Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Rzeczpospolita»: Verteidigung eint Polen und Deutschland

WARSCHAU: Deutschland will Patriot-Flugabwehrsysteme nach Polen verlegen. Dazu schreibt die Zeitung «Rzeczpospolita» aus Warschau am Dienstag:

«Auch nach sieben Jahren PiS-Regierung haben wir immer noch eine Gemeinsamkeit mit Deutschland: eine gemeinsame Verteidigung gegen Russland. Deutsche Patriot-Raketenabwehrsysteme werden daher den polnischen Himmel vor russischen Raketen schützen. Die deutsche Initiative ist kein Versuch einer neuen Öffnung der Beziehungen zu Warschau. Berlin steht voll und ganz hinter der Strategie der EU-Kommission, einen prinzipiellen Ansatz zur Rechtsstaatlichkeit zu verfolgen und die Mittel für Polen zurückzuhalten, bis die Unabhängigkeit polnischer Gerichte wiederhergestellt ist.

Wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erklärte, ist die Stärkung der polnischen Luftverteidigung jedoch notwendig, um sicherzustellen, dass die Nato und damit auch Deutschland nicht in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden. Es ist wahrscheinlich, dass sowohl das deutsche Angebot als auch die polnische Antwort darauf mit den USA abgestimmt waren. Deutschland ist bereit, mehr zu tun, einschließlich des Einsatzes der Bundeswehr in Polen. Solche Einheiten sind seit langem in Litauen stationiert. Für die polnische Regierung wäre dies jedoch zuviel. Es sei denn, die Feindseligkeiten in der Ukraine nehmen eine noch gefährlichere Wendung.»

«WaPo»: Irans Russland-Unterstützung bremst Atom-Verhandlungen

WASHINGTON: Über die iranische Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine - und den möglichen Konsequenzen für die Atomverhandlungen mit Teheran - schreibt die «Washington Post»:

«Die Protestbewegung im Iran erschüttert die Legitimität der islamischen Theokratie (...). Gleichzeitig ist Irans Bereitstellung von Drohnen und deren Produktionskapazitäten an Russland, zum Einsatz gegen die Ukraine, eine neue, große Herausforderung für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. (...)

Dieses Zusammentreffen von innenpolitischem Aufruhr und Aggressivität im Ausland hat die Aussichten auf eine Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens, das 2015 unter der Regierung von Barack Obama unterzeichnet wurde und aus dem Präsident Donald Trump 2018 ausgestiegen ist, ernsthaft getrübt. (...)

Wir waren lange der Ansicht, dass das Abkommen zur Eindämmung der iranischen Nuklearbemühungen zu wichtig war, um es wegen anderer Konflikte mit Teheran scheitern zu lassen. Aber jetzt wird immer klarer, dass die Wiederaufnahme der Gespräche mit einer iranischen Führung, die ihr eigenes Volk zuhause niedertrampelt und Russland bei der Zerstörung der Ukraine hilft, nicht fortgesetzt werden kann. Die durch diese anderen Ereignisse ausgelösten Turbulenzen lassen die Aussichten auf Verhandlungen, die die nuklearen Ambitionen des Irans stoppen könnten, immer geringer werden.»

«El País»: Sunak wird Bürger und Märkte nicht täuschen können

MADRID: Zum britischen Haushaltsplan mit Steuererhöhungen und Einschnitten bei den öffentlichen Ausgaben schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Die konservative Regierung Großbritanniens hat beschlossen, ihre Bürger einer kalten Dusche zu unterziehen, um ihr eigenes Überleben zu sichern. 55 Tage nach dem Versprechen einer gewaltigen und unverantwortlichen Steuersenkung, die die Märkte in Panik versetzt hatte und den Wert des Pfund einbrechen ließ, kündigte Finanzminister Jeremy Hunt eine generelle Steuererhöhung und Kürzungen der öffentlichen Ausgaben im Wert von gut 60 Milliarden Euro an. (...)

Um den Niedergang der Konservativen zu stoppen, geht (Premierminister Rishi) Sunak den leichtesten Weg. Er versucht, ein Bild der Glaubwürdigkeit und der Strenge abzugeben und sich so von seinen Vorgängern Boris Johnson und Liz Truss zu distanzieren. Doch weder die Bürger noch die Märkte lassen sich leicht täuschen. Erstens weil klar geworden ist, dass die Kurskorrektur Ergebnis des Leichtsinns ist, mit dem die Tory-Abgeordneten das Schicksal und das Wohlergehen ihrer Landsleute aufs Spiel gesetzt haben. Sie haben ja jüngst den Steuersenkungen ebenso überschwänglich applaudiert wie nun den neuen Ausgabenkürzungen. Und vor allem, weil dieselbe politische Partei zu Sparmaßnahmen zurückkehrt, die auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen werden, um ihre eigenen Fehler wieder gut zu machen.»