Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«The Guardian»: Erdbebenhilfe für Syrien ist große Herausforderung

LONDON: Zum Kampf gegen die Folgen des Erdbebens in der Türkei und Syrien meint die britische Zeitung «The Guardian» am Dienstag:

«Die Türkei steht vor einer immensen Herausforderung. Sie verfügt jedoch über geschulte und erfahrene Rettungskräfte, da sie in der Vergangenheit immer wieder von Beben heimgesucht wurde. Außerdem haben 45 Länder ihre Unterstützung zugesagt. Auf der syrischen Seite der Grenze hingegen werden sich sowohl die Rettungs- als auch die Hilfsmaßnahmen als weitaus schwieriger erweisen. Die Bereitstellung von Hilfe dürfte sowohl diplomatisch als auch logistisch eine Herausforderung sein. Die Angehörigen des syrischen Zivilschutzes (Weißhelme) waren gezwungen, Experten für die Rettung von Menschen aus Trümmern zu werden. Doch sie benötigen dringend Such- und Rettungsausrüstung, Ersatzteile und Treibstoff.

Die Organisation forderte die internationale Gemeinschaft außerdem auf, Druck auf das Regime von Baschar al-Assad und auf Moskau, das es unterstützt - auszuüben, damit es seine Luftangriffe einstellt. Obwohl der Konflikt in Syrien aus dem Blickfeld der internationalen Gemeinschaft verschwunden ist, fordert der komplexe regionale Kampf - nicht nur zwischen dem Regime und den Rebellen, sondern auch zwischen der Türkei und kurdischen Gruppen sowie zwischen Israel und Zielen, die mit dem Iran verbundenen sind im Norden des Landes - weiterhin Menschenleben. Es wird befürchtet, dass die Lage eskalieren könnte.»

«NZZ»: Ballon-Affäre wirft Fragen auf

ZÜRICH: Zum Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons Chinas durch die USA meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Geplatzt ist nicht nur der Ballon, sondern auch die China-Reise des amerikanischen Außenministers Antony Blinken - der erste derartige Besuch seit fast fünf Jahren. Es ist eine überraschende Wende, nachdem Peking in den Wochen zuvor eher versöhnliche Signale ausgesandt hat. Kein Wunder, wird nun darüber spekuliert, ob Hardliner innerhalb des kommunistischen Regimes mit der Ballon-Mission einen gezielten Akt der politischen Sabotage bezweckt hatten. Es ist nur eine von vielen Fragen, die einer Klärung bedürfen. Als sicher kann gelten, dass die offizielle Erklärung für die Verletzung des amerikanischen Luftraums nur eine billige Ausrede darstellt. (...) Zudem hat die Affäre zutage gebracht, dass solche Ballone regelmäßig in den Luftraum anderer Länder eindringen, in den vergangenen Jahren auch mehrmals in jenen der USA. Damit drängt sich die Frage auf, weshalb die Amerikaner den chinesischen Aufklärungsflügen nicht früher einen Riegel schoben.»

«Der Standard»: Kampf gegen Korruption ist Chance für Ukraine

WIEN: Zur möglichen Auswechslung des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow wegen Korruptionsverdachts schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«In der Zivilbevölkerung schwindet in Sachen Korruptionsbekämpfung nicht nur die Geduld jener, die bereits 2013 und 2014 an den Maidan-Protesten teilnahmen und seither dafür eintreten, dass die Ukraine die notwendigen Reformen in Richtung EU unternimmt: Auch die vielen Bürger und Bürgerinnen, die seit Kriegsbeginn teils aus eigener Tasche für die Armee und die Geflohenen spenden, haben für Tricksereien und Bereicherung kein Verständnis mehr. Völlig zu Recht, so hart das Leben in der Ukraine zurzeit auch sein mag. Oder gerade deswegen. Die Hoffnung bleibt, dass der Krieg zumindest in dieser Hinsicht eine Chance für das Land bedeutet.»