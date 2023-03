Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Rzeczpospolita»: Ein zweites Nordkorea direkt neben Polen

WARSCHAU: Zur Ankündigung von Kremlchef Wladimir Putin, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren, schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«(Der belarussische Machthaber) Lukaschenko wird für Putins Russland so etwas wie (Nordkoreas Machthaber) Kim Jong Un für China. So schafft der Kreml ein Nordkorea im Zentrum Europas. Gleichzeitig ist der Einfluss Moskaus auf Minsk viel größer als der Pekings auf Pjöngjang. Nun muss Ex-Präsident Dmitri Medwedew den Ukrainern, Polen oder Litauern nicht mehr mit Atomwaffen drohen. Lukaschenko wird es tun, weil er einen besonderen Hass auf Nachbarstaaten hegt, die die demokratische Opposition in Belarus unterstützen.

Lukaschenko hat bewiesen, dass er unberechenbar ist, als er etwa ein Passagierflugzeug von Athen nach Vilnius zur Landung zwang oder Tausende von Migranten an die Grenze zu Polen und Litauen schickte. Belarus steht Nordkorea in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen in nichts nach. Es gibt Gulags, Tausende von politischen Gefangenen, politische Morde und Folter. Lukaschenko will die Macht an seinen Sohn übergeben. Und er ist überzeugt, dass Atomwaffen die Unverletzlichkeit seiner Festung auf Jahre hinaus sicherstellen werden.»

«Diena»: Teurere Energie, höhere Unsicherheit, weniger Touristen

RIGA: Die lettische Tageszeitung «Diena» beschäftigt sich am Dienstag mit den Auswirkungen von Russlands Krieg in der Ukraine auf die heimische Wirtschaft:

«Wenn man die Situation in der Wirtschaft unseres Landes bewertet, dann machen sich die Auswirkungen des von Russland begonnenen Krieges am stärksten im Anstieg der Energiepreise bemerkbar. Auch lässt sich nicht leugnen, dass Lettland vor dem Hintergrund des Krieges als unsicherer angesehen wird als zuvor. Bereits im Sommer 2022 hat der Krieg die Tourismus- und Gastgewerbebranche getroffen, die weniger ausländische Reisende als erwartet begrüßte. Langfristig könnte dies auch die Investitionszuflüsse beeinträchtigen. Ähnliche Trends lassen sich auch in Litauen, Estland, Polen, Finnland und anderen Ländern in der Nähe von Russland beobachten.»

«The Times»: Netanjahu muss einen Kompromiss finden

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Dienstag den vorläufigen Stopp der umstrittenen Justizreform in Israel:

«Netanjahu muss diese Verzögerung nutzen, um einen Kompromiss zu finden. Viele Israelis akzeptieren die Notwendigkeit einer gewissen Justizreform. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass in Israel über die angemessene Rolle der Gerichte in einer Demokratie diskutiert wird und darüber, wie ein Gleichgewicht zwischen Mehrheitsherrschaft und Minderheitenrechten hergestellt werden kann.

Durch die Ablehnung aller bisherigen Kompromissangebote haben Netanjahu und seine Koalitionspartner es jedoch nahezu unmöglich gemacht, einen Konsens zu erzielen. Die größte Gefahr besteht nun darin, neue Gesetze zu verabschieden, die vom Obersten Gerichtshof umgehend abgelehnt werden. Dies würde zu einer Verfassungskrise führen, die die Legitimität der Regierung in Frage stellen und Israel in ein noch größeres Chaos stürzen würde.»

«De Standaard»: Aussetzung der Justizreform in Israel beruhigt nicht

BRÜSSEL: Zum Aussetzen der Justizreform in Israel meint die belgischen Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Dass sich letztlich ein Kompromiss über eine Verschiebung der Reform abzeichnete, ist wenig beruhigend. Denn die Ultranationalisten knüpfen ihre vorläufige Geduld an die Schaffung einer Nationalgarde, die direkt dem rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir unterstellt wäre. In der Praxis würde dies auf die offizielle Schaffung einer nationalen Schlägertruppe hinauslaufen, die von Fanatikern vorangetrieben wird, die eine anti-palästinensische und religiöse Gewaltagenda verfolgen. Dieses Szenario wird nicht nur zu Gewalt gegen gemäßigte Israelis und Palästinenser führen, sondern auch so manchen High-Tech-Unternehmer aus dem Land treiben. Israel wird sich dann nicht nur in einer noch nie dagewesenen internationalen Isolation, sondern auch in einem wirtschaftlichen Abwärtsstrudel wiederfinden.»

«de Volkskrant»: Israel droht ein noch stärkeres Chaos

AMSTERDAM: Zur Aussetzung der umstrittenen Justizreform in Israel heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Es bleibt die Frage, wie Netanjahu, ein sehr wendiger Politiker, aus dieser Situation herauskommt. Vor den Demonstranten zu kapitulieren, ist für ihn keine Option. Wenn die Reform scheitert, werden seine rechtsextremen Partner die Koalition aufkündigen, und es werden wahrscheinlich Neuwahlen folgen: die sechsten in vier Jahren. Die Chancen, dass er dann wieder Ministerpräsident wird, sind gering, auch weil keine andere Partei mehr mit Netanjahu regieren will.

Außerdem ist der Ministerpräsident selbst wegen Korruption angeklagt und hofft, dass er dank der Reform nicht ins Gefängnis muss. Viele bezweifeln, dass Netanjahu bereit ist, seine eigenen Interessen zum Wohle des Landes zu opfern. Und wenn die Regierung stürzt, so meinen Analysten besorgt, gerät ein stark gespaltenes Land, in dem Wahlen in den letzten Jahren nie zu einer klaren Mehrheit geführt haben, nur noch stärker ins Chaos. Und das alles zu einer Zeit, in der die Spannungen im besetzten Westjordanland, wo es fast täglich Tote gibt, stark angestiegen sind.»

«Pravo»: Zukunft der Ukraine entscheidet sich auch in Amerika

PRAG: Zur Entwicklung im Ukraine-Krieg schreibt die Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Dienstag:

«Den größten Einfluss auf die Zukunft der Ukraine könnte am Ende die weitere Entwicklung in den USA haben. Für Kiew ist Amerika faktisch eine zweite Kriegsfront. Ex-US-Präsident Donald Trump, der bereits seine Kandidatur für das Weiße Haus erklärt hat, argumentiert, dass eine weitere Unterstützung der Ukraine nicht im nationalen Interesse sei. Ein anderer möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, nennt den Krieg einen «territorialen Streit», von dem sich die USA loslösen sollten. Doch auch für Amtsinhaber Joe Biden könnte es schwer werden, einen möglicherweise endlosen Krieg vor den Wählern zu verteidigen. Es gibt nicht wenige innenpolitische Probleme - und neue kommen ständig hinzu, wie zum Beispiel die aktuelle Krise im Bankensektor.»

«La Vanguardia»: Israel am Rande des Abgrunds

MADRID: Zur Verschiebung der umstrittenen Justizreform in Israel nach massiven Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Dienstag:

«Netanjahu versucht, die Spannungen zu entschärfen und Zeit zu gewinnen, gibt die Reform aber nicht auf. (...) Israel ist eine Demokratie, aber ohne ein wirksames System der gegenseitigen Kontrolle der Staatsgewalten könnte es diese Eigenschaft verlieren. Das Land hat keine Verfassung und keine zweite Parlamentskammer, so dass die Judikative und der Oberste Gerichtshof die einzigen sind, die den Auswüchsen der politischen Macht Einhalt gebieten können. Die (rechtskonservative) Likud-Partei und ihre Partner wollen das Verfahren zur Auswahl der Richter kontrollieren, womit die Regierung kaum noch einer Kontrolle unterzogen sein würde.

Die extreme Polarisierung der israelischen Gesellschaft kann zu gewalttätigen Unruhen führen, die das Land in eine gefährliche Grenzsituation bringen würden, sollte die Justizreform noch verabschiedet werden. Israel befindet sich am Rande des Abgrunds.»

«NZZ»: Konflikt um Israels Justizreform ist noch nicht gelöst

ZÜRICH: Zum Aussetzen der Justizreform in Israel meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Benjamin Netanjahu ist bekannt als gewiefter Stratege, der schon viele Krisen gemeistert hat. Doch im Streit um die Justizreform hat sich der israelische Ministerpräsident in eine Ecke manövriert, aus der es schließlich keinen einfachen Ausweg gab. Am Ende blieben ihm nur schlechte Optionen: Hielte er an dem umstrittenen Vorhaben zur Begrenzung der Befugnisse des Obersten Gerichts fest, liefe er Gefahr, dass das Land durch die Proteste der Gegner komplett gelähmt würde. Gäbe er hingegen ihren Forderungen nach einem Stopp der Reform nach, drohte seine Koalition zu platzen.

Dass Netanjahu nun eingelenkt und die Reform zumindest vorläufig auf Eis gelegt hat, ist richtig. Ein echter und ehrlicher Dialog mit den Gegnern ist überfällig. Es sind keineswegs nur säkulare Linke, die gegen die Reform demonstrieren, wie es das Regierungslager behauptet. Auch viele Religiöse und Rechte sind besorgt, dass die Regierung zu viel Macht erhielte, wenn sie mit einfacher Mehrheit in der Knesset jeden Beschluss des Obersten Gerichts überstimmen könnte. Doch die Reform ist nur verschoben, nicht aufgehoben. Gelöst ist der Konflikt damit nicht.»