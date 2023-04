Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.04.23 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

«The Guardian»: Mögliche Rechtskoalition in Finnland Anlass zur Sorge

LONDON: Zur Parlamentswahl in Finnland meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«In sicherheitspolitischen Fragen wie dem Nato-Beitritt Finnlands und der starken Unterstützung für die Ukraine - beides Politikfelder, die durch die 805 Meilen (rund 1300 Kilometer) lange Grenze zu Russland beeinflusst werden - wird sich wenig ändern, egal wie die neue Regierung zusammengesetzt sein wird. Das Wahlergebnis bedeutet jedoch, dass der Vorsitzende der konservativen Nationalen Sammlungspartei, Petteri Orpo, der das Staatsdefizit verringern will, die Möglichkeit hat, eine Koalition mit der nationalkonservativen Partei Die Finnen anzustreben, der lokalen Variante der immer stärker werdenden radikalen Rechten in Europa.

Dies gibt weit über die Grenzen Finnlands hinaus Anlass zur Sorge. Als Folge der Corona-Pandemie und des russischen Krieges in der Ukraine gibt es Anzeichen dafür, dass wirtschaftliche Ängste und eine Krise der Lebenshaltungskosten die europäische Politik verschieben. Und zwar in Richtung eines stärker auf das eigene Land bezogenen und ökologisch weniger ambitionierten Kurs.»

«El País»: Nordische Rechte auf dem Vormarsch

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag den Wahlsieg der Konservativen und Rechtspopulisten in Finnland:

«Die Botschaften der extremen Rechten zu Themen wie Einwanderung und Inflation haben die Partei von Sanna Marin bei der Wahl in Finnland auf den dritten Platz verwiesen. Die 37-jährige Ministerpräsidentin, die im In- und Ausland enorme Popularität genießt, erzielte zwar ein gutes Ergebnis für die Sozialdemokraten. Aber das reichte nicht, um ihr Land weiter regieren zu können, weil die zwei rechten Parteien, die Nationale Koalition und die Ultra-Finnen-Partei, mehr Stimmen bekamen.

Schulden, Einwanderung und Euroskeptizismus sind Themen, die in unterschiedlichem Maße von den rechten Parteien der Region propagiert werden. Diese Themen bekommen jetzt mehr Gewicht in den skandinavischen Gesellschaften als Fragen der Wohlfahrt, des Multikulturalismus oder der sozialen Gerechtigkeit, Aushängeschilder der nordischen Sozialdemokratie. Der Einfluss der extremen Rechten wie auch in Schweden ist bereits zu einem Normalzustand geworden. Im Norden hat die radikale Rechte ein Maß an Einfluss gewonnen, das ihr in den großen Ländern des Kontinents außer Italien versagt bleibt.»

«De Telegraaf»: Bei Befreiung der Krim dürfte der Westen bremsen

AMSTERDAM: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Kiew betont immer wieder, dass der Krieg erst dann zu Ende sein wird, wenn die Krim wieder in ukrainischer Hand ist. (...) Vor aller Welt sagen die USA und ihre Verbündeten, dass die Ukraine selbst entscheiden wird, unter welchen Bedingungen sie am Verhandlungstisch Platz nimmt. Aber viele Analysten glauben, dass der Westen hinsichtlich der Befreiung der Krim auf die Bremse treten wird. Beispielsweise beim Umfang der Waffenhilfe. Dahinter steht die Befürchtung, dass die Krim für Putin tatsächlich eine nukleare rote Linie darstellt. Aber selbst wenn die Krim befreit wird, dürfte das Bedürfnis der Ukraine nach historischer Gerechtigkeit mit dem Bedürfnis des Westens kollidieren, die Lage zu beruhigen.»

«NZZ»: Finnlands Wähler setzen Linkskurs beim Geldausgeben Grenzen

ZÜRICH: Zur Niederlage der Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin bei den Parlamentswahlen in Finnland meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Sanna Marin gehört einer Generation von linken Politikern an, die sich kaum darüber bewusst zu sein scheinen, dass jemand für ihre hehren politischen Anliegen einen Preis zahlen muss. Ihre identitätspolitischen Schmisse tragen diese Linken mit Stolz zur Schau; als wollten sie verschleiern, dass sie dank ihrer exekutiven Macht längst zur Elite zählen. Wenn Marin sich etwa auf Instagram in Lederjacke und Jeansshorts auf einem Rockfestival präsentierte, dann schlug sie daraus politisches Kapital, indem sie mit ihrer Rolle als «starker Frau» kokettierte.

Die finnischen Wähler bewiesen ein besseres Gespür dafür, dass politische Entscheidungen nicht umsonst zu haben sind und gaben dem bürgerlichen Lager die Stimmenmehrheit. Ob Klimaschutz, Wohlfahrtsstaat oder Überalterung der Gesellschaft: Jede Lösung von Problemen bringt finanzielle Verlierer mit sich. Heute oder in zukünftigen Generationen. Sanna Marins Linkskurs ist beim Geldausgeben an seine Grenzen gestoßen: Denn Fortschritt, der auf Kredit finanziert wird, ist keiner.»

«Wall Street Journal»: Erkenntnis zu Chinas Ballon widerlegt Biden

NEW YORK: Der vor zwei Monaten über den USA abgeschossene chinesische Ballon soll US-Medienberichten vom Montag zufolge Informationen über mehrere amerikanische Militärstandorte gesammelt und Daten in Echtzeit an Peking gesendet haben. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Dies ist eine Sidewinder-Rakete auf die damaligen Argumente des Weißen Hauses und des Pentagons, nämlich dass der Ballon kein großes Geheimdienstrisiko darstellte und keine besseren Informationen aufsaugen konnte als chinesische Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Die US-Amerikaner sollten glauben, dass China sich die Mühe machen würde, eine globale Ballonflottille zu bauen, die in ganz Europa und Asien gesichtet wird, ohne dass es einen Nutzen für die Spionage hätte.(...)

Bidens Regierung mag darauf bestehen, dass die von Peking gesammelten Informationen nicht so wertvoll waren, aber die Wähler können daraus zu Recht schließen, dass der Präsident nicht auf gleicher Höhe mit ihnen steht. Dies ist zu einem Muster im Team Biden geworden, und es untergräbt die parteiübergreifende Unterstützung, die der Präsident braucht, um in einer zunehmend gefährlichen Welt Außenpolitik zu betreiben.»