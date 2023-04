Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Irish Times»: Biden zeigt unerschütterliches Interesse an Irland

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Dienstag den Besuch von US-Präsident Joe Biden in Irland und Nordirland:

«Während das Bündnis zwischen den USA und Großbritannien in der Nachkriegszeit als «besondere Beziehung» gepriesen wurde, ist die Verbindung zwischen den USA und Irland älter - und einzigartig. (...) Joe Bidens Besuch - 25 Jahre nachdem ein von den USA unterstütztes politisches Abkommen den Frieden in Nordirland herbeiführte - erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt in einer schwierigen Welt nach dem Brexit. Das noch nicht ausgereifte Windsor Framework (zur Modifizierung des Nordirland-Protokolls) braucht starke wirtschaftliche Unterstützung, um zu überleben.

Die USA, die in 900 amerikanischen Unternehmen in der Republik Irland fast 200.000 Arbeitsplätze bieten, werden erneut eine Schlüsselrolle spielen müssen. Dieses Mal indem sie Nordirland wirtschaftlich unterstützen, damit dieses neue Abkommen funktioniert. Die amerikanische Unterstützung für den Friedensprozess war in den vergangenen Jahren real und erheblich. Und lebenswichtig. Der Besuch dieses irischsten aller amerikanischen Präsidenten demonstriert sein unerschütterliches Interesse an Irland.»

«El Mundo»: Xi wie Unsere Liebe Frau von Fátima

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Dienstag die China-Reisen ausländischer Politiker:

«Xi Jinping erscheint wie Unsere Liebe Frau von Fátima, die von Pilgern angerufen wird, ein Wunder für den Weltfrieden zu erwirken. Aus Europa kamen der Deutsche Olaf Scholz, unser Pedro Sánchez und vergangene Woche Emmanuel Macron mit von der Leyen: Alle flehen Xi an, Putin zu einem Ende der Invasion der Ukraine zu bewegen. Jetzt ist auch Lula da Silva an der Reihe. Mit der Hingabe, mit der die lateinamerikanische Linke alternative Organisationen erfindet, will er außerhalb von Nato und UN einen «Club für den Frieden» gründen, um ein Abkommen zwischen Kiew und Moskau zu schmieden.

Xi lächelt ausdruckslos. China und Russland sind zwei Seiten derselben Medaille und haben sich gegenseitig die Treue geschworen. Wie Putin hat Xi ein Einparteienregime in ein autokratisches Regime verwandelt. Und wie Putin steht er liberalen Demokratien zutiefst feindlich gegenüber. Sie streben keine multipolare Ordnung an, sondern die Wiederherstellung der Machtblöcke, wie sie bis zum Fall der Sowjetunion existierten.»

«De Telegraaf»: Irritationen zwischen Partnern sind schädlich

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Dienstag die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente zum Krieg in der Ukraine:

«In der Schattenwelt der Spionage ist es immer schwierig, die Wahrheit herauszufinden, aber die panische Reaktion sowohl Washingtons als auch Kiews - wobei man die ins Internet gestellten Dokumente zunächst als unwahr und später als irrelevant abtat - deutet darauf hin, dass doch mehr dahintersteckt.

Dass es in der Ukraine an Flugabwehrgeschützen und allen möglichen anderen Ausrüstungen wie Panzern mangelt, war bereits bekannt. Aber die Dokumente enthüllen auch recht detailliert, wie die USA an die Informationen gelangt sind, anscheinend hauptsächlich durch elektronische Spionage. (...)

Die Ukraine reagierte vorerst gelassen auf die Berichte, dass Washington auch Selenskyj ausspioniert und abgehört hat. Bei Geheimdiensten wird zwar stets davon ausgegangen, dass sie niemandem trauen. Dennoch ist es peinlich, wenn man, wie die USA, gegenüber Putin eine geschlossene Front zeigen will. Irritationen zwischen Partnern, die so eng zusammenarbeiten, sind immer schlecht.»

«The Times»: Beim Thema Taiwan liegt Macron falsch

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Dienstag Äußerungen von Präsident Emmanuel Macron zum Konflikt um Taiwan:

«Abschreckung kann als Provokation ausgelegt werden. Jeder Schritt muss sorgfältig abgewogen werden, um eine Eskalationsspirale zu vermeiden. Frankreichs Präsident Macron ist darüber beunruhigt. Er hat Europa davor gewarnt, sich in Krisen verwickeln zu lassen, «die nicht unsere sind». Die Europäer sollten nicht zu «Amerikas Mitläufern» werden.

Doch Macron irrt sich, wenn er behauptet, Taiwan sei das Problem von jemand anderem. Selbst aus rein wirtschaftlicher Sicht ist Taiwan wichtig. Die globale Wertschöpfungskette ist bei der Herstellung von Halbleitern, die in der modernen Elektronik weit verbreitet sind, stark von dem Land abhängig.

Außerdem ist Taiwan für die internationale Sicherheit von Bedeutung. In der indo-pazifischen Region leben etwa 60 Prozent der Weltbevölkerung. Die USA sind dort einflussreich, und ihre Unterstützung ist für mehrere regionale Demokratien wichtig - von Japan bis Südkorea und Australien. Eine unangefochtene chinesische Aggression in Taiwan würde diesen und anderen Ländern signalisieren, dass China bei künftigen Menschenrechtsverletzungen, politischer Einmischung, Cyberangriffen, beim Diebstahl geistigen Eigentums oder gar bei militärischer Aggression nicht zur Rechenschaft gezogen, geschweige denn bestraft wird.»