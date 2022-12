Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«NZZ»: Biodiversität ist eine Grundlage unserer Existenz

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag das beim Weltnaturgipfel in Montreal erreichte Abkommen zur Artenvielfalt:

«Naturschutz, echt jetzt? Gibt es nicht gerade Dringenderes? Krieg in der Ukraine, Inflation und dann auch noch die Klimaerwärmung. Müssen wir unsere begrenzte Aufmerksamkeit wirklich noch auf aussterbende Mottenarten oder im Schotter wachsende Kräutlein richten? Ja, wir müssen. Biodiversität, die Gesamtheit aller Lebewesen auf der Erde und ihre vielfältigen Verbindungen untereinander, ist die Grundlage auch der menschlichen Existenz und Gesellschaft. (...)

Die Vereinbarung hat aber auch große Lücken. Die bedeutendste: Sie ist rechtlich nicht bindend. Wer sich nicht daran hält, dem drohen keinerlei Konsequenzen. Und selbst bei Staaten, die sich an das Ziel von 30 Prozent geschützten Gebieten halten, ist nicht garantiert, dass die Biodiversität wirklich profitiert. Denn was Schutz bedeutet, ist keineswegs eindeutig. In vielen Fällen herrschen in offiziell ausgewiesenen Schutzgebieten gar keine strengeren Regeln als anderswo, es sind sogenannte «paper parks», Schutzgebiete nur auf dem Papier.»

«Der Standard»: Abschiebung nach Ruanda bleibt unmoralisch

WIEN: Die Wiener Zeitung «Der Standard» schreibt zu den Plänen der britischen Regierung, Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben:

«Wo verläuft die Grenze zwischen Armutsflüchtlingen und politisch Verfolgten? Wie viel Mitgefühl kann sich ein reiches europäisches Industrieland leisten? Wie reguliert man die Zuwanderung, die zur Erhaltung des Wohlstands nötig ist? Mit diesen Fragen schlagen sich alle Gesellschaften Westeuropas herum, keinesfalls nur Großbritannien. (...) In der Weltstadt London, aber auch anderen Großstädten sind Menschen unterschiedlichster Herkunft zu Hause, die Hunderte von Sprachen und Dialekten sprechen. (...) Das Fehlen jeglicher Meldepflicht trägt das Seine dazu bei; seriösen Schätzungen zufolge leben bis zu 745.000 Menschen illegal auf der Insel, knapp 400.000 davon allein in der Hauptstadt. Eine rational handelnde Regierung würde also Personalausweise einführen, das kaputte Asylsystem auf Vordermann bringen, für rasche Verfahren und konsequente Abschiebung sorgen. (...) Stattdessen setzt Rishi Sunaks Regierung auf die hochsymbolische Abschiebung junger Migranten nach Ruanda. Zwar hat der High Court das für rechtens erklärt, aber das Vorgehen bleibt unmoralisch und exorbitant teuer.»