. Und es hat erklärt, bereit zu sein, «die Probleme zu lösen» - was immer das bedeuten mag. Und welche Rolle spielen vor diesem Hintergrund die Nato und die Vereinigten Staaten? (...)

Weißrussland droht, ein problematisches Wespennest zu werden, bei dem behutsames Manövrieren geboten ist. Doch die Lage ist derart eskaliert, dass eine Fortsetzung des Lukaschenko-Regimes kaum noch zu verteidigen wäre. Die Aufgabe der EU-Regierungschefs ist schwierig, aber die europäischen Werte bieten eine klare Richtschnur: Demokratie fördern und Blutvergießen vermeiden. Wegschauen ist keine Option.»

«Kommersant»: Staatsfernsehen lässt Lukaschenko im Stich

MOSKAU: Zu den Massenprotesten n Belarus und der Rede von Präsident Alexander Lukaschenko schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Lukaschenko hat seine erfolgloseste Rede in 26 Jahren im Amt gehalten. Die streikenden Mitarbeiter der Fabrik haben ihm unbequeme Fragen zugeworfen und ihn ausgebuht. Und dann hat ihn auch noch das Staatsfernsehen im Stich gelassen. Der Streik in den staatlichen Kanälen hat für ihn zur unpassendesten Zeit begonnen. Es gibt ziemlich viele Beamte und Mitarbeiter in staatlichen Unternehmen, die die Opposition unterstützen wollen. Aber sie sind noch immer mit dem Druck der Behörden konfrontiert. Viele müssen innerhalb kurzer Zeit eine Entscheidung treffen: wollen sie zur Arbeit zurückkehren oder eine Entlassung riskieren? Nicht immer gibt es im Kollektiv Einigkeit.»

«de Volkskrant»: Putin hält sich alle Optionen offen

AMSTERDAM: Zur russischen Haltung in der Belarus-Krise heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Ein eventueller Sturz Alexander Lukaschenkos muss für Wladimir Putin nicht per se schlecht sein. Mit der belarussischen Opposition scheint er durchaus zusammenarbeiten zu können. Lukaschenkos wichtigste Gegnerin Swetlana Tichanowskaja verspricht Neuwahlen, will aber nicht selbst kandidieren. Ein neuer Urnengang würde Russland Zeit geben, um Beziehungen zu einem Nachfolger Lukaschenkos herzustellen.

Alle seine Herausforderer haben gesagt, dass sie die engen Beziehungen mit Russland aufrechterhalten wollen. Einer von ihnen ist gar nach Moskau geflohen, als Lukaschenkos Sicherheitsdienst ihn festnehmen wollte. Als Nachteil gilt freilich, dass die Oppositionspolitiker alle Befürworter der Demokratie sind. Putin möchte lieber keine Demokratie vor der Haustür, auf die seine eigene Bevölkerung neidisch werden könnte. Vorläufig scheint er sich alle Optionen offen zu halten.»

«Adevarul»: Proteste in Belarus bedrohen Putins Macht

BUKAREST: Zu den Protesten in Belarus schreibt die konservativ-liberale rumänische Tageszeitung «Adevarul» am Dienstag:

«Der Westen steht reglos, signalisiert eine Unterstützung für die Freiheit und für die Protestbewegungen, verurteilt Repression und Folter und erkennt die Ergebnisse einer, die weder frei noch korrekt war, nicht an. Er greift aber nicht direkt ein. Deswegen wartet Russland ab, wie es ausgehen wird, und zieht es vor, sich keine der Seiten zum Feind zu machen. Es ist ein hochriskantes Spiel. Das Risiko für Putins Russland besteht darin, dass die Straße gewinnt und die Proteste und das Modell Belarus in Russland nicht mehr so leicht bekämpft werden können wie jene in Tiflis und Kiew 2003 und 2005 - ja nicht einmal jene des Maidan in der Ukraine 2014.»