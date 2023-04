Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.04.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

«Irish Times»: Im Sudan droht ein Bürgerkrieg

DUBLIN: Zu den Kämpfen im Sudan meint die «Irish Times» am Dienstag:

«Der Sudan gehörte zu den Nachzüglern des Arabischen Frühlings. Jener Phase der Hoffnung auf Demokratie von 2010-11, in der sich Volksaufstände in der arabischen Welt ausbreiteten - zunächst in Tunesien und Ägypten -, die mit großer Verspätung 2019 auch Khartum erreichten. Doch wie die meisten dieser Bewegungen wurde auch die sudanesische Volksrevolution zu Asche. Ähnlich wie in Ägypten wurde auch im Sudan das alte Regime schließlich durch einen Staatsstreich unter neuen Machthabern wiederhergestellt, nur dass es diesmal noch brutaler und paranoider war und inzwischen in zwei sich bekriegende Fraktionen gespalten ist.

In anderen Ländern - Libyen, Jemen und Syrien - führte die Gegenrevolution zu einem blutigen Bürgerkrieg. Das könnte dem Sudan noch bevorstehen, da benachbarte rivalisierende Mächte wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten beobachten, wie sich ihre jeweiligen Verbündeten bekämpfen, und eine Beteiligung erwägen könnten. Die paramilitärischen Rapid Support Forces - eine der beiden Hauptkonfliktparteien im Sudan - haben bereits enge Verbindungen zu den russischen Söldnern der Wagner-Gruppe.»

«The Times»: Britische Regierung vernachlässigt Verantwortung für Bürger

LONDON: Die Londoner «Times» kritisiert am Dienstag, dass viele Briten hilflos im umkämpften Sudan zurückgeblieben sind:

«Bedauerlicherweise befanden sich der britische Botschafter im Sudan und sein Stellvertreter bereits in London, offenbar ohne etwas von dem aufziehenden Sturm zu ahnen. Der Rest der Botschaft wurde am Wochenende unter dem Schutz britischer Soldaten auf einen Militärstützpunkt in Zypern gebracht. Zurück blieben etwa 4000 britische Staatsbürger, denen gesagt wurde, sie sollten zu Hause bleiben und sich von Fenstern fernhalten, während sie auf weitere Anweisungen warten. (...)

Warum konnte Großbritannien nicht wenigstens einige Zivilisten zusammen mit seinen Diplomaten evakuieren? Warum sind die Soldaten nicht geblieben, um die Zurückgebliebene zu schützen und sichere Sammelplätze einzurichten? Warum gibt es keine aktuelle Liste der im Ausland lebenden Briten? (...) Beamte des Außenministeriums argumentieren, dass sie eine Fürsorgepflicht gegenüber britischen Diplomaten haben. Eine Verpflichtung, sie aus Gefahrenzonen in Sicherheit zu bringen. Aber es gibt eine umfassendere Verantwortung gegenüber den britischen Bürgern im Ausland, und die wird eindeutig vernachlässigt.»

«NZZ»: Klebeaktionen machen so viel Spaß wie Indianerspiele

ZÜRICH: Zu den Klebeaktionen der Letzten Generation meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Den Klimaschützern, die ja oft, wenn auch keineswegs immer, der jüngeren Generation angehören, möchte man etwas von dem Mut und auch von der Opferbereitschaft der alten Arbeiterbewegung wünschen: Sie könnten, im Namen ihrer «Klimaangst», auch einfach sich selbst etwas zumuten anstatt allen anderen. (...)

Als Beweis ihrer Klimasolidarität könnten junge Leute auch aufhören, Filme zu streamen, jeden Unfug zu googeln oder permanent Reels zu posten. Das Internet hat einen rasenden Energiehunger und verbraucht im Jahr Strom in der Größenordnung ganzer Volkswirtschaften, Tendenz: steigend. Der Verzicht auf verschlüsselungsintensive Kommunikation, die allein der Unterhaltung dient, wäre ein ausgezeichnetes Opfer für das Klima. Aber das täte ja weh. Klimaklebeaktionen hingegen machen so viel Spaß wie Indianerspiele.»

«Wall Street Journal»: US-Militärausgaben steigen nicht genug

NEW YORK: Die weltweiten Militärausgaben haben nach Einschätzung des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri einen neuen Höchststand erreicht. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Ein am Montag veröffentlichter Bericht beschreibt einen Boom bei den Militärausgaben von Europa bis Asien. Gewertet wird er als Zeichen einer nervösen Welt, in der Diktatoren auf dem Vormarsch sind. Die USA sind auf diesen heiklen Moment weniger vorbereitet, als die offiziellen Statistiken vermuten lassen. Und die Risiken der Untätigkeit wachsen. (...)

Die Wahrheit ist, dass die Verteidigungsausgaben der USA bei drei Prozent der Wirtschaftsleistung stagnieren und mit den weltweiten Bedrohungen nicht Schritt halten können. Amerikaner ziehen es vielleicht vor, dass andere Länder mehr von der Rechnung übernehmen, aber einige (Saudi-Arabien) erhöhen ihre Verteidigungsausgaben, weil sie glauben, die USA befänden sich im Niedergang. Dies ist ein schneller Weg hin zu einer Welt, in der mehr Nationen ihre eigenen Atomwaffen entwickeln. (...)

Der Sieg der USA im Kalten Krieg war nicht zwangsläufig. Er war das Ergebnis von Entscheidungen - nicht zuletzt jener, eine dominante Militärmacht aufzubauen, die notwendig war, um sich durchzusetzen.»

«La Vanguardia»: Nordsee als grünes Kraftwerk Europas

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Pläne für die Nordsee als grünes Kraftwerk Europas:

«Neun europäische Länder haben ein gigantisches Projekt für Windstrom aus der Nordsee initiiert. Ziel ist der massive Einsatz von Offshore-Windkraftanlagen, um bis 2050 mehr als 300 Gigawatt Strom zu produzieren, genug, um den Bedarf von 300 Millionen Haushalten zu decken. Die Bedingungen dafür sind wegen zwei Faktoren ideal: die geringe Meerestiefe und die starken und konstanten Winde in der Region. Das Megaprojekt ist wichtig wegen des grünen Stroms, den es erzeugen kann, und als eindringliche Botschaft der Zusammenarbeit europäischer Länder, um ihre Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und den Kampf gegen den Klimawandel voranzutreiben. Die Investitionen sind enorm: mehr als 800 Milliarden Euro.

Diese Initiative für grüne Energie sollte auch Spanien ein Beispiel sein. Seine große Kapazität bei Solarenergie könnte es zu einem wichtigen Stromlieferanten für den Rest Europas machen. Deshalb sollten Studien zu großen Energieprojekten gefördert werden, um das große Potenzial erneuerbarer Energien zu nutzen. Europa braucht Ökostrom und auch Spanien könnte einen Teil davon erzeugen.»