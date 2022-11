Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.22 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

«Dagens Nyheter»: Der russische Bär frisst vor allem eigene Soldaten

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Rückeroberung der Stadt Cherson durch die Ukraine:

«Das letzte Mal, als es für Russland so schlecht lief, kam es zur Revolution. Der russische Einsatz in der Ukraine erinnert an andere russische und sowjetische Militärkatastrophen. Die Soldaten sind nur Fleisch für den Militärfleischwolf, die Befehlshaber lügen und unterschlagen Material. Der russische Bär kann auch für andere gefährlich sein, aber er frisst hauptsächlich seine eigenen Soldaten. Angesichts der Geschichte ist es faszinierend, wie die Welt immer noch an den Mythos der russischen militärischen Überlegenheit geglaubt hat. Nicht nur Russland glaubte an einen schnellen Sieg in der Ukraine, auch viele im Westen gingen davon aus, dass Putin innerhalb weniger Wochen nach dem Angriff in Kiew einmarschieren würde. Und abgesehen von den Atomwaffen ist klar, dass Russland fast alles fehlt, was gebraucht wird, um einen Krieg zu führen.»

«The Telegraph»: China zu isolieren ist keine Option

LONDON: Zum Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping meint der Londoner «Telegraph» am Dienstag:

«Joe Biden und Xi Jinping hatten sicherlich eine Menge zu besprechen, aber die Tatsache, dass sie überhaupt miteinander redeten, war genauso wichtig wie die Themen. Die Beziehungen zwischen den USA und China haben sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert, vor allem unter der Präsidentschaft von Donald Trump. (...)

China in einem neuen Kalten Krieg zu isolieren, ist angesichts seiner Bedeutung weder realistisch noch sinnvoll, und Biden sagte, die USA seien «nicht auf einen Konflikt aus». Er wolle die Kommunikationswege offen halten, weshalb erwartet wird, dass US-Außenminister Antony Blinken Peking in Kürze einen Besuch abstattet.

An wärmere Beziehungen ist jedoch nicht zu denken, solange Xi nicht ernsthaft auf die Sorgen hinsichtlich der Uiguren, Hongkong, der globalen IT-Sicherheit, Taiwan und Chinas Preisdumping im Außenhandel eingeht. Solange dies nicht der Fall ist, scheint eine robuste Eindämmung die beste Option für den Westen zu sein.»

«De Standaard»: Krypto-Anleger waren gewarnt

BRÜSSEL: Zur Insolvenz der Krypto-Börse FTX meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Die Insolvenz von FTX ist der vorläufige Höhepunkt eines Jahres voller Pleiten in der Krypto-Welt. Ironischerweise hat ausgerechnet der Krypto-Banker, der sich als Vorreiter für mehr Regulierung und einen ethischen Umgang mit Reichtum inszenierte, ebenso wie andere seine Bücher gefälscht. Seit Beginn dieses Jahres haben Millionen von Anlegern bereits viele Milliarden an Ersparnissen in Rauch aufgehen sehen. Sie können nicht sagen dass sie nicht gewarnt wurden. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den Opfern der Bankenkrise. Ihnen hatte man - mit dem Segen der Aufsichtsbehörden - erklärt, ihre Sparprodukte seien sicher. Deshalb wurden im Gegenzug zu den Rettungspaketen mit öffentlichen Geldern die Vorschriften für die Banken verschärft.»

«de Volkskrant»: Verantwortung für Anschlag in Istanbul ist unklar

AMSTERDAM: Nach türkischer Darstellung sollen die kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG für den Bombenanschlag in Istanbul verantwortlich sein. Dazu heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Die PKK macht durchaus zu Recht geltend, dass sie niemals willkürlich Zivilisten tötet und allein Vertreter des Staates Angriffsziele sind. Auch die YPK ist nicht für Terroranschläge wie jenem auf der Istiklal-Straße in Istanbul bekannt. Bereits seit Monaten droht die Türkei mit einer neuen Invasion ihrer Armee in Nordsyrien. Gegenüber der Außenwelt lässt sich das nun einfacher rechtfertigen. Und in den Gesprächen mit Schweden über dessen Nato-Beitritt kann die Türkei nun noch energischer fordern, türkische Sorgen über kurdischen Terrorismus ernst zu nehmen. Schließlich sind da auch noch die Wahlen in der Türkei, die im kommenden Juni stattfinden sollen. Ziemlich viele Türken, die keine Erdogan-Anhänger sind, erklären mit einer Spur von Zynismus, dass die Türkei es im Vorfeld von Wahlen stets auf wundersame Weise mit Anschlägen zu tun bekommt. Die Regierungspartei kann davon profitieren, indem sie sich als Hüterin der Nation präsentiert.»

«NZZ»: Radikalität von Trump-Kandidaten half den Demokraten

ZÜRICH: Zu den Erfolgen der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Die Radikalität vieler Trump-Kandidaten machte es den Demokraten vergleichsweise leicht. Ihre Erfolge dürfen nicht verwechselt werden mit Zustimmung zur Partei und zur Administration Biden in Washington. Viele amerikanische Wähler gaben ihre Stimme einem demokratischen Kandidaten nur, weil sie damit die Demokratie schützen wollten.

Dass die Demokraten entgegen aller historischen Erfahrung eine schwere Niederlage bei den Zwischenwahlen vermeiden konnten, haben sie primär dieser Konstellation und nicht der eigenen Stärke zu verdanken. Mit der höchsten Inflation seit vier Jahrzehnten, dem unbeliebtesten Präsidenten seit Bestehen dieser Erhebungen, dem irritierenden Druck einer schrillen Parteilinken und den frivolen Ausgabenprogrammen der Administration hätten sie ein deutliches Signal der Wähler verdient.»

«Sydney Morning Herald»: Rosige Rhetorik inmitten vieler Differenzen

SYDNEY: Zum Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor dem G20-Gipfel auf Bali schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Dienstag:

«Nach zwei Jahren der Drohungen zum Thema Taiwan, Handelssanktionen, Streitigkeiten über Menschenrechte und durch eine Pandemie erzwungene Isolation trafen sich Joe Biden und Xi Jinping zum ersten Mal persönlich auf Bali als Staats- und Regierungschefs der beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Ihr Treffen wurde von allen anderen G20-Delegationen genau beobachtet, in der Hoffnung, dass die beiden die Weltwirtschaft aus ihrem Kreislauf des Kampfes befreien könnten. (...)

Es war eine Chance für ein Reset. Aber jenseits der rosigen Rhetorik hat das stundenlange Treffen am Dienstag die Differenzen zwischen den beiden Supermächten zu verfestigt. Keine Seite war zu den G20 gereist und hatte geglaubt, sie könne die unzähligen Schwierigkeiten in den Beziehungen lösen. Was sie aber erreicht haben ist, «Leitplanken" aufzubauen - ein diplomatischer Euphemismus für Mechanismen, die die Beziehungen wieder auf Kurs bringen, falls sie zu nahe an den Abgrund geraten.»