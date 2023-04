Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«NRC»: Künftige Rolle von Weltbank und IWF ist ungewiss

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «NRC» kommentiert am Dienstag die Rolle der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF):

«Es stellt sich die Frage, wie diese beiden Organisationen, deren Grundzüge in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurden, ihre Rolle in Zukunft noch spielen können. Sie sind nicht mehr repräsentativ: Die USA haben in beiden Organisationen bei wichtigen Entscheidungen eine Sperrminorität. Verschiedene Änderungen bei den Anteilen der Länder und den damit verbundenen Stimmrechten haben nicht dazu geführt, dass China ein ähnliches Gewicht erlangt hat.

Hier besteht ein heikles Dilemma. Zwei Extremszenarien sind denkbar: Entweder gewinnt China selbst mehr Macht in beiden Organisationen, was zu einer möglichen Lähmung oder einem Desinteresse der USA führt. Oder die Verhältnisse bleiben wie sie sind, was dazu führen würde, dass IWF und Weltbank marginalisiert werden und als Repräsentanten nur eines Teils der Weltwirtschaft übrig bleiben.

Es ist von entscheidender Bedeutung, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Die Welt braucht eine Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik mit genügend finanzieller Feuerkraft, um in Krisenzeiten etwas bewirken zu können.»

«Financial Times»: Hoffnung auf Demokratie im Sudan war naiv

LONDON: Zum Machtkampf zweier Generäle im Sudan meint die britische Tageszeitung «Financial Times» am Dienstag:

«Während Flugzeuge Teile der Hauptstadt Khartum beschießen und sich die Kämpfe im ganzen Land ausbreiten, besteht die Gefahr, dass der Sudan in einen umfassenden Bürgerkrieg abgleitet. Das wäre nicht nur eine Katastrophe für die 45 Millionen Einwohner, sondern für die gesamte Region. Der Sudan grenzt an sieben Länder und hat eine lange Küstenlinie am Roten Meer, durch die ein Großteil des europäischen Öls fließt. Der Sudan grenzt an sieben Länder und hat eine lange Küstenlinie am Roten Meer, durch die ein Großteil des europäischen Öls fließt. Vor allem die Golfstaaten, die die sudanesische Regierung unterstützt haben, fürchten ein Chaos. (...)

Die Träume von einem Übergang zur Demokratie, die nach den monatelangen Straßenprotesten im Vorfeld des Sturzes von Omar al-Baschir aufflackerten, sind zerplatzt. Sie basierten immer auf der wackeligen Vorstellung, dass Männer mit Waffen und illegalen Geschäftsinteressen, ganz zu schweigen von dem Blut an ihren Händen, die Macht an Zivilisten abgeben würden. Generell erscheinen internationale Hoffnungen, dass der Sudan mit Versprechungen, einschließlich eines Endes der westlichen Sanktionen und der Aussicht auf einen Schuldenerlass, zur Demokratie bewegt werden könnte, inzwischen als naiv.»

«NZZ»: Gestiegene Kerninflation ist Grund zur Sorge

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Bemühungen um die Eindämmung der Inflation in den USA und im Euro-Raum:

«Nötig ist, dass sich die Preisentwicklung auf breiter Basis stabilisiert. Ein Maß für diesen grundlegenden Trend ist die Kerninflation. Bei diesem Indikator werden schwankungsanfällige Preise (wie etwa für Energiegüter und Nahrungsmittel) ausgeklammert. Die Kerninflation ist daher aussagekräftiger als die Gesamtinflation. Sie zeigt derzeit ein unschönes Bild: Sowohl in den USA als auch im Euro-Raum ist die Kerninflation im März gestiegen. (...)

Die Zuversicht an den Märkten ruht somit auf einem brüchigen Fundament. Denn eigentlich gibt es für die USA und den Euro-Raum nur zwei Szenarien: Entweder bleiben die Konjunktur und der Arbeitsmarkt relativ robust, was jedoch mit dem Preis eines weiterhin hohen Inflationsdrucks und tendenziell steigender Zinsen verbunden ist. Oder es kommt zu Rezession und Arbeitslosigkeit, was den Inflationsdruck zwar mindert, aber auch Nachfrage und Konsum sinken lässt. Weder das eine noch das andere stimmt besonders zuversichtlich.»

«Nepszava»: Beim Umweltschutz können wir Deutschland nur beneiden

BUDAPEST: Zum deutschen Atomausstieg schreibt die linke Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Deutschland beharrte auf seinen Prinzipien, auf der grünen Energiewende, zu einer Zeit, in der sich ganz Europa im Hinblick auf die Energieversorgung in einer außergewöhnlich schwierigen Lage befindet. Die Konsequenz, mit der es das tut, ist in der Tat beneidenswert. (...) In der Ampel-Koalition besteht keine Einigkeit, was die Nutzung der Atomenergie betrifft. Die FDP ist da viel offener als die Umweltschützer. Doch mit ungarischem Verstand ist es oft schwierig zu begreifen, um was für ein umweltbewusstes Land es sich hier handelt. Noch vor kurzem stritten sich FDP und Grüne darüber, ob im Lichte der Umweltrisiken überhaupt noch Autobahnen gebaut werden sollen. In Ungarn würde sich ein derartiges Dilemma kaum stellen.»

«Die Presse»: Bei Sanktionen spielt Zeit für Westen

WIEN: Zu den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukrainekriegs schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Die Frage, inwieweit Sanktionen eine Kursänderung bewirken können, hat Putins Angriffsbefehl eindeutig beantwortet: Nein, sie können es nicht. Doch das ist nicht mehr relevant, denn die russischen Lügen- und Gewaltexzesse haben das westliche Kalkül verändert: Die Sanktionen dienen nicht mehr dazu, Putin umzuerziehen, sondern haben den Zweck, die russische Wirtschaft so weit kleinzukriegen, dass Russlands künftige Aktionen - wie geartet sie auch sein mögen - für Europa keine Bedrohung mehr darstellen.

Mit jedem musealen Panzer, den die Russen an die Westfront karren, mit jeder importierten Waschmaschine, die sie ausschlachten, um an Mikrochips zu kommen, mit jeder Werkschließung und jedem IT-Experten, der in den freien Westen flüchtet, rückt dieses Ziel ein Stück näher. Und nachdem die Sanktionen den Europäern von Monat zu Monat immer weniger wehtun, den Russen aber immer mehr, wird sich dieses Ungleichgewicht der Kräfte immer stärker Richtung Westen neigen - unabhängig davon, welche Wendung der Krieg noch nehmen mag.»