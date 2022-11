Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«De Standaard: Polarisierung der US-Parteien schadet dem Land

BRÜSSEL: Zu den Zwischenwahlen in den USA meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Möglicherweise erobern die Republikaner tatsächlich im Sturm sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat. Aber auch ein Szenario, wonach die Demokraten beide Parlamentskammern in den Händen halten, ist nicht ausgeschlossen. Diese Spannung scheint auf eine lebendige, wenngleich gelegentlich ein wenig brutale Demokratie hinzudeuten. Das Gegenteil ist der Fall. Dass der Abstand zwischen beiden so gering ist, spricht Bände darüber, wie verhärtet die amerikanische Politik ist. (...)

Ein Sieg der Republikaner würde zu einer radikal anderen amerikanischen Politik führen als ein Sieg der Demokraten, obwohl Joe Biden im Weißen Haus verbleibt. Der Unterschied zwischen beiden Parteien war in den Augen der Wähler nie größer. (...) Wenn die Republikaner gewinnen, führt das zu einer totalen Blockade zwischen zwei eingeschworenen Gegnern, die sich nichts gönnen und das Land lahmlegen. Solange, bis einer von ihnen einen vollständigen Sieg verbuchen kann. Das könnte bereits in zwei Jahren der Fall sein, was die Polarisierung nur noch weiter verstärkt. Dieses Spiel des Alles oder Nichts ist brandgefährlich und schadet der Demokratie.»

«Jyllands-Posten»: USA am Rande des demokratischen Zerfalls

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» kommentiert am Dienstag die Zwischenwahlen in den USA:

«Die amerikanische Demokratie ist in der Krise, ja in Lebensgefahr. Die Dinge spitzen sich zu und mit jeder Wahl wird die Sorge größer. Ist die Demokratie in den USA einfach dabei, zusammenzubrechen? Sehr viel deutet darauf hin. Nun war sie niemals perfekt. Ein grassierender Lobbyismus verwüstet das Land in einem Maß, dass man an der ganzen Vorstellung einer echten US-Demokratie zweifeln kann. Und alleine die Wahlbeteiligung von etwa 50 Prozent entblößt eine grundlegende Apathie und eine ganz andere demokratische Tradition als in Dänemark. In den USA scheint der Wahnsinn in diesen Jahren freie Fahrt zu haben, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Zwischenwahlen daran etwas ändern werden.»

«The Times»: Klima-Reparationen sind nicht der richtige Weg

LONDON: Zum UN-Klimagipfel meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Nur wenige der vom Klimawandel am stärksten betroffenen Länder haben in der Vergangenheit Kohlenstoffemissionen erzeugt, die für den Temperaturanstieg verantwortlich gemacht werden. Dennoch könnten sich die Kosten der Schäden für die 55 am stärksten gefährdeten Länder bis 2030 Schätzungen zufolge auf 585 Milliarden Dollar pro Jahr belaufen. Es überrascht daher nicht, dass sie reiche Länder, die für die Emissionen verantwortlich sind, zur Kasse bitten wollen.

Reparationen in Form eines globalen Fonds zur Entschädigung ärmerer Länder sind jedoch nicht der richtige Weg. Das ergibt sich zum Teil einfach aus der politischen Realität. (...) Wer würde entscheiden, welche Länder dafür in Frage kommen und welche Kosten einbezogen werden? Zwei der Länder, die sich am stärksten für einen solchen Fonds einsetzen, sind China und Pakistan, zwei Atommächte. Wer würde sicherstellen, dass die Gelder denjenigen zugutekommen, die tatsächlich Verluste erlitten haben, und nicht dazu verwendet werden, den Staatshaushalt zu stützen oder von lokalen Eliten abgeschöpft werden?»

«de Volkskrant»: Klimakompensationen kein Tabu mehr

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag den UN-Klimagipfel:

«Sollten reiche Länder für die Folgen von Klimakatastrophen in armen Ländern aufkommen? Diese Frage wurde in letzter Minute auf die Tagesordnung des UN-Klimagipfels in Ägypten gesetzt. Insbesondere die afrikanischen Länder, die zusammen weniger als vier Prozent der Treibhausgase ausstoßen, aber unverhältnismäßig stark von der Erderwärmung betroffen sind, haben in den vergangenen Wochen großen Druck ausgeübt, um mehr Solidarität zu erzwingen. Deutschland und Großbritannien haben angekündigt, Klimakompensationen nicht mehr als Tabu betrachten zu wollen.

Dies ist eine wichtige Kursänderung. Bislang scheuten die reichen Länder vor der Idee der Klimakompensation zurück, weil sie befürchteten, dass Schadensersatzforderungen kein Ende nehmen würden, sobald sie die Haftung für Klimakatastrophen anerkennen. Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet. Fest steht, dass die globale Erwärmung von Ländern verursacht wurde, die sich schon viel früher industrialisiert und entwickelt haben und mit einem umweltschädlichen Konsumverhalten noch immer die Früchte davon ernten.»

«NZZ»: Windkraftausbau trotz Problemen politisch gewollt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Dienstag den von der Ampelkoalition angestrebten Ausbau von Windkraftanlagen:

«15 Prozent. So gering ist der Anteil der gut ausgelasteten Windkraftanlagen in Deutschland. Davon stehen fast alle im äußersten Norden. Im Süden, wo der meiste Strom verbraucht wird, sind die Windräder an Land im Schnitt zu weniger als einem Fünftel ausgelastet. Überlebensfähig wären solche Anlagen ohne hohe Fördersummen nicht. Gebaut wurden sie, weil Fondsgesellschaften hohe Renditen versprachen und fehlerhafte Windprognosen hohe Erträge. Vor allem war es aber politisch gewollt. Das ist noch immer so.

Denn nicht unausgereifte Technik oder die ungünstige Topografie im Süden, der renitente Landbewohner soll schuld sein am stockenden Ausbau. Warum sich dieser über ein 250 Meter hohes Windrad vor seiner Haustüre freuen soll, wenn gleichzeitig dieselbe Berliner Regierung aus ideologischen Gründen die sichersten Kernkraftwerke der Welt ab- und dafür klima- und gesundheitsschädliche Kohlekraftwerke wieder anschaltet - es bleibt ein Rätsel in der nicht gerade rätselarmen Geschichte der deutschen Energiewende.»

«La Vanguardia»: Auf dem Weg zum kollektiven Selbstmord

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag den Auftakt der Weltklimakonferenz in Ägypten:

«UN-Generalsekretär António Guterres warnt, dass die Welt auf einen kollektiven Selbstmord zusteuert. Seine alarmierenden Worte sollen das Bewusstsein der Hundert Präsidenten und Regierungschefs im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich schärfen. Sowohl die USA wie auch China sollten zusammen mit Europa entschlossen bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen und der Dekarbonisierung der Wirtschaft vorangehen. Diese globale Anstrengung muss bei den reichsten und größten Ländern beginnen.

Guterres hat klar gesagt, dass die Menschheit zwischen Zusammenarbeit oder Untergang, zwischen einem Klima-Solidaritätspakt oder einem kollektiven Selbstmordpakt wählen muss. Im Moment befinden wir uns seiner Meinung nach mit dem Fuß auf dem Gaspedal auf dem Highway Richtung Klimahölle. Die Mittel, die Technologie und das Geld zur Bekämpfung des Klimawandels sind vorhanden. Nur eine drastische Steigerung des gesellschaftlichen Bewusstseins kann den Widerstand der politischen und wirtschaftlichen Mächte überwinden, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Solange die großen Länder Guterres nicht unterstützen, ist es, als würde er in der Wüste predigen.»

«New York Times»: Bei US-Wahlen steht Demokratie auf dem Spiel

NEW YORK: Zu den Halbzeitwahlen in den USA schreibt die «New York Times» am Dienstag:

«Die Zwischenwahlen in den USA werden oft als Abstimmung über die regierende Partei dargestellt, und diese Botschaft scheint auch in diesem Herbst Anklang zu finden. Doch die Wähler müssen auch die Absichten der Partei berücksichtigen, die hofft, an die Macht zurückzukehren, und was jede von ihnen abgegebene Stimme für die Zukunft des Landes bedeutet.

Acht republikanische Senatoren und 139 republikanische Abgeordnete haben versucht, die Ergebnisse der Präsidentenwahl 2020 auf der Grundlage fadenscheiniger Behauptungen über Wählerbetrug und andere Unregelmäßigkeiten zu annullieren. Viele von ihnen werden wahrscheinlich wiedergewählt, und zu ihnen könnten sich neue Volksvertreter gesellen, die ebenfalls grundlose Zweifel an der Integrität der Wahl 2020 geäußert haben. Deren Anwesenheit im Kongress stellt eine Gefahr für die Demokratie dar, die jeder Wähler bei der Abgabe seiner Stimme am Wahltag im Hinterkopf haben sollte.»