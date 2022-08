Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.08.22 | Überblick

«Guardian»: Westliche Staaten müssen Pakistan stärker helfen

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Dienstag die Flutkatastrophe in Pakistan:

«Hunger, Obdachlosigkeit und die Ausbreitung von durch Wasser übertragenen Krankheiten gehören zu den unmittelbaren Problemen. Die humanitäre Hilfe muss dringend aufgestockt werden, wenn weiteres Leid verhindert werden soll. Erste Hilfslieferungen aus der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind eingetroffen, aber die pakistanische Regierung erwartet zu Recht mehr - vor allem von den reichen westlichen Nationen, die die größte Verantwortung für die Erderwärmung tragen. Pakistan hat 7532 Gletscher und damit mehr als jede andere Region der Erde außerhalb der Polargebiete. Damit ist es eines der Länder, die am stärksten durch den Temperaturanstieg und andere Wetterextreme gefährdet sind, die durch die Verwendung fossiler Brennstoffe verursacht werden.»

«NZZ»: Scholz will für die EU mehr Größe und mehr Macht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Europa-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz in Prag:

«Als Antwort auf die neuen geopolitischen Herausforderungen durch China und Russland soll die EU an Gewicht zulegen. Scholz sprach sich deshalb für eine Erweiterung der Union im Osten aus. Dieser Schritt war in der Vergangenheit von EU-Skeptikern wie den Briten propagiert worden, weil er eine Konzentration der Kompetenzen in Brüssel erschwert. Doch Scholz will beides, mehr Größe und mehr Macht. Der Schlüssel dazu ist die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips: Wenn einzelne nationale Regierungen unliebsame Beschlüsse in der Zentrale nicht mehr blockieren können, geben sie Garantien für ihre nationale Souveränität auf. Scholz hielt seine Rede bewusst in Tschechien als Geste an die mehrheitlich kleinen ostmitteleuropäischen Mitgliedstaaten. Doch das verleiht seinen Ideen nicht einen höheren Realitätsgehalt. Gerade die Ostmitteleuropäer, die ihre nationale Souveränität erst nach dem Mauerfall wiedergewonnen haben, legen besonderen Wert darauf, nicht von den großen westeuropäischen Staaten überstimmt und dominiert zu werden. Und das mit gutem Grund. (...) Sie wollen nicht in der von Scholz postulierten europäischen «Wertegemeinschaft» aufgehen.»