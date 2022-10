Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Financial Times»: Wähler sollten in Großbritannien entscheiden

LONDON: Zur gescheiterten Wirtschaftspolitik der britischen Premierministerin Liz Truss meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Die als «Trussonomics» bezeichnete Wirtschaftspolitik ist in Schutt und Asche gelegt worden. Seit die britische Premierministerin Liz Truss am 23. September in einem riskanten «Mini»-Haushalt radikale Pläne für eine Wirtschaft mit niedrigen Steuern und hohem Wachstum präsentierte, hat sie den Finanzmärkten nur Chaos und Kehrtwenden beschert. Am Montag legte der neue Finanzminister Jeremy Hunt die Axt an ihre Agenda, um die Märkte für britische Staatsanleihen zu beruhigen, indem er den größten Teil ihres Pakets rückgängig machte.

Einige Abgeordnete werden argumentieren, dass Truss als Galionsfigur im Amt bleiben kann, während der Finanzminister die Wirtschaftspolitik leitet. Aber der Druck auf sie, zurückzutreten, wird immer größer. Die Frage, wer der nächste Regierungschef des Landes ist, sollte allerdings nicht zum dritten Mal seit 2019 von der Konservativen Partei entschieden werden, sondern von den Wählern bei einer Parlamentswahl.»

«Washington Post»: Was wusste der Secret Service vom Kapitol-Angriff?

WASHINGTON: Zur Rolle des für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständigen Secret Service bei dem Angriff von Donald Trump-Anhängern auf das Kapitol im Januar 2021 schreibt die «Washington Post»:

«Der Secret Service hat seinen Namen vielleicht zu wörtlich genommen. Die Enthüllungen aus der jüngsten Anhörung des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Angriff haben deutlich gemacht, dass eine gründliche Untersuchung dessen notwendig ist, was die Behörde vor dem Aufstand wusste und warum sie nicht handelte.

Der mit dem Schutz des Präsidenten betrauten Behörde ist bereits vorgeworfen worden, in der Amtszeit von Donald Trump ein zu vertrauliches Verhältnis zu ihm aufgebaut zu haben. (...) Noch beunruhigender ist die jüngste Information, dass Beamte (des Secret Service) reichlich vor der Gewalt gewarnt waren, die sich ausbreiten könnte und anscheinend wenig getan haben, um diese zu verhindern.»

«NZZ»: Schwedens Regierungschef braucht die Rechtsnationalen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Dienstag die mit Hilfe der rechtspopulistischen Schwedendemokraten erfolgte Wahl des Konservativen Ulf Kristersson zum Ministerpräsidenten:

«Will Kristersson erfolgreich regieren, führt für ihn kein Weg an den Rechtsnationalen vorbei. Denn bei der Wahl vom September wurden diese hinter den Sozialdemokraten (30,3 Prozent) mit 20,5 Prozent aller Wählerstimmen zweitstärkste Partei im Reichstag; damit schnitten sie sogar marginal besser ab als die Bürgerlichen.

Auch in Dänemark, Finnland und Norwegen haben solche Parteien eine ähnliche Stärke und entsprechenden politischen Einfluss erlangt. In Schweden glaubte man lediglich, das Problem dadurch lösen zu können, dass man es ignorierte. Das gilt nicht zuletzt auch für die Bürgerlichen selbst. Noch vor fünf Jahren musste deren damalige Parteichefin Anna Kinberg Batra ihren Posten räumen, weil sie angeregt hatte, die bis dahin totale Blockade der Schwedendemokraten aus pragmatischen Überlegungen vorsichtig aufzuweichen. Auf sie an der Parteispitze folgte Ulf Kristersson, der nun plötzlich mit den Rechtsnationalen im Boot sitzt. Er räumt damit ein, dass Schweden nicht mehr das Land ist, das es einmal sein wollte, und sucht den politischen Umgang damit.»

«El Mundo»: Doppelte Kampfansage Irans an den Westen

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Dienstag die neuen EU-Sanktionen gegen den Iran:

«Die EU hat nur zaghaft auf die doppelte Kampfansage des Irans an die internationale Gemeinschaft reagiert: im Inland die brutale Unterdrückung von Protesten - ausgelöst durch den Tod der jungen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam; und im Ausland der Verdacht, dass der Iran Kamikaze-Drohnen an Russland liefert, mit denen Wladimir Putin lebenswichtige Infrastruktur der Ukraine zerstört und Zivilisten aus Rache für die teilweise Zerstörung der Krimbrücke massakriert.

Die Welle der Proteste stellt das Regime in Teheran vor seine schlimmste Krise seit der islamischen Revolution von 1979. Das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen im Land wäre Grund genug für Europa, eine energischere Warnung gegen den Iran auszusprechen. Eine solche Maßnahme wird es aber wohl nur geben, wenn eine Beteiligung Teherans am Ukrainekrieg nachgewiesen werden sollte. Der Westen sollte nun jeden Dialog mit dem Regime der Ajatollahs stoppen und eine Fortsetzung an die Achtung der Menschenrechte und ein Ende der Beteiligung an Putins Krieg knüpfen.»

«De Standaard»: Liz Truss ist «toast»

BRÜSSEL: Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt hat der angeschlagenen Premierministerin Liz Truss eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik verordnet. Dazu meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Wenn Jeremy Hunt fertig ist mit der Zerstörung von Liz Truss' Plänen, wird die konservative Regierung eine Politik mit noch mehr Steuereinnahmen und weniger öffentlichen Ausgaben verfolgen, als ihr Konkurrent um das Amt des Premierministers, Rishi Sunak, das erfolglos propagiert hatte. Das mag eine Weile für Ruhe in die Reihen der Konservativen sorgen, aber es wird die wirtschaftlichen Probleme des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit nicht lösen. Früher oder später werden die Märkte ihren Blick wieder darauf richten.

In jedem Fall ist Truss' Verbleib im Amt des Premierministers zu einer nutzlosen Selbstzerfleischung geworden. Sie hat nicht einmal mehr die Macht, einen weiteren Unterstützer zu opfern. Ihre Vorgänger Theresa May und vor allem Boris Johnson kämpften monatelang, bevor sie sich dem Unvermeidlichen beugten. Liz Truss erwartet nur noch Demütigung und Bedeutungslosigkeit. Sie ist, wie die Engländer sagen, «toast» (erledigt).»