Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Rzeczpospolita»: Trzaskowski ist der neue Führer der Opposition

WARSCHAU: Zum Ergebnis der Präsidentenwahl in Polen schreibt die konservative polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Das Ergebnis zeigt, dass wir am Sonntag in Polen de facto eine doppelte Wahl hatten. Zum einen die Präsidentenwahl. Die hat Andrzej Duda gewonnen - 10,5 Millionen Stimmen ist ein absoluter Rekord seit 1990. Aber der Präsident hat nicht nur ein starkes Mandat erhalten, sondern auch eine sehr schwere Aufgabe. Er ist zwar der Präsident des ganzen Landes, aber nicht der Präsident aller Polen. Fast die Hälfte der Wähler hat gegen ihn gestimmt und wollte den politischen Wandel. Die Wähler von (Dudas Herausforderer) Trzaskowski wandern ja nicht aus - als Präsident muss Duda also alles dafür tun, dass sie sich in Polen zuhause fühlen.

Aber zusammen mit der Präsidentenwahl haben die Polen am Sonntag noch eine andere Wahl getroffen. Rafal Trzaskowski ist mit fast 10 Millionen Stimmen zum unanfechtbaren Anführer der Opposition gekürt geworden. Er ist dadurch in eine ganz andere Liga aufgestiegen, denn er hat das beste Ergebnis eingefahren, das jemals ein Kandidat der Opposition im Verlauf der vergangenen zehn Jahre bekommen hat. Das ist für ihn eine außergewöhnliche Chance.»

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: Vorsorge ist besser als Nachsorge

STRAßBURG: Die Entwicklungen in der Coronavirus-Krise kommentiert die französische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«Die Aufgabe ist derzeit weniger, zu alarmieren, sondern sich zu wappnen. Auch wenn die wichtigsten Indikatoren in Frankreich grün bleiben (außer in Mayotte und Guyana), das «Erschaudern», das in den letzten zehn Tagen an der Front der Epidemie gezeigt wurde, bedarf höchster Aufmerksamkeit. Der Alptraum dieses Winters ist noch nicht vorbei. «Vorsorge ist besser als Nachsorge», wir alle kennen das Sprichwort. In der gegenwärtigen Situation nimmt es seine volle Bedeutung an, während es täglich immer noch neue Ansteckungen und Todesfälle in unserem Land gibt.»

«Tages-Anzeiger»: Repressionen in Russland erreichen neue Qualität

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag den Umgang Russlands mit Kritikern des Systems:

«Russland hat eine bedrückende Woche hinter sich. Kaum ein Tag ist vergangen ohne Festnahme, Hausdurchsuchung oder Urteilsspruch. Einem bekannten Ex-Journalisten wird Hochverrat vorgeworfen, einem Menschenrechtler drohen 15 Jahre Haft, ein Gouverneur steht unter Mordverdacht. Die Fälle haben etwas gemeinsam: Das Regime behandelt Kritiker und Abtrünnige wie Verräter und Kriminelle. Einige werden in Schauprozessen abgestraft, zur Abschreckung für alle anderen.

Seit Präsident Wladimir Putin seine Verfassungsabstimmung am 1. Juli gewonnen hat, erreichen diese Repressionen eine neue Qualität. Der Kreml weiß, wie stark er die Abstimmung manipulieren musste, um die gewünschte Mehrheit zu erreichen. Putins Machtanspruch und die Stimmung innerhalb der Bevölkerung driften zunehmend auseinander. Sein Sicherheitsapparat setzt daher auf immer grösseren Druck. Er möchte jeden in Unsicherheit wiegen, der nicht einverstanden ist mit Putins Russland, das es nun wohl noch viele Jahre geben wird.»

«NRC Handelsblad»: Vormachtstellung der PiS dauert an

AMSTERDAM: Zum Sieg von Amtsinhaber Andrzej Duda bei der Präsidentenwahl in Polen heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «NRC Handelsblad»:

«Die Vormachtstellung der konservativ-nationalistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Polen dauert an. Die knappe Wiederwahl von Präsident Andrzej Duda am Sonntag bedeutet, dass die Spaltung des Landes weitergeht und sich die Konflikte mit der Europäischen Union verhärten werden. Die Wahlen - die sechste in Folge, die die PiS gewinnt - zeigen, dass eine knappe Mehrheit der Polen der Partei keine Zügel anlegen will, auch wenn unter anderem die unabhängige Rechtsprechung antastet wird. Sie zeigen aber auch, dass es den Gegnern des populistischen Kurses nach fünf Jahren endlich gelungen ist, sich zu vereinen.»

«El País»: Dudas Wiederwahl schlecht für Polen und für ganz Europa

MADRID: Zum Sieg des nationalkonservativen Amtsinhabers Andrzej Duda bei der Präsidentschaftswahl in Polen schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Die Wiederwahl von Duda ist nicht nur eine schlechte Nachricht für die polnische Demokratie, sondern auch für ganz Europa. Sie bedeutet die Konsolidierung der ultranationalistischen Machthaber in einer besonders schwierigen Zeit des fünftbevölkerungsreichsten Landes der Union (...) Das Wahlergebnis ist vor allem kein gutes Omen für die schwierige Etappe, die nun für die 27 (EU-Mitgliedsstaaten) beginnt, bei der angesichts der Pandemiekrise eine Politik der Solidarität nötig sein wird. Und es ist ja bekannt, dass die nationalistische Regierung in Warschau dazu tendiert, beim einstimmigen Entscheidungsverfahren jede Maßnahme zum Aufbau Europas zu blockieren, die den Polen keine greifbaren und direkten Vorteile verschafft.»

«The Times»: Spannungen zwischen der EU und Polen werden anhalten

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Dienstag den knappen Sieg von Amtsinhaber Andrzej Duda bei der Präsidentenwahl in Polen:

«Mit Andrzej Duda im Amt sollte die Regierung in der Lage sein, ihre Angriffe auf die unabhängigen Institutionen Polens, einschließlich der Justiz und der Medien, für weitere drei Jahre bis zu den nächsten Parlamentswahlen fortzusetzen. Das wiederum wird für weitere Spannungen zwischen Warschau und Brüssel hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit sorgen und die schädliche Ost-West-Spaltung vertiefen. (...) Viel wird von den Lehren abhängen, die die Regierung aus dem knappen Sieg zieht. Zum ersten Mal seit ihrem Amtsantritt sieht sich die PiS-Partei einer geeinteren Opposition gegenüber, die die überwältigende Unterstützung der jüngeren Wähler gewann. Es bleibt zu hoffen, dass Duda zu seinen Äußerungen nach der Wahl steht, als er versprach, sich um die Einigung seines gespaltenen Landes zu bemühen. Das würde jedoch voraussetzen, dass er in seiner zweiten Amtszeit mehr Würde zeigt, als der Stil, in dem er seinen Wahlkampf geführt hat.»

«Magyar Nemzet»: Die «Souveränisten» in Ost-Mitteleuropa bleiben

BUDAPEST: Zum Sieg des nationalkonservativen Amtsinhabers Andrzej Duda bei der Präsidentschaftswahl in Polen schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Dienstag:

«Der Sieg von Andrzej Duda bedeutet auch (...), dass sich die Zusammenarbeit der mitteleuropäischen Länder verstärken wird. (...) Die einzige wichtige Schlussfolgerung, die sich aus der polnischen Präsidentschaftswahl ziehen lässt, lautet: Die Kräfte in Mitteleuropa, die (wie Viktor Orban in Ungarn) für die Souveränität ihrer Nationen kämpfen, werden so schnell nicht aus der Welt verschwinden. Sie haben sich auf Dauer eingerichtet.»

«Gazeta Wyborcza»: Junge Wähler erteilten Duda eine Klatsche

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» kommentiert am Dienstag den Ausgang der Präsidentenwahl in Polen:

«Trotz des Siegs von (Amtsinhaber) Duda und drei bevorstehenden Jahren der uneingeschränkten PiS-Herrschaft bis zu den Parlamentswahlen 2023 gibt es Gründe, um die Zukunft etwas heller zu bewerten. Die Wahl hat gezeigt, dass die Zeit der Dominanz der PiS in der Gesellschaft beendet ist. Ein breites demokratisches Erwachen hat eingesetzt. Und obwohl die PiS ländliche Wähler und ältere Generationen an sich binden konnte, dreht sich doch der Trend gegen diese Partei.

In dem demokratischen Erwachen spielt die jüngste Wählergeneration eine wichtige Rolle. Nach Umfragen bekam Duda von Wählern im Alter zwischen 18 bis 29 Jahren eine mächtige Klatsche, nur 36 Prozent von ihnen gaben ihm ihre Stimme. Und jüngere Wähler wird es künftig immer mehr geben. Diesen Trend kann die PiS nicht mehr umkehren. Denn der Unterschied in der Mentalität zwischen den Vertretern dieser Partei, besonders von (PiS-Chef) Jaroslaw Kaczynski, und der Jugend ist so groß wie der zwischen dem Leben in einer Grotte und dem auf einer sonnigen Anhöhe.»

«Aftenposten»: Niederschmetterndes Wahlergebnis in Polen

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Dienstag den Wahlausgang in Polen:

«Während Rafal Trzaskowski die Spaltung unter den Polen im Wahlkampf verringern wollte, war Andrzej Duda kräftig damit beschäftigt, diese zu verstärken. Er wurde kritisiert für eine Aussage, wonach der Kampf für LGBT-Rechte eine «gefährlichere Ideologie als der Kommunismus» sei. Die Aussage hat seine Wirkung erzielt, indem sie die konservativsten unter den Wählern mobilisiert hat.

Das polnische Präsidentenamt hat eine gewisse Macht inne, und die Wahl wurde als ein Scheideweg angesehen. Ein Sieg für Duda gibt der PiS grünes Licht, um die liberale Demokratie weiter abzubauen. Ein Sieg für Trzaskowski hätte diese Entwicklung abgebremst und dazu beigetragen, dass Polen wieder stärker in die Arme der EU gelangt. Die Optimisten werden jetzt eine Hoffnung darin finden, dass die Wahl Polens knappste jemals war, trotz der Tatsache, dass der Amtsinhaber die mächtigen Staatsmedien im Rücken hatte. Die Machthaber sollten nun auch eine Minderheit berücksichtigen, die fast die Hälfte der Wählerschaft ausmacht. Aber so ähnlich war das auch bei der vorherigen Wahl, ohne dass die PiS dadurch Sand im Getriebe gehabt hätte.»

«Corriere della Sera»: Verstärkter Dissens in Polen

ROM: Zum Sieg des Amtsinhabers Andrzej Duda bei der Präsidentschaftswahl in Polen über seinen europafreundlichen Herausforderer Rafal Trzaskowski schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Dienstag:

«Polen hat zwischen zwei Rechten den Konservativeren gewählt, mit 51,03 Prozent (gegenüber 48,97). In absoluten Zahlen gibt es ungefähr 420.000 Stimmen mehr bei 20,5 Millionen Wählern (...) Aber an den Wahlen lässt sich auch die Alarmstimmung ablesen: Der Dissens hat sich verstärkt. Trzaskowski, der spät ins Rennen ging, machte es Duda schwer und erhielt Unterstützung insbesondere bei jungen Leuten und in großen Städten. Warschau stellte sich zu zwei Dritteln auf die Seite seines Bürgermeisters. Die anti-europäische und Pro-Trump-Rhetorik beginnt selbst in den Reihen der (Regierungspartei) PiS Diskussionen zu entfachen. (...) Ganz zu schweigen davon, dass Polen angesichts der ersten Rezession seit dreißig Jahren die von der EU bereitgestellten Mittel benötigt, um aus der Krise herauszukommen. Und dass es mindestens zehn Millionen Wähler gibt, die die Richtung ändern wollen.»

«NZZ»: Spaltung Polens hat sich vertieft

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag den knappen Sieg von Amtsinhaber Andrzej Duda bei der Präsidentenwahl in Polen:

«Offenbar hatte auch der alte und neue Präsident realisiert, dass dieser Wahlkampf zu weit gegangen war und Polen in einer Weise gespalten hatte, wie es auf Dauer nicht hinnehmbar ist. (...)

Diese Gräben sind zwar keineswegs neu, aber sie haben sich in den vergangenen Jahren erheblich vertieft. Es wäre unter anderem die Aufgabe des Präsidenten, sie zuzuschütten. Ob dies Duda gelingt, ist sehr fraglich. Er entschuldigte sich zwar in seiner Dankesrede bei allen, die er in den letzten Jahren und Wochen mit seinen Aussagen verletzt habe. Aber diesen Worten müssten Taten folgen. Dafür wäre eine Emanzipation von der PiS und ihrem mächtigen Chef Jaroslaw Kaczynski nötig, der ideologisch verbissen ist und die Polen abhängig von der Treue zu seiner Partei in Menschen guter und schlechter «Sorte» einteilt. Duda böte sich nun die Chance zu mehr Distanz zu seinem Mentor, steht er doch in seiner zweiten und letzten Amtszeit. Aber er ist erst 53, wenn er den Präsidentenpalast verlassen muss. Es ist gut möglich, dass er seine politische Karriere danach fortsetzen will, und dafür braucht er die PiS.»