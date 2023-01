Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Público»: Russland, der Westen und die liberale Demokratie

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Dienstag das Verhältnis Russlands zur liberalen Demokratie:

«Warum ist Russland weder heute noch in seiner Geschichte eine liberale Demokratie, und warum ist es nie den Weg der europäischen politischen Moderne der vergangenen zweieinhalb Jahrhunderte mitgegangen? Nur am Anfang und am Ende des 20. Jahrhunderts gab es zwei kurze liberale Phasen. Beide führten zu Gebietsverlusten und viele Russen verbinden traumatische Erinnerungen an Armut, Chaos und Schwäche mit dem Zerfall der Sowjetunion. In Russland wurzelt eine tiefe Rivalität mit dem Westen, deren früheste Ursprünge in den Spaltungen des Christentums liegen. Ein Sendungsbewusstsein wurde dort geboren: Russland als Erbe des Byzantinischen Reiches, dazu bestimmt, Hüter des wahren Christentums (Orthodoxie) zu sein.

Russland hatte auch seinen Moment der säkularen Metamorphose, die bolschewistische Revolution von 1917. Mit dem traumatischen Zusammenbruch des sowjetischen Kommunismus tauchte der russische Exzeptionalismus dann wieder auf, die Vorstellung ein Leuchtfeuer der Menschheit und nicht bloß Anhänger des Westens zu sein. In Russland hat die liberale Demokratie aufgrund der Besonderheit seiner Geschichte, die zwischen Bewunderung und tiefer Ablehnung des Westens oszilliert, eine deutlich negative emotionale Aufladung erhalten.»

«Financial Times»: Hilfe für Ukraine darf nicht reduziert werden

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Dienstag den Krieg Russlands gegen die Ukraine:

«Putins schlecht konzipierter Überfall hat das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte. Seine vermeintlich mächtige Armee wurde von den kleineren, entschlosseneren und taktisch versierten Streitkräften seines Nachbarn gedemütigt, die durch westliches Know-how und Waffen unterstützt wurden. Sein vermeintlich wahrer Gegner, die Nato, ist nicht geschwächt, sondern wiederbelebt.

Die Erfolge der Ukraine auf dem Schlachtfeld bedeuten nicht, dass ihre Verbündeten ihre Unterstützung zurückfahren können. Es gibt Anzeichen dafür, dass Moskau eine neue Offensive plant. Selbst wenn diese nicht zustande kommt, könnte eine anhaltende Pattsituation Putin in die Hände spielen. Für ihn wäre eine langfristige Destabilisierung der Ukraine ein Gewinn.

Es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, um über einen Waffenstillstand oder Verhandlungen nachzudenken. (...) Die Verbündeten der Ukraine sollten stattdessen alles tun, um sicherzustellen, dass sie einen erneuten Angriff abwehren und weitere Gebiete zurückgewinnen kann. Ziel ist es, Kiew so zu unterstützen, das es sich in der Lage fühlt, von der stärkst möglichen Position aus zu verhandeln.»

«NZZ»: Russland könnte in der Ukraine an seine Grenzen stoßen

ZÜRICH: Zu möglichen Szenarien für den Kriegsverlauf in der Ukraine schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Kriege sind Extremereignisse und daher naturgemäß in ihrem Verlauf äußerst schwierig voraussehbar. Trotzdem sei hier die Prognose gewagt, dass Russland an die Grenzen seiner Kräfte gelangen und in einem Jahr militärisch schlechter dastehen wird als jetzt. Für diese These spricht, dass der Kreml offenkundig die Grundprobleme seiner Streitkräfte nicht zu lösen vermag. Dazu zählen mangelhafte Motivation, Führungsschwächen, ungenügende Koordination zwischen den Teilstreitkräften und zunehmende Knappheit bei Präzisionsraketen und Munition. (...)

Als wahrscheinlichstes Szenario ist daher zu erwarten, dass die Ukrainer die befürchtete neue russische Großoffensive abwehren und weitere Gebiete zurückerobern können. Diese Prognose ist jedoch mit so vielen Unbekannten behaftet, dass sich ein deutlich anderer Verlauf nicht ausschließen lässt. So ist bis jetzt offen, wie sich die Einberufung von 300.000 Reservisten und erwartete weitere Teilmobilmachungen auswirken werden. Ungewiss ist auch, ob die ukrainische Wirtschaft vor einem Kollaps mit anschließender Flüchtlingswelle und militärischer Resignation bewahrt werden kann. Der längerfristige Rückhalt des Westen ist ebenfalls nicht garantiert.»