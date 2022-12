Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.12.22 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

«Pravda»: 2022 war ein schlechtes Jahr für totalitäre Regime

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» analysiert am Dienstag weltweite Krisen anhand der Bürgerbeteiligung:

«Die Welt heizt sich auf, beschleunigt sich und schreitet voran. So gesehen war das Jahr 2022 ein Test für die totalitären Regime der Erde - und sie haben ihn nicht gut bestanden. Der sinnlose Krieg von (Präsident Wladimir) Putins Russland gegen die Ukraine, die kollektive Gehorsamsverweigerung gegenüber der Rückschrittlichkeit im Iran und die Erschütterungen im totalitären China infolge der Null-Covid-Politik, ... - Die Ereignisse in diesen Staaten sind alle für sich einzigartig, haben aber doch etwas gemeinsam. Sie zeigen uns, welch tragische Folgen das Augenverschließen der Autokraten vor den Stimmen der Bürger hat.

Eine grundlegende evolutionäre Eigenheit von Lebewesen, aber auch Gesellschaften ist die Fähigkeit, sich an geänderte Bedingungen anzupassen. Dem muss aber stets das Bewusstsein dafür vorausgehen, dass etwas nicht passt. Auf individueller Ebene scheint das ganz einfach: Spüren wir eine Unstimmigkeit, tun wir alles, um sie zu überwinden. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist das komplizierter. Wenn es keine Verbindung zwischen Bürgern und Führern gibt, fehlt auch die notwendige Rückkoppelung. Wir erleben eine Krise der Demokratie, die auch daraus entspringt, dass sich die Bürger nur alle vier Jahre mittels Wahlen an der Politik beteiligen. Das genügt heutzutage nicht mehr. Wenn in totalitären Ländern aber sogar das fehlt, kann es blutige Folgen haben.»

«Washington Post»: Taliban zerstören Hoffnung und Zukunft der Frauen

WASHINGTON: In Afghanistan drohen die Taliban, Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen von ihrer Arbeit zu entbinden. Zuvor verbannten sie Frauen von Universitäten. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«Bildungsminister Nida Mohammad Nadim behauptete, das Verbot sei notwendig, um die Vermischung der Geschlechter an Universitäten zu vermeiden. Er glaube zudem, dass einige der unterrichteten Fächer gegen die Prinzipien des Islam verstoßen. Das ist Quatsch. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Hardliner unter den Taliban, diejenigen mit den rauesten paschtunischen Sitten, über gemäßigtere Stimmen und Gruppen triumphiert haben. Afghanische Frauen haben regelmäßig protestiert, aber die Taliban sind in der Vergangenheit hart gegen solche Demonstrationen vorgegangen. Das Universitätsverbot fühlt sich wie etwas Unumkehrbares an. (...)

Im September gaben die USA bekannt, dass etwa 3,5 Milliarden Dollar zuvor eingefrorener Währungsreserven der afghanischen Zentralbank an einen neuen Fonds in der Schweiz überwiesen würden, um dem afghanischen Volk zugute zu kommen und sie aus der Reichweite der Taliban zu halten. Afghanistan steckt immer noch in einer ökonomischen und humanitären Krise, und diese Notlagen sollten angegangen werden, aber die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sollten sich nicht täuschen: Das Taliban-Regime hält an seiner alten, primitiven Betrachtungsweise von Frauen fest und zerstört ihre Hoffnungen und ihre Zukunft auf grausame Weise.»

«de Volkskrant»: Das neue Jahr wird für Europa noch härter

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag die politische und wirtschaftliche Lage der EU:

«2022 war auch für Europa ein entscheidendes Jahr. Der russische Einmarsch in die Ukraine markierte das Ende der Weltordnung nach dem Fall der Mauer. Es war ein Ende, das sich schon lange angekündigt hatte, aber Europa fiel es schwer, sich von einer komfortablen Ära des Friedens und des freien Handels zu verabschieden. Doch 2022 ließ sich die raue Wirklichkeit der geopolitischen Konflikte nicht mehr verdrängen. (...)

Europa muss lernen, in schwierigen Situationen auf eigenen Beinen zu stehen. 2023 wird wahrscheinlich noch härter als das vergangene Jahr. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Energie wird teuer bleiben, während die Regierungen Bürger und Unternehmen nicht unbegrenzt unterstützen können. Die Zahl der Flüchtlinge steigt wieder stark an, während Europa seit der Krise von 2015 immer noch keine geeignete Migrationspolitik entwickelt hat. Wirtschaftliche Rezession und Unzufriedenheit mit der Migration bilden ein explosives Gebräu, das die EU von innen heraus bedroht.»

«De Standaard»: Folgen der Corona-Krise in China kaum absehbar

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Dienstag die Corona-Krise in China:

«Es sieht so aus, als hätten Chinas Führer - bewusst oder unbewusst - entschieden, eine Generation von oft ungeimpften Älteren im Stich zu lassen. Aber auch in der jüngeren, beruflich aktiven Bevölkerung schlägt das Coronavirus unerbittlich zu. Die Auswirkungen auf die chinesische Gesellschaft lassen sich kaum abschätzen. (...)

Weitgehend unklar ist, was ein neuer Ausbruch von chinesischem Ausmaß für andere Kontinente bedeutet. Niemand weiß, ob in diesem Sturm gefährliche Virusvarianten im Entstehen sind. Aber dies von vornherein auszuschließen, wäre riskant.

Weitere Risiken sind wirtschaftlicher und politischer Natur. Wenn es erneut zu Unterbrechungen der Lieferketten in den Westen kommt, werden Rezession und Inflation im Jahr 2023 zu noch größeren Herausforderungen werden, als wir es jetzt schon erwarten. Und auch die plötzliche Verschärfung des aggressiven Auftretens gegenüber Taiwan verheißt nichts Gutes. Wenn Xi Jinping von seiner wütenden Bevölkerung zu sehr unter Druck gesetzt wird, sind militärische Abenteuer nicht auszuschließen.»

«Dagens Nyheter»: Ein Katastrophenjahr vor allem für Diktaturen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Situation Russlands, Chinas und des Iran:

«Plötzlich ist es, als ob unter Diktaturen überall der Boden nachgibt. Zwar wird der Krieg in der Ukraine so lange weitergehen, wie Putin sicher im Sattel sitzt. Die Demonstranten in China werden Xi Jinping nicht stürzen. Die Mullahs in Teheran richten bereits junge Menschen am Fließband hin. Doch das Bild, das vor allem Erstere erfolgreich von sich selbst als realpolitische und gar moralische Vorbilder vermittelt haben, ist zerbrochen. Niemand preist Putin mehr, außer vielleicht Viktor Orbán. Niemand fragt mehr nach einem chinesischen Impfstoff, außer vielleicht Orbán. Und niemand glaubt wirklich daran, dass sich die Geistlichen im Iran auf Dauer halten können. Das ist bemerkenswert und die große Geschichte des Jahres 2022. Ein Katastrophenjahr, sicher, aber hauptsächlich für die Diktaturen. Wer hätte das im Februar gedacht?»

«The Times»: Drohnen helfen Kiew bei Abwehr der russischen Aggression

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Dienstag die Drohnenattacke auf den Militärflugplatz Engels in Südrussland:

«Neue Technologien, von der Armbrust bis zur Wasserstoffbombe, haben die Kriegsführung im Laufe der Geschichte revolutioniert. Die Entwicklung unbemannter militärischer Fluggeräte, besser bekannt als Drohnen, schafft genau das auch im 21. Jahrhundert. Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Drohnenangriff auf einen Flugplatz Hunderte von Kilometern hinter der russischen Grenze durchgeführt, bei dem drei Soldaten getötet wurden. Obwohl Kiew dies nicht bestätigen wird, gibt es Hinweise darauf, dass es in letzter Zeit die Fähigkeit erlangt hat, Angriffe mit Drohnen tief im russischen Hoheitsgebiet zu unternehmen. (...)

Solche Flugkörper ermöglichen es Staaten, militärische Macht zu demonstrieren und gleichzeitig ihr eigenes Personal zu schützen. Zudem sind sie in der Regel viel billiger als der Einsatz von Raketen oder bemannten Flugzeugen. Die Tatsache, dass die Ukraine offenbar Zugang zu fortschrittlichen Technologien hat, sollte nicht als Provokation betrachtet werden. Russland hat schon oft Drohnen eingesetzt, um ukrainische Ziele anzugreifen. Jetzt ist das Kräfteverhältnis ausgeglichener, was den Vorteil hat, dass der Aggression des Kremls wirksam begegnet werden kann.»

«El País»: Tod auf Raten in Afghanistan

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die immer stärkere Unterdrückung von Frauen in Afghanistan:

«Die Entscheidung der Taliban-Regierung, Afghaninnen das Studium zu verbieten, und die Nichtregierungsorganisationen erteilte Anordnung, keine Frauen mehr zu beschäftigen, stellt ein Todesurteil auf Raten für das asiatische Land dar. Das Regime hat seine trügerische Maske der Mäßigung endgültig abgelegt, die es nach der Wiedererlangung der Macht 2021 der Welt zu präsentieren versuchte. In den 20 Jahren, die der internationale Einsatz in Afghanistan dauerte, waren Fortschritte in der Bildung von Frauen und ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt entscheidend für die Linderung einiger der Geißeln, die die Entwicklung eines Landes behindern, in dem 80 Prozent der Bevölkerung unterhalb der absoluten Armutsgrenze der UN leben.

Den Afghaninnen Bildung zu verbieten hat dramatische Folgen. Eine Studie der Weltbank zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer frühen Heirat eines Mädchens mit jedem weiteren Jahr Schulbildung um sechs Prozentpunkte sinkt. Kinderehen aber sind für eine explodierende Geburtenrate und einen Anstieg der Mütter- und Kindersterblichkeit verantwortlich. Immer weniger Ressourcen, immer mehr Armut und Tod.»