Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.23 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

«Dennik N»: Der Aggressor liebt das Wort Frieden

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Dennik N» schreibt am Dienstag zum Krieg in der Ukraine und dem nahenden Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs:

«Der Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs rückt näher. Die (russischen) Nachtwölfe werden versuchen, die Territorien zu markieren, die sie als die ihren betrachten. Unsere Kollaborateure werden bei Kriegsdenkmälern rote Fahnen schwingen. (...)

Doch während sich bei den Denkmälern unsere Hochverräter im Propagieren des russischen Soldaten als Befreier überbieten werden, können wir in Direktübertragung aus der Ukraine mitverfolgen, wie die Befreiung eines Brudervolks wirklich aussieht: Köpfe abschneiden, Vergewaltigungen, Kindestötungen und -entführungen, Bombardements ziviler Ziele, Niederbrennen und Dem-Erdboden-Gleichmachen von Dörfern und Städten. (...) Heute ist Russland ein Musterbeispiel einer militanten faschistischen Diktatur, die die Worte Frieden und Befreiung liebt.»

«The Independent»: Keine einfachen Lösungen für komplexe Krisen

LONDON: Zu den Kämpfen im Sudan heißt es am Dienstag in der britischen Zeitung «The Independent»:

«Je länger ein Land im Chaos verharrt, desto chaotischer werden die Verhältnisse und desto schwieriger wird es, eine Rückkehr zur Stabilität zu vermitteln. Es scheint so gut wie sicher zu sein, dass russische Söldner der Wagner-Gruppe im Sudan tätig waren. Europa, die USA und ihre Verbündeten haben in der jüngsten Vergangenheit - und tatsächlich auch in der Gegenwart - erfahren, welche Folgen es hat, wenn rivalisierende Länder ihren Einfluss geltend machen können, während der Westen zögert, dasselbe zu tun. Für komplexe politische Krisen gibt es selten einfache Lösungen. Sie erfordern ein langfristiges Engagement ohne Dankbarkeit - und eine große Entschlossenheit.»

«Dagens Nyheter»: Russland investiert in Kampf um Verbündete

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Bemühungen von Russland, China und dem Westen, Verbündete etwa in Afrika und Asien zu gewinnen:

«Im Herbst hat Joe Biden Südafrikas Präsidenten Cyril Ramaphosa eine Privattour im Weißen Haus gegeben - die erste und einzige bislang. Einige Wochen später empfing König Charles Ramaphosa in London - der erste Staatsbesuch seit dem britischen Thronwechsel. Beides zeigt, wie sehr Washington und Westminster - um nicht zu sagen der Westen insgesamt - die Beziehungen zu Afrikas größter Volkswirtschaft in einer Zeit pflegen, in der die Welt wieder auf dem Weg ist, in ideologische Großmachtsblöcke geteilt zu werden. Aber die Einladungen haben sich nicht ausgezahlt - jedenfalls wenn der Zweck war, die bedingungslose Loyalität der Südafrikaner zu gewinnen.

Stattdessen flirtet Ramaphosas Regierung offen und unbeschwert mit Peking und Moskau. Die Annäherung an Russland ist Teil einer größeren Tendenz. Fast die Hälfte der Länder in Afrika weigerte sich im März vergangenen Jahres, Putins Einmarsch (in die Ukraine) zu verurteilen. Allein in diesem Jahr hat Lawrow fast zehn afrikanische Länder besucht. Moskau hat Handelsabkommen geschlossen, Investitionen versprochen und vor allem gewaltige Mengen Dünger geschenkt. Peking investiert noch mehr. Rundtouren im Weißen Haus und im Buckingham-Palast werden dagegen nicht reichen.»

«Nepszava»: Papstbesuch wird Ungarns Politiker nicht ändern

BUDAPEST: Nach dem Besuch von Papst Franziskus in Ungarn schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Dienstag:

«Er kritisierte den Nationalismus, jede Spielart des Populismus und rief zur europäischen Einheit auf. (...) Mit seinen Appellen, sich zu öffnen, (...) verwies er auf die schlimmste Krankheit der ungarischen Gesellschaft: die Haltung, als ob man auf einer Insel lebte, abgeschnitten von der Welt und den anderen Teilen Europas. (...) Die große Frage ist: Was wird danach sein? Wird das Land die Ratschläge von Papst Franziskus beherzigen? Werden sich jene, die Hass gegen andere predigen, anders besinnen? Wird sich Ungarn künftig um Einheit in der EU bemühen? Nun, wir, die wir in diesem Land leben, kennen unsere Politiker (...) und wissen leider die Antwort. Es wird sich kaum etwas ändern, und jene, von denen wir es uns am meisten erhoffen, werden sich wohl keiner Gewissensprüfung unterziehen.»

«Le Figaro»: Macron hat sein Volk verloren

PARIS: Zu den Massenprotesten am 1. Mai in Frankreich schreibt die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Dienstag:

«Es war ein «historischer» 1. Mai vorhergesagt. (...) Doch das «Außergewöhnliche» ist heute zur Routine geworden. (...) Zum dreizehnten Mal zogen die Demonstrationszüge durch die Straßen und lieferten den Vorwand für die mittlerweile tragischerweise ebenfalls üblichen Gewaltausbrüche. (...)

(Der französische Präsident) Emmanuel Macron hat seine zweite Amtszeit auf dem wackeligen Fundament der ersten begonnen und bekommt nun die ursprünglichen Mängel zu spüren: eine kleine Wählerbasis, eine Partei ohne Verankerung, eine unsichere doktrinäre «Überwindung». (...) Doch das Rezept, das einst seinen Erfolg ausmachte, entfaltet heute sein Gift (...).

Dabei bedarf es keiner Massenproteste, um die Rede des Präsidenten zu stören: Umfragen zeigen, dass die Franzosen ihm nicht mehr zuhören. Seine einzige Hoffnung: Die Schwächen seiner Gegner. (...) »

«de Volkskrant»: Lockerung des Stabilitätspakts birgt Risiken

AMSTERDAM: Die EU-Kommission will den Stabilitätspakt so ändern, dass Europas Staaten trotz hoher Schulden mehr Spielraum für Investitionen bekommen. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Um ein solides Fundament für die Gemeinschaftswährung zu schaffen, besteht seit 1997 die Vereinbarung, dass die Länder der Eurozone ihre Haushaltsdefizite und ihre Staatsverschuldung begrenzen. Fast umgehend wurde dagegen in großem Stil verstoßen, und rasch wurde klar, dass die vereinbarten Sanktionen nicht funktionieren. (...) Die EU-Kommission versucht nun, den Stabilitätspakt in Einklang mit der neuen Realität zu bringen, die unter anderem enorme Investitionen in grüne Energie und Verteidigung erfordert. Haushaltsdisziplin und Schuldenabbau bleiben die Anker, aber die Länder sollen mehr Zeit für die Rückzahlung und mehr Eigenständigkeit bei ihren Entscheidungen erhalten. (...)

Das Risiko eines weniger strengen Paktes besteht darin, dass der Druck verringert wird und Verstöße nicht geahndet werden. Eine Lockerung der Disziplin könnte zu mehr Instabilität und größeren Schäden für die Staatsfinanzen führen. Dieses Szenario sollte nicht nur in Berlin, sondern auch in Den Haag Besorgnis auslösen. Und solange es keine in Stein gemeißelten Vereinbarungen über eine wirksame Überwachung des neuen Paktes gibt, sollte (die niederländische Finanzministerin) Sigrid Kaag sich genau darauf konzentrieren und dafür auch die Unterstützung der Deutschen suchen.»

«The Telegraph»: Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 werden wach

LONDON: Die ins Straucheln geratene US-Bank First Republic wird vom Finanzkonzern JP Morgan Chase übernommen. Dazu meint der Londoner «Telegraph» am Dienstag:

«Der Zusammenbruch der First Republic Bank ist die zweitgrößte Bankenpleite in der amerikanischen Geschichte und wird nur noch von jener des Finanzunternehmens Washington Mutual im Jahr 2008 übertroffen. Regierungen sind schnell dabei zu versichern, dass es kein systemisches Problem gibt, aber nur wenige Menschen können das Geschehen ohne Schaudern beobachten, wenn Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 wach werden. Damals wurden große Banken von Staaten gerettet, um einen weltweiten Zusammenbruch zu vermeiden. Dafür wurde zusätzliches Geld gedruckt, was zu einigen der heutigen Probleme beigetragen hat. (...)

Nach dem Finanzcrash erklärten einige Aufsichtsbehörden, Banken, die ihre Geschäfte nicht ordnungsgemäß führen, sollten künftig nicht mehr gerettet werden. Doch das hat man dann doch nicht zugelassen. Giganten wie J.P. Morgan, Amerikas größte Bank, scheinen zu expandieren, indem sie mit staatlicher Unterstützung in Schwierigkeiten geratene Institute aufkaufen. Normalerweise wäre es ihr wahrscheinlich nicht gestattet worden, einen anderen Kreditgeber zu erwerben, da sie bereits einen so großen Anteil der US-Einlagen kontrolliert. Aber dies sind eindeutig keine normalen Zeiten, egal was man uns erzählt.»