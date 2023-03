Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«de Volkskrant»: Kurden könnten für Kilicdaroglu stimmen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» beschäftigt sich am Dienstag mit den Chancen des türkischen Oppositionsführers Kemal Kilicdaroglu, der bei der Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan antritt:

«Kilicdaroglu ist seit 2010 Vorsitzender der Partei CHP und hat in dieser Funktion eine Reihe von Wahlniederlagen gegen die regierende AKP eingefahren. Seine Partei hat es nicht geschafft, mehr als 26 Prozent der Stimmen zu erreichen. (...) Zu den Stärken Kilicdaroglus gehört seine kooperative, verbindende Art. So reichte er den gläubigen Teilen der Bevölkerung die Hand, die vom traditionellen, elitären Kemalismus stets ignoriert und verachtet worden waren. (...)

Über einen Aspekt seines Lebenslaufs spricht Kilicdaroglu selten, wenn überhaupt: sein ethnisches und religiöses Profil. Der Mann ist kurdisch-alevitischer Herkunft. Das verbindet zwei Minderheiten in der Türkei, aber für jemanden, der die gesamte türkische Nation repräsentieren will, wäre es wenig hilfreich, dies zu betonen. Zudem gilt es in der Türkei bei Wahlen als Handicap, Alevit zu sein. Für einige sunnitische Muslime kommt es nicht in Frage, für einen Aleviten zu stimmen. Dass er Kurde ist, ist weniger ein Nachteil. In gewisser Weise ist es sogar ein Vorteil: Die prokurdische Partei HDP dürfte bereit sein, ihre Anhänger für die Unterstützung der Kandidatur Kilicdaroglus zu mobilisieren.»

«El País»: Spaniens Koalitionsregierung gespalten

MADRID: Die spanische Zeitung kommentiert am Dienstag den Streit der spanischen Koalitionsparteien PSOE und Unidas Podemos über die Reform des Sexualstrafrechts:

«Der 8. März (Weltfrauentag) ist mehr als nur ein wichtiges Datum für die feministische Bewegung. In Spanien fällt es mit einem Streit in der Koalitionsregierung zusammen. Falls es nicht noch eine Überraschung gibt, wird die Spaltung bei der Abstimmung im Parlament über die Reform des «Nur Ja heißt Ja»-Gesetzes offen zutage treten, wobei der (linksalternative Juniorpartner) Unidas Podemos so weit geht, der (sozialistischen) PSOE «Verrat» am Feminismus vorzuwerfen.

Alle Versuche einer Einigung blieben erfolglos. Eine Korrektur des Gesetzes aber ist angesichts der Beunruhigung in der Gesellschaft über mehr als 720 Haftverkürzungen und 74 vorzeitige Haftentlassungen nötig. Die Regierung befindet sich in einer schwachen Position. Eine Verschwörung von Geschäftsleuten (auf den Kanaren), die versucht haben sollen, einen sozialistischen Abgeordneten mit Prostituierten und Kokain zu bestechen, ist schwere Kost für die Anhänger der Regierung. Es stimmt, dass Koalitionen vor Wahlen leichter mal zerbrechen. Aber trotz schlechter Umfragewerte wäre es falsch, wenn die letzten Monate der Legislaturperiode die gesamte Amtszeit der Regierung rückwirkend in ein schlechtes Licht rücken würden.»

«NZZ»: Abkommen zum Schutz der Meere oft nur vage formuliert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag das UN-Abkommen zum Schutz der Weltmeere:

«Es werden verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfungen für alle Aktivitäten eingeführt, die wesentlichen Einfluss auf die Meeresumwelt der Hohen See haben, also auch für den Tiefsee-Bergbau. Das ist ein großer Fortschritt. (...) Und trotzdem wäre es fatal, sich nun zurückzulehnen und zu meinen, zumindest im Bereich Naturschutz auf Hoher See sei nun alles geregelt und gut. Denn der Vertrag ist noch gar nicht in Kraft, dafür muss er erst von genug Ländern ratifiziert und in nationales Recht übersetzt werden - das kann eine Weile dauern, die Zeit ist aber jetzt schon knapp. (...)

In vielen Bereichen sind die Vorstellungen so gegensätzlich wie eh und je. Damit trotzdem alle zustimmen, mussten die Formulierungen jeweils sehr vage bleiben. Ungeklärt ist etwa die Frage, was «Meeresschutzgebiet» bedeutet; das Spektrum reicht von nachhaltiger Nutzung bis Sperrzone. Das wird bei jeder Entscheidung über die Einrichtung eines Schutzgebiets wieder heftig diskutiert werden. Und wenn es keine Mehrheit gibt, die sich einigen kann, wird der Vertrag keine Wirkung haben.»