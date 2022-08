Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.08.22 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«El Economista»: Europa droht Verschärfung der sozialen Konflikte

MADRID: Zur Streikwelle in Großbritannien und den wirtschaftlichen und sozialen Problemen in anderen Ländern Europas schreibt die spanische Zeitung «El Economista» am Dienstag:

«Die Streikserie im Vereinigten Königreich ist ein Symptom für die neue und beunruhigende Dimension der Wirtschaftskrise, die mit dem Krieg in der Ukraine begann. Es stimmt zwar, dass die hohe Inflation von 2021 schon vor diesem Konflikt soziale Proteste ausgelöst hatte, wie etwa den Streik der Transportarbeiter Anfang des Jahres in Spanien. Es ist jedoch zu erwarten, dass die neuen sozialen Proteste nun bald größer werden. Es ist nicht nur die Tatsache, dass der Preisanstieg bei weitem nicht zum Stillstand kommt und die Teuerungsrate in einigen Ländern schon über zehn Prozent klettert (...) Die aktuelle Lage mit einer Zunahme der soziale Konflikte wird aufgrund des Fehlens von konsolidierten Führern in Europa zusätzlich verschärft (...) Noch mehr als bei der Eurokrise 2012 besteht derzeit in Europa die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Probleme zu politischer und sozialer Instabilität führen.»

«Volkskrant»: Westen wird sich an weniger Wohlstand gewöhnen müssen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» zeichnet am Dienstag ein düsteres Bild von den Folgen stark steigender Lebenshaltungskosten:

«Wir haben jahrzehntelang auf großem Fuß gelebt, und eine Korrektur ist nun unvermeidlich. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine mit all seinen inflationären Folgen scheint der Schock zu sein, der uns einen anderen Grad der Ausgeglichenheit bringt. Der reiche Westen wird sich an weniger Wohlstand gewöhnen müssen. Der Rückgang kann nicht für alle kompensiert werden und das sollte auch nicht angestrebt werden - vor allem nicht, wenn dadurch künftige Generationen belastet werden.

Diese makroökonomische Lage darf jedoch nicht zu politischer Apathie führen. Die Regierenden sind dazu da, auf Ereignisse zu reagieren (wenn Voraussicht schon zu viel verlangt ist). (...) Beim Kaufkraftverlust geht es um viel mehr als nur um Kaufkraft. Menschen werden frieren, hungern und obdachlos werden. Familien werden unter Stress stehen, Rechnungen werden nicht mehr bezahlt werden, Kinder werden vor Kälte bibbernd ihre Hausaufgaben machen. Die Frage ist, wie sich diese innenpolitischen Probleme auf die Gesellschaft auswirken werden. In Frankreich gingen die Gelbwesten einst auf die Straße, nur weil das Benzin um einige Cent teurer wurde.»

«NZZ»: Europa braucht eine neue Energiepolitik

ZÜRICH: Zur Abhängigkeit Deutschlands von russischen Gaslieferungen meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Deutschland hat mit der Sowjetunion seit den 1970er Jahren den Import von Erdgas vorangetrieben. Die deutsche Wirtschaft sah darin die Möglichkeit, die Versorgungssicherheit zu erhöhen, und die Politik förderte die Zusammenarbeit aktiv als Mittel, um jenseits des Systemwettbewerbs eine friedliche Annäherung zu ermöglichen. Über die Jahrzehnte wurde das Narrativ vom immer zuverlässigen Lieferanten geprägt und besonders von deutschen Sozialdemokraten geradezu liebevoll gepflegt - ein Mythos, wie sich nun herausgestellt hat.(...)

Sich in Abhängigkeit von Putins Russland zu begeben, war aus der Warte der Wirtschaftsvertreter lange Zeit rationale Geschäftspolitik. Geopolitische Risiken wurden falsch eingeschätzt. Man vertraute auf eine spätestens seit der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder in Deutschland weitgehend unangefochtene Politik der Sicherheit durch Partnerschaft. Es war ein kollektives Versagen.

Nun muss Europa schmerzhaft realisieren, dass Versorgungssicherheit ein öffentliches Gut und nicht gratis ist. Europa braucht nicht bloß eine Strategie für den nächsten Winter, sondern eine neue Energiepolitik. Das Denken in geopolitischen Risiken sollte dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Wirtschaft wird sich danach richten.»