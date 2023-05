Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Göteborgs-Posten»: Türkei-Wahl kann entscheidend für Schweden sein

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) meint am Dienstag zur bevorstehenden Wahl in der Türkei an diesem Sonntag:

«Der 14. Mai ist ein wichtiges Datum für Schwedens sicherheitspolitische Zukunft. Der Ausgang der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei kann direkt entscheidend sein für Schwedens Möglichkeiten, in die Nato zu kommen - ein Prozess, der vom amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgehalten worden ist. Wenn er die Wahl verliert, kann dies das Ende der zähen Geschichte bedeuten, in der Ankara den schwedischen Nato-Antrag als Erpressungswerkzeug zum Erreichen innenpolitischer Ziele verwendet. Wenn Erdogan und seine Partei die Wahl am Sonntag verlieren, wird für die Türkei ein neues Kapitel beginnen. Und vielleicht auch für Schweden.»

«de Volkskrant»: Sicherheitsinteressen verbinden Südkorea und Japan

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag die Bemühungen Südkoreas und Japans um die Verbesserung ihrer bilateralen Beziehungen:

«Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat Japan einen diplomatischen Ölzweig gereicht, um die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden ostasiatischen Demokratien zu verbessern, die durch die koloniale Vergangenheit belastet sind. Erste fruchtbare Ergebnisse sind da: Die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit wurde wieder aufgenommen und gegenseitige wirtschaftliche Strafmaßnahmen wurden aufgehoben. Auch im Energiebereich prüfen die beiden Länder, ob sie enger zusammenarbeiten können. Und Japans Premierminister Fumio Kishida kündigte an, dass er - als Reaktion auf Besorgnis in Seoul - einem südkoreanischen Expertenteam Zutritt zum Kernkraftwerk Fukushima gewähren wird.

Im Mittelpunkt der Annäherung steht Yoons Überzeugung, dass die Verschlechterung der Sicherheitslage in der Region schwerer wiegt als der historische Groll der Südkoreaner gegen die einstige Kolonialmacht Japan. Die Sicherheitslage ist in der Tat besorgniserregend, wenn man Nordkoreas Entwicklung der Raketentechnologie und die große Zahl seiner einschüchternden Raketentests sowie das gesteigerte chinesische Selbstbewusstsein in der Region - und gegenüber Taiwan - bedenkt. Diese Entwicklungen erfordern laut Yoon eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, die «dieselben Werte» vertreten und Bündnispartner der USA sind.»

«DNA»: Absolution für den größten Verbrecher des Jahrhunderts

STRAßBURG: Zur Wiederaufnahme des syrischen Machthabers Baschar al-Assad in die Arabische Liga schreibt die französische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

« (...) Der syrische Präsident ist ein Beispiel für alle Diktatoren auf der ganzen Welt. Er ist der lebende und triumphierende Beweis dafür, dass man sich auf starke Verbündete (in seinem Fall Russland und Iran) verlassen kann und dass möglich ist, die eigene Bevölkerung ungestraft zu massakrieren und sich wieder an den Tisch der Großen dieser Welt zu setzen, als wäre nichts geschehen.

Der Form halber hat Al-Assad natürlich eine Reihe von Versprechungen gemacht (Erleichterung der humanitären Hilfe, sichere Rückkehr der Flüchtlinge, Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung usw.), die er eiligst brechen wird, und jeder weiß das. Warum sollte er das jetzt tun, wo die Saudis wie die Iraner, die Ägypter und die anderen arabischen Länder ihm ihre Unterstützung anbieten werden? (...) Die Realpolitik, so zynisch es auch sein mag, siegt immer über alles. (...)»

«Lidove noviny»: Nicht die Geschichte umschreiben

PRAG: Zum Gedenken an den Sieg über den Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 78 Jahren schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Heute ist es wichtig, die Ukraine zu unterstützen. Das ist in Ordnung. Doch wir sollten deswegen nicht die Geschichte des Jahres 1945 umschreiben. Genauso falsch wäre es, dem Gefühl zu erliegen, Russland aus ewigem Dank für die Befreiung vom Nationalsozialismus im Mai 1945 in allem, was es tut, unterstützen zu müssen. Vorsicht vor Extremen, zum Beispiel wenn in Pilsen der Befreiung durch die US-Amerikaner gedacht wird, andernorts aber die Rolle der Sowjets beziehungsweise Russen ganz verdrängt wird. Wir sollten nicht in die Zeit der 1970er Jahre unter dem tschechoslowakischen Präsidenten Gustav Husak zurückkehren, als Gedenktafeln für Amerikaner entfernt und durch Hinweiszettel ersetzt wurden, dass dies wegen des Vietnamkrieges geschehen sei - heute würde es heißen: wegen des Krieges in der Ukraine.»

«La Vanguardia»: Der Triumph der Ultrarechten in Chile

MADRID: Zum Triumph der ultrarechten Republikanischen Partei bei der Wahl zum Verfassungsrat in Chile schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Dienstag:

«Das große Paradoxon dieses Wahlergebnisses ist, dass diejenigen, die sich jahrelang gegen eine Verfassungsänderung gewehrt haben, nun diejenigen sein werden, die praktisch nach eigenem Gutdünken den Entwurf für die neue Magna Charta werden verfassen können (...) Chile macht eine schwere soziale und wirtschaftliche Krise durch, in der die Sicherheit, die Einwanderung und die Forderungen der Ureinwohner als die wichtigsten Probleme gelten. Die Republikanische Partei konnte mit ihren Forderungen nach Ordnung und nach einer Kontrolle der Migranten die Wählerschaft erreichen. (...)

Die Ablehnung des ersten Entwurfes für eine Verfassungsreform hat zu einer großen Enttäuschung im Land geführt und großes Misstrauen gegenüber der linken Regierung von (Gabriel) Boric geweckt. Die Zustimmungswerte für den Präsidenten brachen ein und es kam zu einer großen politischen Krise, die der extremen Rechten Flügel verlieh. (...) Ironie der Geschichte: Die Chilenen werden in einem Referendum (Ende des Jahres) entscheiden, ob ein von der Ultrarechten erarbeiteter Entwurf die Verfassung der Pinochet-Diktatur ersetzt.»

«Financial Times»: Wahlen in der Türkei sind nicht mehr frei und fair

LONDON: Zu den Wahlen in der Türkei meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Recep Tayyip Erdogan hat zahlreiche Wahlsiege errungen, seit er seine Partei AKP 2002 an die Macht geführt hat. Aber diese Wahl steht auf Messers Schneide. Die entscheidende Frage ist, wie der starke Mann reagiert, wenn er seine Herrschaft ernsthaft bedroht sieht. Der 69-Jährige hat in den vergangenen zehn Jahren zunehmend autokratische Tendenzen an den Tag gelegt und die Macht um das allmächtige Präsidialsystem herum zentralisiert, das er nach einem Verfassungsreferendum 2017 eingeführt hatte.

Es ist klar, dass die Wahlen in der Türkei nicht mehr völlig frei und fair sind. Während er mehr und mehr eine Ein-Mann-Herrschaft errichtete, hat Erdogan die staatlichen Institutionen ausgehöhlt und politisiert. Er nutzt munter staatliche Mittel, um seine politische Kampagne zu unterstützen. Die Medien sind mundtot gemacht worden. (...) Dennoch ist Erdogan in einer zutiefst polarisierten Türkei der wohl populärste Politiker und er genießt starke Unterstützung durch seine konservative Basis. In Verbindung mit den ungleichen Wahlbedingungen bedeutet dies, dass es voreilig wäre, gegen ihn zu wetten.»

«NZZ»: Syrern droht bei Rückkehr Folter und Mord

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga:

«In dieser Situation stellt sich die Frage, ob auch der Westen die Sanktionen aufheben und das Gespräch mit Assad suchen sollte. Bei der extremen Rechten in Europa gibt es schon länger Forderungen, den Diktator zu rehabilitieren, um die syrischen Flüchtlinge zurückschicken zu können. Doch es wäre falsch, zu meinen, mit Assad könne ein Deal ausgehandelt werden, der die Repatriierung der Syrer erlauben würde.

Der Konflikt ist bis heute nicht gelöst, ein erneutes Aufflammen des Krieges bleibt jederzeit möglich. Anschläge und Gefechte sind an der Tagesordnung. In den Gebieten des Regimes gibt es kaum Arbeit, oft nicht einmal Benzin oder Essen. Das Regime ist so repressiv wie je, Rückkehrern droht Inhaftierung, Folter und Mord. (...) Kaum ein Syrer will unter diesen Umständen heim. Auch das Assad-Regime selbst ist nicht erpicht darauf, Millionen Anhänger der Opposition zurückzunehmen. Selbst mit Druck und Gewalt würde der Westen die Syrer nicht zur Heimkehr bewegen können.»