Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Público»: Ende der Dunkelheit bei sexuellem Missbrauch in der Kirche

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Dienstag das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchung, derzufolge in der katholischen Kirche des Landes während der vergangenen sieben Jahrzehnte etwa 5000 Kinder sexuell missbraucht wurden:

«Die schwerste Aufgabe der Kommission war es, die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass das Schweigen nicht länger geschützt werden dürfe. Dass es endlich Wahrheit und Gerechtigkeit geben müsse, um nicht nur auf Kriminelle hinzuweisen, sondern auch das Leid der Opfer etwas zu mildern. Die Kommission war erfolgreich, weil die Kirche endlich erkannt hat, dass die Zeit der Toleranz und des Schweigens vorbei ist. Wie schonungslos eine Reihe hoher Würdenträger der Kirche bloßgestellt wurde, zeigt das Engagement und den Mut der Bischöfe. Wir hatten uns an die Unausweichlichkeit auffälliger Priester gewöhnt, an die Resignation, dass die von ihnen ausgeübte Gewalt nur ein weiteres Dogma sei, das niemand stoppen könne. Die Gewalt unwürdiger Priester oder perverser Katecheten war bekannt. Aber sie blieb folgenlos in einer Kultur der Ehrfurcht und der Angst. Was lange bekannt war, ist von der Kommission nun auf grausame Weise aufgedeckt worden. Wie der Leiter der Kommission sagte: Der Schmerz der Wahrheit tut weh, aber nur er macht frei.»

«NZZ»: Die Zeitenwende wird ein Jahrhundertprojekt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag Umfragen, die auf eine nur geringe Bereitschaft der Deutschen zur Verteidigung des eigene Landes hindeuten:

«Vergangene Woche erst erfuhren die Balten, dass sie sich im Falle einer russischen Invasion nicht darauf verlassen sollten, dass die Deutschen ihrer Regierung Beine machen, um die Nato-Partner zu verteidigen. Die jüngste Erhebung im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ist noch eindrucksvoller. Auf die Frage, wie er (oder sie) sich im Falle eines militärischen Angriffs auf Deutschland verhalten würde, antwortet nur jeder zehnte erwachsene Bundesbürger, dass er zum Kriegsdienst bereit wäre. (...) Im europäischen Ausland mag die Bundesrepublik heute als normale Nation gelten, die bitte schön endlich den ihrer Größe und wirtschaftlichen Potenz angemessenen Beitrag zur kollektiven Verteidigung leisten möge. Doch Deutschland ist kein normales Land, und die Deutschen sind keine normalen Bürger. Dafür ist ihr Verhältnis zu sich selbst zu gebrochen - was angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus nachvollziehbar ist. Man kann dieses gebrochene Verhältnis richtig finden oder bedauern, aber man muss es als Tatsache zur Kenntnis nehmen. Andernfalls sind die Enttäuschungen programmiert. Solange die Deutschen kein deutlich positiveres Verhältnis zu sich und ihrem Land haben, wird man mit ihnen gemeinsam keinen Krieg führen, geschweige denn gewinnen können. Ein solcher Bewusstseinswandel wiederum vollzieht sich nicht von heute auf morgen. Die Zeitenwende wird, falls sie überhaupt etwas wird, ein Jahrhundertprojekt.»

«Die Presse»: Netanhaju stellt seine Interessen vor das Wohl Israels

WIEN: Zu den umstrittenen Justizreform-Plänen der israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu schreibt «Die Presse» am Dienstag in Wien:

«Folgt Israel Netanjahus autokratischen Anwandlungen? Dagegen sprechen der machtvolle Widerstand der Zivilgesellschaft, eine klare Mehrheit gegen die Justizreform und die vage Hoffnung, dass die Koalition früher oder später an ihren Fliehkräften auseinanderbrechen wird. Sie könnte jedoch großen Schaden anrichten. Einer Koalition der gemäßigten Kräfte steht vor allem Netanjahu im Weg. Noch zeigt der Premier kaum Skrupel, sich an der Macht zu halten. Für ihn geht das Wohl seiner Person der Nation vor. Es erweist sich zunehmend als tragisch für Israel, dass er sein Schicksal mit dem des Staats verwoben hat.»