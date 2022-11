Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Pravo»: Politiker-Reisen nach Kiew sind riskante Gesten

PRAG: Der liberalkonservative tschechische Ministerpräsident Petr Fiala und sieben seiner Minister wurden am Montag zu gemeinsamen Regierungskonsultationen in der Ukraine empfangen. Dazu schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Prag am Dienstag:

«Gesten gehören zur Politik. Manche sind bedeutsam und haben praktische Auswirkungen. Andere sind theatralisch und dienen nur als Selbstzweck. Die Reise der tschechischen Regierung unter Petr Fiala nach Kiew fällt zwischen diese beiden Kategorien. War es wirklich notwendig, dass die Minister persönlich und so zahlreich in eine Stadt fahren, die von Russland mit Raketen beschossen wird? Ihre gemeinsamen Interessen hätten die Mitglieder des tschechischen und des ukrainischen Kabinetts auch in aller Ruhe online aus ihren warmen Büros besprechen können. Für diesen abenteuerlichen und riskanten Ausflug gab es keinen sachlichen Grund. Es ging nur um die Symbolik.»

«Corriere della Sera»: Putin wählt immer verzweifeltere Schritte

ROM: Zu den Getreideexporten aus der Ukraine schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Dienstag:

«Wladimir Putin wird vorgeworfen, die Exportverträge für Getreide aus den ukrainischen Häfen ausgesetzt zu haben: Der Diktator erhöht das Risiko von Nahrungsmittelkrisen in armen Ländern. An dieser Analyse ist etwas Wahres dran, aber sie erklärt Putins Ziele nicht. Denn sein Angriffsziel sind nicht die Volkswirtschaften der Subsahara, sondern wir. Wir in Europa und Italien, wo der Kreml hofft, die Inflation weiter anzuheizen, die einen Aufruhr gegen die Sanktionen gegen Russland auslösen und die Regierungen dazu zwingen soll, sie zurückzuziehen - oder um Kiew aufzufordern, die Angriffe auf die russische Schwarzmeerflotte zu stoppen. (...)

Putins Strategie, die Inflation in Europa anzukurbeln, funktioniert nicht mehr so wie vorher. Der Diktator fühlt sich in die Ecke gedrängt und greift zu immer verzweifelteren Schritten. Jener mit dem Getreide ist bereits gescheitert, so dass Putin zu verstehen gibt, dass er bereit ist, den Exportkorridor wieder zu öffnen, wenn Kiew ihn nicht für neue Angriffe auf seine Flotte nutzt. Wir befinden uns in der gefährlichsten und vielleicht entscheidenden Phase.

«La Repubblica»: Lulas Wahlsieg wichtig für deprimierte Linke

ROM: Zur Wahl in Brasilien schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Auch die Linke braucht Zeichen (...). Das Schicksal bescherte ihr ein wichtiges: Lulas Sieg in Brasilien gegen den nicht vorführbaren Bolsonaro. Es ist kein «Triumph», wie gestern jemand kommentierte, trotzdem ist es eine bedeutungsvolle Bestätigung für die Verlierer (der italienischen Parlamentswahl) vom 25. September. Lula ist ein Stärkungsmittel für deprimierte Linke. Es erweist sich, dass Niederlagen vorübergehend sind und dass es immer den Weg der Revanche für diejenigen gibt, die wissen, wie man ihn begeht.

Natürlich neigt man unter den Linken dazu, das Bild vom Rechtspopulisten par excellence Bolsonaro mit dem der Meloni-Regierung zu überlagern. Im Spiel aus Spiegelungen und auf der Symbolebene hätte Lula so also auch die italienische Linke gerächt, in der Erwartung, dass die italienischen Bolsonaro-Anhänger am Ende strauchelten. Der Vergleich würde nicht standhalten - zumal sich Giorgia Meloni nie mit dem Brasilianer abgab - hätte Salvini nicht vor Tagen ein Video zur Unterstützung des amtierenden Präsidenten veröffentlicht. Er und Trump haben sich für Bolsonaro zur Schau gestellt, und heute ist die Niederlage des letzteren auch ihre.»

«Público»: Lula muss sich Monster Korruption stellen

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Dienstag den Sieg des ehemaligen Staatschefs Luiz Inácio Lula da Silva bei der Präsidentenwahl in Brasilien:

«Die Lage nach dem angespanntesten und aggressivsten Wahlkampf aller Zeiten war so ruhig, wie man das von einer normalen Demokratie erwartet. Belege für einen möglichen Putsch durch den unterlegenen Amtsinhaber (Jair Bolsonaro) gab es nicht. Seine extremsten Unterstützer beließen es bei Straßenblockaden. Bolsonaro schwieg, was auf Resignation und fehlendes demokratisches Gespür hindeutet.

Wenn es eine Lektion gibt, die Brasilien der Welt in den vergangenen vier Jahren erteilt hat, dann ist es die Kohärenz des institutionellen Systems und die Solidität seiner Zivilgesellschaft. Allen Drohungen Bolsonaros zum Trotz bewahrte die Presse ihre Unabhängigkeit und hielt an demokratischen Werten fest. Trotz Einschüchterungsversuchen beharrte das Justizsystem auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung. Und die Streitkräfte ließen keine Zweifel an ihrer Unterordnung unter die zivile Führung aufkommen.

Die neue Regierung muss nun die Mängel des Systems angehen. Ein Land mit Dutzenden Parteien im Parlament ist ein offenes Tor für Korruption. Lula wird kaum die Kraft haben, alles zu ändern. Aber er muss es sich dem Monster der Korruption stellen.»

«Tages-Anzeiger»: Von Lulas Ikonen-Status ist wenig übrig geblieben

ZÜRICH: Zum Wahlsieg von Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien heißt es am Dienstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Lula regierte Brasilien bereits von 2003 bis 2011. Damals florierte die Wirtschaft, Millionen schafften den Weg aus der Armut. Der heute 77-Jährige hatte am Ende seiner Amtszeit Zustimmungswerte von über 80 Prozent und wurde zur Gallionsfigur der Linken. Ein großer Teil seines diesjährigen Wahlkampfes bestand darin, die Rückkehr dieser goldenen Zeiten zu versprechen.

Doch Lulas dritte Amtszeit steht unter schwierigen Vorzeichen. Der Rohstoffboom ist vorbei. Die Bevölkerung leidet unter der Inflation. Auch von Lulas Ikonen-Status ist wenig übrig geblieben. Wie nach seiner Amtszeit bekannt wurde, bildete sich unter seiner Regierung eine Günstlingswirtschaft. Unzählige Politikerinnen und Politiker wirtschafteten in die eigene Tasche.

Lula selber wurde wegen Korruption verurteilt. Dieses Urteil wurde zwar später aus formellen Gründen aufgehoben, doch ein großer Teil der Bevölkerung sieht in ihm nach wie vor einen Kriminellen.»

«Financial Times»: Brasilien hat große Chancen

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Dienstag den Wahlsieg von Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien:

«Das angespannte geoökonomische Klima bietet Brasilien große Chancen. Das Land ist reich an Nahrungsmitteln, Brennstoffen und Metallen und verfügt über einen florierenden Sektor für erneuerbare Energien. Es liegt weit entfernt von globalen Konfliktherden und hat sich traditionell um gute Beziehungen zu den USA, China, Europa und Russland bemüht.

Lula sollte seine Versprechen, die Abholzung des Amazonasgebiets einzudämmen, die unter Bolsonaro stark zugenommen hat, schnell umsetzen und Brasilien für Investoren attraktiv machen, die auf Nachhaltigkeit setzen. Er sollte sich für eine rasche Ratifizierung des seit langem blockierten Freihandelsabkommens zwischen dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und der EU einsetzen. Er sollte einen Finanzminister ernennen, der das Vertrauen der Investoren genießt, und einen glaubwürdigen Plan zur Finanzierung seiner Wahlversprechen vorlegen.

Letztendlich wird Brasilien jedoch nur dann gedeihen, wenn seine politische und wirtschaftliche Elite bei der Modernisierung des Landes die gleiche Einigkeit an den Tag legt, die sie bei der Verteidigung der Demokratie gezeigt hat.»

«NZZ»: Lula ist die bessere Lösung für Brasilien und die Welt

ZÜRICH: Zum Wahlsieg von Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Es gab in dieser Wahl keinen idealen Kandidaten. Doch am Sonntag hat eine knappe 51-Prozent-Mehrheit der Wähler den früheren Gewerkschafter und zweimaligen Präsidenten zumindest als das geringere Übel betrachtet. In Lulas frühere Regierungszeit fiel der größte Korruptionsskandal des Landes. Lula ist wie Bolsonaro eine Figur, welche die brasilianische Gesellschaft spaltet. Beide Politiker besitzen kein überzeugendes Wirtschaftsprogramm. (...)

Trotzdem ist der gewählte neue Präsident unter den gegebenen Umständen die bessere Lösung nicht nur für Brasilien, sondern für die ganze Welt. Lula verspricht im Gegensatz zu Bolsonaro wieder volle Unterstützung für die demokratischen Institutionen des Landes. (...) Mit Lula dürfte auch die außenpolitische Isolation Brasiliens ein Ende nehmen. Der abtretende Bolsonaro, dessen Fähigkeiten auf dem außenpolitischen Parkett wenig überzeugen konnten, stieß insbesondere Präsident Biden und die Europäer mit seinem Abbau des Schutzes für den Amazonasregenwald und mit seiner antidemokratischen Rhetorik vor den Kopf. Lula dürfte versuchen, die einst guten Beziehungen zu Europa wiederaufleben zu lassen.»