Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«El País»: Keine Schonfrist für Rishi Sunak

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag den bevorstehenden Amtsantritt von Rishi Sunak als britischer Premierminister:

«Die britische Konservative Partei hat beschlossen, sich eine letzte Chance zu geben, bevor sie in den Abgrund stürzt. Eine Mehrheit ihrer Abgeordneten hat Rishi Sunak zum neuen Premierminister gekürt. Seine Referenzen als rigoroser Wächter der Steuerorthodoxie und Verfechter des Brexits reichten aus, um den rechten Flügel und die Euroskeptiker in der Partei zu überzeugen. Die desaströse Amtszeit von Liz Truss, die in sechs Wochen sowohl die internationale Glaubwürdigkeit des Landes als auch den Ruf der Konservativen zerstörte, hat viele Torys zu dem Schluss geführt, dass für weitere Experimente keine Zeit sei.

Sunak hat sich keiner Wahl gestellt, wie dies die Labour-Opposition gefordert hatte. Allerdings muss die historische Bedeutung betont werden, dass erstmals ein Politiker indischer Herkunft in die Downing Street Nummer 10 einzieht. Zum Feiern bleibt wenig Zeit. Die Märkte, Investoren und internationalen Wirtschaftsinstitutionen werden Sunak und seine ersten Maßnahmen genau beobachten. Der neue Premierminister hat nur wenig Zeit, um die finanzielle Situation zu stabilisieren und den Rest der Welt zu beruhigen.»

«Washington Post»: Moskau spielt mit den Ängsten des Westens

WASHINGTON: Zu Russlands Behauptung, Kiew könne eine atomar verseuchte Bombe auf seinem eigenen Gebiet einsetzen, schreibt die «Washington Post»:

«Es überrascht nicht, dass der Kreml versucht, die Aufmerksamkeit von seinen Misserfolgen in der Ukraine auf eine neue Geschichte über angebliche Pläne Kiews zur Zündung einer radioaktiv verseuchten «schmutzigen Bombe» zu lenken. Moskaus Geschichte könnte als transparente Desinformation dienen, als Vorwand für einen eigenen Erstschlag mit unkonventionellen Waffen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich um einen weiteren Versuch handelt, mit den Ängsten des Westens vor einem Atomkrieg zu spielen (...).»

«Nepszava»: Droht Populisten-Allianz Meloni-Orban?

BUDAPEST: Über die Aussichten auf eine Zusammenarbeit der neuen rechten italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit dem ungarischen Rechtspopulisten Viktor Orban schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Es beruhigt, dass Meloni die Außenpolitik der EU nicht in Gefahr bringt. Anders als Ungarn kritisiert sie nicht die gegen Russland verhängten Sanktionen, sie bekennt sich zur weiteren Unterstützung der Ukraine und ruft die mit Putin liebäugelnden Koalitionspartner (Matteo Salvini und Silvio Berlusconi) entschieden zur Ordnung. Zugleich beharrt sie in ideologischen Fragen offensichtlich auf ihrem Standpunkt, was kein ungetrübtes Verhältnis zu Brüssel verspricht. Wahr ist aber auch, dass es noch nicht sicher ist, dass sich Meloni auf eine gemeinsame populistische Plattform mit Viktor Orban einlassen wird. Damit würde sie nämlich nur ihren ohnehin schon kleinen politischen Spielraum einengen.»