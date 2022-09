Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«El Mundo»: Gegengewichte zu Giorgia Meloni

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Dienstag die Lage in Italien nach dem Wahlsieg Giorgia Melonis:

«Der Sieg Melonis hat Alarm in Europa ausgelöst angesichts der Gefahr eines illiberalen Kurses in einem der wichtigsten EU-Länder ähnlich wie in Ungarn und Polen. Ihre ultrakonservative und euroskeptische Plattform, die EU-Werten zuwiderläuft, ist eine klare Warnung an Brüssel - zusätzlich zum Aufstieg der extremen Rechten in Schweden - aber ein radikaler Bruch erscheint dennoch unwahrscheinlich.

Denn Meloni wird in einem engen Korsett regieren müssen. Da ist der institutionelle Rahmen mit starken Gegengewichten wie dem Verfassungsgericht, der Zentralbank und Präsident Sergio Matarella. Hinzu kommt die wirtschaftliche Lage, die ihr kaum Luft für riskante Sprünge lässt. Und die EU macht die Gewährung von Geldern von der Einhaltung rechtsstaatlicher Regeln abhängig. Schließlich gibt es noch eine vierte Fessel, die kommende Koalition, sicher mit vielen Querschüssen Salvinis und Berlusconis.

Meloni wird sich vermutlich auf Themen wie Einwanderung, Abtreibung und die traditionelle Familie konzentrieren, aber keine Rebellion gegen die EU vom Zaun brechen, die Hilfsgelder gefährden könnte. Die EU muss dennoch wachsam bleiben, damit Italien nicht zu einem weiteren Trojanischen Pferd im Herzen Europas wird.»

«NRC Handelsblad»: Italiener wählten eine Reise ins Ungewisse

AMSTERDAM: Zum Wahlsieg Giorgia Melonis in Italien meint die niederländische Zeitung «NRC Handelsblad» am Dienstag:

«Es ist fraglich, ob sie und ihre Koalitionspartner begreifen, vor welch immensen Herausforderungen sie auf wirtschaftlichem Gebiet stehen. Meloni hat zwar das milliardenschwere Corona-Wiederaufbauprogramm der EU begrüßt, das der Technokrat Mario Draghi ausgehandelt hat. Aber sie sagt auch, dass sie einige Punkte erneut mit Brüssel besprechen will. Potenziell führt das zu einer monatelangen Verzögerung, was sich Europas drittgrößte Volkswirtschaft angesichts steigender Zinsen nicht erlauben kann.

Während die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Italiens derzeit von essenzieller Bedeutung ist, hat Meloni in den zurückliegenden Monaten keine Chance ungenutzt gelassen, um einen Lobgesang auf Verstaatlichungen und Protektionismus anzustimmen. (...) Noch vor wenigen Monaten unterstützte eine deutliche Mehrheit der italienischen Bevölkerung Mario Draghi, doch nun hat sie für eine Reise in die Ungewissheit gestimmt. Die EU muss diese Entscheidung respektieren und alles tun, um Italien an Bord zu halten.»

«The Times»: Meloni ist auf EU-Hilfe angewiesen

LONDON: Zum Wahlsieg Giorgia Melonis in Italien meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Das Problem, das sich durch den Aufstieg von Giorgia Meloni ergibt, ist nicht so sehr die simple Frage, ob sie neofaschistische Tendenzen hat, sondern vielmehr, ob sie die Herausforderungen bewältigen kann, mit denen sie infolge des italienischen Schuldenbergs (fast 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts), des starken demografischen Rückgangs, der langen Jahre wirtschaftlicher Stagnation und jetzt natürlich der hohen Lebenshaltungskosten konfrontiert ist.

Melonis Partei gibt es erst seit einem Jahrzehnt. 2018 kam sie kaum auf vier Prozent. Bisher war sie nicht in der Lage, eine solide Basis von Beratern aufzubauen, die für die Bewältigung der großen wirtschaftlichen Probleme erforderlich ist. (...) Meloni hat versprochen, sich weitgehend an den mit der Europäischen Kommission vereinbarten Reformplan zu halten, der Italien im Rahmen des Corona-Wiederaufbauprogramms rund 200 Milliarden Euro einbringen wird. Sie wird jeden einzelnen Cent davon brauchen.»

«Tages-Anzeiger»: Meloni braucht die Milliarden der EU

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» beleuchtet am Dienstag das Verhältnis der italienischen Wahlsiegerin Giorgia Meloni zur EU:

«Ähnlich wie Polens Regierung hat die Postfaschistin auch schon die Priorität des EU-Rechts über nationale Regeln infrage gestellt. Man will zwar das Geld aus Brüssel, sich aber nicht dreinreden lassen, wenn es um gemeinsame Werte oder Regeln geht. Ähnlich wie Orban sieht auch Meloni Migration und LGBTI-Rechte als Gefahr für ein «weißes Europa», das auf der Nation, traditionellen Familienwerten und Christentum basiert. Doch die Gemeinsamkeiten erschöpfen sich schnell, wenn es zum Beispiel um Russland und Wladimir Putins Krieg in der Ukraine geht. (...) Selbst beim Thema Migration hat Italien andere Interessen als Polen oder Ungarn, sobald es um mögliche Lösungen geht.

Die Machtbalance muss sich in der EU also nicht dramatisch verändern. Etwas mehr Sand im Getriebe der EU ja, aber Giorgia Meloni kann es sich als Regierungschefin nicht leisten, es mit den europäischen Partnern zu verscherzen. Sie braucht die 191 Milliarden Euro, die Italien aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zufließen sollen. Und ohne die Unterstützung der Europäischen Zentralbank und deren Aufkaufprogramm könnte Italiens Schuldenlast von 150 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung rasch untragbar werden.»

«NZZ»: Meloni droht bald die Entzauberung

ZÜRICH: Zum Wahlsieg der postfaschistischen Fratelli d'Italia unter Giorgia Meloni meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Unter der Regierung Meloni werden sich die Beziehungen zu Brüssel abkühlen. Weil das hochverschuldete Italien aber auf die Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds der EU angewiesen ist, gibt es wenig Spielraum für ernsthafte antieuropäische Provokationen oder budgetäre Abenteuer. Das wird Melonis Hauptproblem werden. Im Wahlkampf hat die Chefin der Fratelli d'Italia viele unrealistische Versprechungen gemacht und sehr widersprüchliche Signale ausgesendet. Der harte Kern ihrer radikalen Anhänger erwartet von ihr etwas ganz anderes als ihre gemäßigteren Erstwähler. Nun wird sie in einem rauen wirtschaftlichen Umfeld regieren und unpopuläre Entscheide treffen müssen. Wegen des Ukraine-Kriegs droht Italien bereits die nächste Rezession. Ihre Anhänger, die mehrheitlich aus der Unter- und der Mittelschicht kommen, werden am schwersten unter den steigenden Energiepreisen leiden. Auch Giorgia Meloni droht deshalb bald die Entzauberung.»

«Washington Post»: Putin kündigt eigenen Pakt mit Russen auf

WASHINGTON: Zur Teilmobilmachung Russlands im Krieg gegen die Ukraine schreibt die US-Zeitung «Washington Post» am Montag:

«Viele Jahre lang hielt Putin mit dem Gros der russischen Öffentlichkeit das aufrecht, was die Gelehrte Masha Lipman einen «Nichtbeteiligungspakt» nennt: Diese Leute waren einverstanden, sich aus der Politik herauszuhalten im Austausch dafür, dass sich die Regierung nicht in ihr tägliches Leben einmischt. Nach Beginn des Krieges blieben viele Russen ruhig oder versuchten schlicht, ihn zu ignorieren; Massenproteste brachen nicht aus. Aber die Mobilmachung droht, diesen Pakt zu zerstören. (...) Die Ukraine und ihre Verbündeten müssen weiter Druck machen.

Erneut zerfallen Putins Lügen und Absurditäten angesichts der Wahrheit. Die «Teilmobilmachung» von Reservisten erweist sich als verzweifelter Griff nach Kanonenfutter. Die «Referenden» in eingenommenen Gebieten sind ein Hohn auf die Demokratie. Die militärische Spezialoperation« ist ein langer und schmerzhafter Krieg geworden. Putin wettert gegen »Neonazis«, aber seinen eigenen Truppen werden die schlimmsten Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Die düsterste Wahrheit ist, dass Putin - der Aggressor, der einzige Grund für diesen Krieg - Zehntausende Leben für Nichts verschwendet hat und nun damit droht, diesem trostlosen Haufen der Schande noch mehr hinzuzufügen.»